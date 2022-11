Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 6ème journée : Mont-Blanc vs Epinal 6 - 5 (0-1 1-3 4-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 10/11/2022 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Epinal ] Une rencontre à couper le souffle ! Après un match dantesque face aux Dogs de Cholet, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce jeudi soir les Wildcats d’Epinal (3ème) pour le compte de la 6ème journée du Championnat de France de Division 1. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A.Juillet | Photos : M.Richier le 11/11/2022 à 15:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



570 spectateurs Arbitres : M. Popa, assisté de MM. Biot et Chouleur Buts :

Mont-Blanc : ; 32:31 Hugo Sarlin (ass Jérémy Arès) ; 41:38 Jérémy Fortin (ass Kurt Sonne et Christophe Tiramani) ; 46:27 Jérémy Arès (ass Jean-Christophe Houde et Arthur Cocar) ; 49:49 Jean-Christophe Houde (ass Kurt Sonne et Hugo Sarlin) ; 55:37 Kurt Sonne (ass Kelvin Walz et Jérémy Fortin) ; 65:00 Jean-Christophe Houde

Epinal : 05:32 Matus Rudzan (ass Tomas Rusina et Armand Jayat) ; 31:39 Peter Hrehorcak jr (ass Dominik Fujerik et Alexandre Lubin) ; 35:20 Peter Hrehorcak jr (ass Matus Rudzan) ; 37:58 Peter Hrehorcak jr (ass Kevin Pernot et Tomas Rusina) ; 53:48 Peter Hrehorcak jr (ass Dominik Fujerik et Tomas Rusina) Pénalités 33 minutes dont 25 à Bicha contre Mont-Blanc 8 minutes contre Epinal



Deux équipes joueuses et dotées de belles cartouches offensives, qui s’étaient séparées sur un score de 5 buts à 2 aux spinaliens dans un match ouvert lors de la préparation estivale. Si cette rencontre avait été extrêmement disputée, la prestation de jeudi soir a présenté un duel à couteaux tirés entre des équipes prêtes à tout pour l’emporter.



Un beau début de partie



Victor Goy prenait place devant le filet et faisait face au tchèque de 22 ans Martin Altrichter titularisé en l’absence d’Antoine Bonvalot, en convalescence. Des blessures ou absences qui touchaient les deux formations pour ce match.



Le début de rencontre offre sa première belle dose d’intensité. Les Wildcats obtiennent les meilleures chances et se procurent déjà des tirs menaçants. Rudzan reprenait victorieusement le service de Maxime Martin et faisait une première fois vaciller la défensive montblanaise, 0-1 à 5’32. Ce but réveille les locaux. Sonne frappe le montant gauche sans que le palet ne pénètre la cage. M.Richier Kurt Sonne, principal danger montblanais de la soirée Après le gauche, c’est le droit qui sauve Altrichter sur un service d’Arès dévié devant le filet. Epinal s’en sort bien et conserve sa courte avance. Les montblanais sont davantage présents alors que s’amorce déjà la deuxième partie d’un acte très disputé. Samy Faure s’essaye de loin, le portier repousse, puis c’est au tour de Besson de réaliser un joli numéro, malheureusement trop court pour redresser le disque après une belle séquence en dribble plein axe. Les visiteurs ne sont pas en reste. L’on rentre avec rythme dans le slot local et il faut une bonne intervention signée Goy pour éviter le but du break. La première situation spéciale se présente à 6’20 du terme de cette période engagée. Ceret, le nouveau venu côté Yéti est repris par la patrouille, et les Cats’ partent en powerplay. Les protégés de Peronnard résistent au jeu de puissance, mais le système défensif compact des Vosgiens offre des possibilités lointaines aux montagnards. Le cerbère tchèque rassurait de mitaines fermes, et s’en sortait avec réussite sur la dernière grosse alerte de la période. Sonne sur un engagement gagné donnait quelques sueurs au banc spinalien, mais les verts et blancs s’en sortaient sans frais dans un match de très bon calibre. Fin du premier acte, Epinal efficace en entame et très sérieux sur le plan défensif mène 1 but à 0.



Epinal efficace au bon moment !



Cet affrontement repart de manière similaire en 2ème. Mont-Blanc amène le premier le danger, mais Epinal réagit sur un disque au cœur du trafic que Goy avait perdu des yeux et sur lequel le cerbère parvenait à se coucher. Walz obtient une bonne opportunité après 5’00 de jeu suite à une belle incursion dans le territoire spinalien, mais le portier remportait à nouveau son duel face à l’attaquant Yéti. C’est un nouveau magnifique combat que présente cette opposition. Mont-Blanc part à son tour en supériorité avant la mi-match. A l’image de leur début de match, les Wildcats sont très solidaires dans leur zone technique. L’avantage numérique laisse les visiteurs devant. Le temps fort montblanais passe sans retour au score, et la situation se complique après le passage de la mi-match. Trouvé pleine enclave, Hrehorcak vient faire fructifier un excellent service de Fujerik sous les acclamations du bruyant public spinalien qui avait fait le déplacement, 0-2 à 31’38. Ce but ne refroidit en rien les ardeurs locales. En contre, Sarlin est servi par Arès et redonne de l’espoir aux siens sur une réalisation de classe, 1-2 à 32’31. L’engagement est maximal dans cette opposition. Charpentier est solidement frappé derrière son but par Bicha qui devait quitter ses coéquipiers, pénalisé de 5’ + 20’. Les visiteurs saisissent l’opportunité de ce long jeu à 5 contre 4. Après une belle patience en territoire offensif, Hrehorcak redonne un break d’avance aux verts y allant d’un doublé, 1-3 à 35’19 [5-4]. M.Richier Epinal pensait avoir fait le plus dur en 2ème période ! Des spinaliens qui bénéficieront même d’un jeu à 5 contre 3 durant plus d’une minute vingt en fin de période médiane. Besson est chassé à son tour. Les hommes de Plch s’installent en territoire offensif, mais l’arrière-garde locale est solidaire. Les pénalités pleuvent dans une opposition jusque-là très agréable à suivre. Ces punitions hachent le jeu mais n’empêchent pas la troupe vosgienne de conclure une nouvelle fois avant la pause par ce diable de Hrehorcak, 1-4 à 37’54 [5-3]. Dans un moment important de cette rencontre et grâce à une belle efficacité en avantage numérique au cours des derniers instants, les Wildcats regagnent les vestiaires avec une solide avance au tableau indicateur.



Réaction impressionnante des locaux



La partie repend à 5 contre 5, Charpentier était de retour au jeu, et Mont-Blanc, désormais derrière, tentait de réagir rapidement. Les coéquipiers du capitaine Jérémy Arès retrouvent des couleurs en troisième, après une fin de période précédente difficile. Sonne se bat pour prendre sa chance, mais le canadien, gêné dans son geste parvenait à décaler Fortin qui d’un joli revers, redonnait un peu d’espoir à l’antre saint-gervolaine, 2-4 à 41’37. L’intensité et le jeu retrouvé, chaque formation donne 200% pour recoller ou conserver ce score. La partie devient alors complètement folle. Arès récupère le disque, déborde son opposant et profite d’un tour de cage astucieux pour permettre aux siens d’effectuer un nouveau rapproché, 3-4 à 46’27. QUEL MATCH ! Epinal traverse un orage face à des Yétis totalement déchainés depuis la réduction de l’écart. Les locaux obtiennent un avantage d’un homme au cœur de leur temps fort. Le puck circule et les hommes de Peronnard sont au contact. Servi par Sarlin, Sonne entre plein fer en zone et décalait Houde qui sur un tir entre les jambes d’Altrichter, ramenait les siens dans la partie, 4-4 à 49’49 [5-4]. Plch pose son temps mort dans une très grosse période de réaction locale. Sonne puis Walz mettent le portier spinalien au supplice, mais ce dernier maintenait le score. Le contre repart de plus belle et Hrehorcak, déjà auteur d’un hat-trick est proche du quadruplé. Ce ne sera que partie remise ! Sur une erreur à la ligne bleue offensive des montblanais, Hrehorcak s’échappe et envoie un slap surpuissant frapper la lucarne gauche du but gardé par Victor Goy pour le quadruplé, 4-5 à 53’48. Epinal prend une option non-négligeable sur le gain du match, mais il était écrit que cette rencontre demeurerait dans un scénario digne des meilleures affiches d’une saison. Sonne déborde en vitesse et vient trouver, en solitaire et suite à un excellent service circulaire de Walz, l’échappée victorieuse, 5-5 à 55’36. L’on ne se quitte plus entre spinaliens et montblanais et le plaisir se prolongera dans une période additionnelle de 5’ à 3 contre 3.



Les tirs aux buts tranchent les débats



Epinal obtient les situations les plus franches, mais Goy est très précieux. Mont-Blanc s’offre moins d’opportunités, mais le jeu à 3 contre 3 libère des espaces et Aimonetto en vieux briscard est bien proche de donner le gain du match aux siens. Le cerbère vosgien sauve les Cats. Aucune des deux équipes ne trouvera la solution malgré de belles occasions à chaque bord. Les acteurs passeront par la séance de tirs aux buts.

Au cours de la fusillade, les locaux tirent leur épingle du jeu. Sonne, Fortin et Houde transforment et font exploser l'antre de Saint-Gervais, 6-5 à 65'00. M.Richier Mont-Blanc exulte après ce succès



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 6 buts à 5 au bout d'une rencontre folle ! Un match joué à bout de souffle par les deux formations et une explosion de joie à la hauteur d'une rencontre de tous les superlatifs ! Quel match magistral ! Mont-Blanc combattif et accrocheur malgré un fait de match important sifflé contre Bicha, a effectué un premier retour impressionnant en 3ème période, malgré un déficit de 3 buts à l'entame du dernier vingt, avant d'égaliser une seconde fois à quelques minutes de la fin de rencontre avec rage et détermination. En face, Epinal a été un adversaire très difficile à manœuvrer. Un match qui confirme l'excellente entame de la formation vosgienne solide dans tous les compartiments du jeu, et qui aura parfaitement profité de la lourde pénalité infligée à Bicha en milieu de rencontre pour se défaire de la pression montblanaise présente à cet instant de la rencontre. Oui mais voilà, les haut-savoyards poussés par un but rapide en troisième période ont offert une remontada qui rappelera à certain le scénario de la saga des « Petits Champions » face à une formation vosgienne pourtant très séduisante. Une rencontre folle ponctuée par un partage des points logique et une prestation qui restera à coup sûr dans les mémoires de cette saison 2022-2023 de Division 1. A.Juillet Peronnard peut féliciter son gardien, décisif aux tirs aux buts







