Après cinq rencontres disputées, les Yétis du Mont-Blanc recevaient, pour leur retour à domicile et après quatre déplacements successifs l'équipe d'Épinal, 10ème au coup d'envoi. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A.Juillet | Photos : Y.Coppel & M.Richier le 11/11/2021 à 16:54 FICHE TECHNIQUE



600 spectateurs Arbitres : M. Popa, assisté de Mme Cheyroux et M. Fontaine Buts :

Mont-Blanc : 00:22 Arthur Cocar (ass Eric Leger et Alexandre Renaud)

Epinal : ; 01:22 Armand Jayat (ass Nathan Ganz et Maxime Martin) ; 07:12 Armand Jayat (ass Alexandre Lubin) ; 36:23 Nathan Ganz (ass Kevin Altidor et Tomas Rusina) ; 38:16 Kevin Altidor (ass Maxime Ritz et Deniss Baskatovs) ; 42:35 Dominik Fujerik (ass Matus Rudzan et Alexandre Lubin) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 10 minutes contre Epinal



Retour à Saint-Gervais donc pour la troupe rouge et verte, face à des vosgiens dotés d’excellentes individualités, mais qui ont éprouvé quelques difficultés dans cette entame de saison, avec un bilan d’une victoire pour quatre défaites, dont deux enregistrées après prolongation. De leur côté, les joueurs de Julien Guimard et Charles Lamblin, dépositaires de quatre succès pour une courte défaite à Brest allaient avoir fort à faire dans un championnat de Division 1 une nouvelle fois annoncé comme très ouvert.



Jayat en terrain conquis



Les locaux entrent plein fer dans cette rencontre. D’abord sur une incursion de Léger, puis sur un tir d’Arthur Cocar pleine lucarne qui donnait déjà l’avantage aux locaux dans cette rencontre, 1-0 à 0’22. La réaction spinalienne est immédiate dans ce début de match complètement fou. Nemcek décalait Jayat devant Goy pour l’égalisation et le but du un partout, 1-1 à 1’22. L’on joue depuis une minute vingt-deux et ces prémices annoncent une rencontre à fort tempo, notamment offensif, où les deux collectifs se livrent pleinement. Sur un jeu de puissance offert aux locaux, Mont-Blanc se montre menaçant, mais encaisse pourtant le deuxième but de la partie. Jayat profite en contre d’une échappée suite à une mauvaise transmission en zone neutre et bat Goy d’une bonne feinte, 1-2 à 7’12 [4-5]. L’on assiste à du jeu offensif de part et d’autres, et Mont-Blanc tente rapidement de faire son retard face à des spinaliens sereins dans leur jeu de sortie de zone. Les rouges sont les plus menaçants au quart d’heure de jeu. Walz dresse le couvert pour Houde, qui manquait de précision dans le dernier geste. La situation de supériorité s’inverse. Les joueurs de l’EHC jouent à 5 contre 4 et Altidor est proche de faire vaciller Goy en powerplay. M. Richier Goy contient les assauts Le portier est le plus rapide dans son replacement devant le filet. Cette partie est agréable à suivre. Les Yétis obtiendront une ultime opportunité dans les dernières secondes de jeu. Zago part en solo et voit Walz le rejoindre dans le centre. Le français choisit la solution de shoot et manque l’opportunité de ramener les siens dans le match. Épinal mène 2 buts à 1 après vingt minutes intenses de jeu.



Epinal réaliste au bon moment



L’entame de deuxième donne l’avantage aux locaux en terme de possession offensive. Les Yétis font siège dans le camp vosgien, mais le portier résiste malgré un double assaut signé Kelvin Walz et une tentative de Samuel Guer depuis la gauche. Léger y va également d’une échappée depuis la bleue, mais heurte bien involontairement le portier dans sa tentative, engendrant le coup de sifflet de l’arbitre de la rencontre, Monsieur Popa. Les verts et blancs ne sont pas en reste. Nemcek passe à son tour dans le dos de la défense pour tenter de battre Goy petit côté. Le portier ferme son angle. Cette rencontre est indécise et le scénario conserve toute sa saveur la mi-match passée. Épinal est bien proche de prendre un avantage plus conséquent dans un nouveau temps fort, au cœur des cinq dernières minutes de jeu sur un tour de cage, et un palet qui semblait fleureter avec la ligne du portier montblanais. La troupe de Guimard et Lamblin s’en tire sans frais supplémentaires, du moins sur cette séquence... Le jeu de puissance se poursuit et les troupes de Jan Plch passe la démultipliée. Le jeu de passe est astucieux, Altidor est alerté par Rusina et remisait dans le centre pour Nathan Ganz, tueur dans le dernier geste, 1-3 à 36’23. Y. Coppel Altidor et l'EHC Epinal creusent l'écart Les locaux encaissent un lourd coup sur le casque et peinent à exister défensivement après cette troisième unité convertie. Alerté par Maxime Ritz dans le dos de la défense, Altidor s’échappe et en contre-attaque éclaire, trompe Victor Goy sous la barre, 1-4 à 38’16. Épinal a accentué son avance et mène désormais 4 buts à 1.



Les spinaliens en contrôle



Des spinaliens aux jambes désormais bien plus légères avec un avantage plus conséquent, et qui confirment leurs excellentes prédispositions en début de troisième. Les hommes de l’ex-joueur star des Dauphins Jan Plch apportent de la vitesse et profitent des erreurs locales à l’image d’un jeu trop permissif à la défensive et d’un but d’école inscrit par Dominik Fujerik depuis la droite du but. L’ex-joueur des voisins Pionniers vient prendre Goy à défaut en hauteur et confirmer la manita, 1-5 à 42’35. La troupe locale tente de réduire l’écart pour se redonner de l’espoir, mais Bastien Zago du revers manque la cage dans une bonne position. M. Richier L'ex-portier niçois a réalisé une bonne partie Les verts fluo s’accrochent à un avantage désormais assez large pour être pleinement géré, et ne cèderont plus rien à leurs adversaires, dans une rencontre capitale pour une remontée au classement déjà très disputé de ce championnat de Division 1. Les visiteurs, portés par un magnifique et bruyant public, déplacé en nombre ce mercredi soir à Saint-Gervais, tiennent leur premier succès à l’extérieur de la saison, au terme d’une rencontre aboutie.



Victoire de l’EHC Epinal 5 buts à 1 face au HC Mont-Blanc. Si dans le jeu, les situations de but ont été partagées, les vosgiens ont en revanche fait ce qu’il fallait pour empocher les trois points de la victoire sur la glace de Saint-Gervais, face à des Yétis aux errances défensives inhabituelles et au réalisme offensif à revoir, puisqu’hormis le but d’Arthur Cocar vingt-deux secondes après le coup d’envoi, les montblanais, pourtant bien engagés dans la partie ne seront jamais parvenus à battre le portier spinalien Branislav Bernat. Une défaite, pour ce retour à la maison après quatre sorties très satisfaisantes à l’extérieur, qui devra rapidement être gommée dans un difficile déplacement à Neuilly ce week-end. De son côté, le contingent de Jan Plch enregistre une deuxième victoire consécutive, après celle glanée face aux Eléphants de Chambéry, et se replace dans ce championnat. Réalistes offensivement et ayant exploité la moindre erreur de leurs adversaires, les coéquipiers du haut-savoyard Armand Jayat, particulièrement en vue ce mercredi soir, affronteront les Remparts de Tours lors de leur prochaine rencontre à Poissompré.

Y. Coppel Epinal peut célébrer avec ses supporters

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







