Division 1 : 6ème journée : Courchevel-Méribel-Pralognan vs Lyon 2 - 5 (2-2 0-2 0-1) Le 03/03/2026 Courchevel (le Forum) [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] [ Lyon ] Sous les tirs lyonnais, le HCMP finit par céder En match en retard de la 6e journée de Division 1, les Lions de Lyon ont réalisé une belle opération en s'imposant 5-2 sur la glace du HCMP. Après un premier tiers animé et équilibré, les Lyonnais ont progressivement pris le dessus grâce à une domination nette au tir pour finalement sceller leur 15e succès de la saison. Courchevel (le Forum), Hockey Hebdo Gaëtan Boucheret / © Photographe Weingartner-Photos le 05/03/2026 à 13:30 FICHE TECHNIQUE



850 spectateurs Arbitres : MM. Rommevauxx et Zede assistés de MM. Edery et Donat-Magnin Buts :

Courchevel-Méribel-Pralognan : ; 11.18 Austin Mourar (ass Owen Gilhula et Thomas Pesando) ; 12.13 Ronny Paragallo (ass Owen Gilhula et Austin Mourar)

Lyon : 09.01 Flavien Fondadouze (ass Maxence Leroux) ; 16.18 Rocco Andreacchi (ass Deni Elabiyev et Slavomir Tomko) ; 26.22 Ranel Vafin (ass Maxence Leroux et Deni Elabiyev) ; 39.59 Deni Elabiyev (ass Dmitri Dudkin et Peter Valier) ; 55.36 Slavomir Tomko (ass Rocco Andreacchi et Nathan Cal*) Pénalités 6 minutes contre Courchevel-Méribel-Pralognan 8 minutes contre Lyon



Les Lions rugissent à Courchevel et s’offrent la 6e place

Devant 850 spectateurs réunis à la patinoire du Forum de Courchevel, les Bouquetins du HCMP ont longtemps tenu tête aux Lions de Lyon dans une rencontre engagée. Malgré un passage difficile dans le premier tiers où ils ont encaissé l’ouverture du score, les Savoyards ont su réagir immédiatement grâce à deux buts inscrits en double supériorité numérique.



Mais la suite de la rencontre a tourné à l’avantage des visiteurs. Bien plus entreprenants offensivement, les Lyonnais ont multiplié les tirs – 56 au total – et fini par faire plier la défense locale. Le deuxième tiers a marqué le véritable tournant du match, avant que le capitaine Slavomir Tomko ne scelle définitivement le sort de la rencontre en fin de partie. Avec cette victoire 5-2, Lyon grimpe à la sixième place du classement tandis que le HCMP enchaîne une sixième défaite consécutive.



Photographe © Weingartner-Photos



Premier tiers : un chassé-croisé spectaculaire



Le début de rencontre est à l’avantage des Lions qui ouvrent le score à la 9e minute par Flavien Fondadouze, bien servi par Dudkin et Elabiev. Mais les Lyonnais se mettent rapidement en difficulté avec une série de pénalités qui offre au HCMP une double supériorité numérique.



Les Bouquetins ne laissent pas passer l’occasion : Austin Mourar égalise d’abord à 11:18, avant que Ronald Paragallo ne donne l’avantage aux locaux moins d’une minute plus tard, toujours en double supériorité. Lyon réagit cependant avant la pause grâce à son meilleur buteur Rocco Andreacchi qui remet les deux équipes à égalité en avantage numérique (2-2).



Deuxième tiers : Lyon hausse le ton



Au retour des vestiaires, la physionomie change nettement. Les Lions prennent le contrôle du jeu et bombardent le gardien savoyard Swan Benilsi. Ranel Vafin redonne l’avantage aux visiteurs à la 26e minute après un bon travail collectif.

Le HCMP tente de résister mais subit de plus en plus la pression offensive lyonnaise. À une seconde de la sirène du deuxième tiers, Deni Elabiev vient concrétiser la domination des siens en inscrivant le quatrième but lyonnais, un coup dur pour les locaux.



Troisième tiers : Tomko scelle le sort du match



Dans la dernière période, les Bouquetins essaient de revenir mais manquent d’efficacité face à une formation lyonnaise bien en place. Les Lions continuent de pousser et finissent par alourdir le score à la 55e minute grâce à leur capitaine Slavomir Tomko.

La fin de match est ensuite maîtrisée par les visiteurs, qui conservent leur avantage jusqu’à la sirène finale malgré une ultime pénalité côté savoyard.



Photographe © Weingartner-Photos



Conclusion



Solides et très actifs offensivement, les Lions de Lyon ont logiquement remporté cette confrontation grâce à leur volume de jeu et leur efficacité dans les moments clés. Pour le HCMP, malgré une réaction intéressante en première période, la pression lyonnaise aura fini par faire la différence.



Photographe © Weingartner-Photos



Analyse de la rencontre



Plusieurs éléments expliquent le succès lyonnais. D’abord, la domination nette au tir (56 contre 23) qui traduit une présence offensive constante. Ensuite, la capacité de Lyon à reprendre rapidement l’ascendant après le passage difficile du premier tiers, notamment grâce à son duo offensif Andreacchi–Elabiev, très influent dans la construction du jeu.

Du côté du HCMP, l’efficacité en supériorité numérique dans le premier tiers a permis d’espérer, mais l’équipe a ensuite subi la cadence imposée par Lyon. Le gardien Swan Benilsi, élu meilleur joueur côté savoyard, a longtemps retardé l’échéance face à la pluie de tirs lyonnais.

Avec cette victoire, Lyon réalise une excellente opération au classement en grimpant à la 6e place à une journée de la fin de la saison régulière. À l’inverse, le HCMP, désormais 16e, devra rapidement retrouver de la confiance après une série de six défaites consécutives.



Photographe © Weingartner-Photos

© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







