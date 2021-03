Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 6ème journée : Mont-Blanc vs Strasbourg 1 - 6 (1-3 0-1 0-2) Le 06/03/2021 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Strasbourg ] L’Etoile scintille sur le Mont-Blanc Après un rendez-vous manqué du côté d’Epinal lors de leur dernière sortie, le HC Mont-Blanc accueillait le leader de sa poule, l’Etoile Noire de Strasbourg, dans le cadre de la 4ème journée du Championnat de France de Division 1. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Article : A. Juillet | Photos : Y. Coppel le 07/03/2021 à 10:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Drif assisté de MM. Fontaine et Donat-Magnin Buts :

Mont-Blanc : 06.17 Eric Leger (ass Victor Cocar et William Gignac)

Strasbourg : ; 08.29 Sébastien Trudeau (ass Michal Duras et Colton Waltz) ; 11.41 Sébastien Trudeau (ass Pierrick Hoehe et René Jarolin) ; 17.19 Sébastien Trudeau (ass Michal Duras et Jan Safar) ; 21.42 Alejandro Burgos Ramirez (ass Louis Olive et Kevin Massy) ; 58.53 Michal Duras (ass Elias Leprieult et Colton Waltz) ; 59.48 René Jarolin (ass Colton Waltz et Jan Safar) Pénalités 8 minutes contre Mont-Blanc 14 minutes contre Strasbourg



Particulièrement en réussite lors de leurs réceptions, les haut-savoyards allaient tenter de conserver leur invincibilité à domicile cette saison, après des succès face à Chambéry et Marseille sur la glace de Megève. Strasbourg en pleine forme, comptait bien contrarier les plans locaux, avec l’aide de son expérimenté première ligne et d’une équipe toujours difficile à manœuvrer.



Le cheval de 3 strasbourgeois



Les premières minutes sont intenses dans cette opposition. Les deux formations prennent leurs repères offensifs rapidement et chacun des gardiens a l’occasion de chauffer sa mitaine. La première punition est montblanaise. Jenista est sanctionné pour un retour jugé illicite sur Duras. Des prémices sans conséquence directe au score. De retour à 5, les Yétis se libèrent. Léger déborde, parfaitement servi par Victor Cocar et s’en va crucifier Hiadlovsky d’une feinte habile, 1-0 à 6’17. Strasbourg ne laisse que très peu de temps la place au doute. Mont-Blanc est puni sur un but évitable par la réalisation de Sébastien Trudeau, 1-1 à 8’29. L'affrontement est agréable et engagé. Mont-Blanc se créé une nouvelle attaque dangereuse avant la mi-tiers. Joly tire sur le plastron du portier, avant que Chatellard à deux contre un ne passe proche de donner plus d’ampleur au score. Les alsaciens ne sont pas en reste et concluent leur occasion suivante. Ce diable de Trudeau, prenait Goy à défaut en deux temps, 1-2 à 11’41. L’opposition gagne en intensité à mesure que les minutes s'écoulent. Strasbourg est d’un réalisme glaçant dans ce premier acte, et Trudeau, encore lui bat Goy après un contre bien géré à 3 contre 1, 1-3 à 17’19. Fin d’un premier acte productif sur le plan des réalisations. Strasbourg, grâce à un réalisme supérieur, est devant après vingt minutes de jeu agréables.



Mont-Blanc manque d’efficacité



L’entame est idéale pour l’Etoile Noire en deuxième. Dès les premiers instants, la formation alsacienne bénéficie d’un powerplay important pour creuser l’écart. Ce sera chose faite après moins de deux minutes. Burgos fait dévier un lancer fond de zone de Louis Olive et porte le score à 1-4 à 21’42. Malgré le score, situation intéressante est donnée à l’attaque locale, bénéficiant de deux minutes quasi-intégrales à 5 contre 3. Les Yétis manquent complètement leur installation et les tirs sont trop peu dangereux pour espérer prendre à défaut la défense strasbourgeoise. L’occasion se représente quelques secondes plus tard, cette fois pour une vingtaine de secondes.Dans ce double avantage numérique, les palets parviennent à la cage des joueurs de l’Est, mais le dernier geste fait défaut. Gignac, puis Joly ont tous deux l’occasion de ramener quelque peu les leurs dans le match. Hiadlovsky s’impose, puis sa défense se dégage sous la pression. Une pression que les jaunes, malgré une excellente attitude, conserveront jusqu’en fin de deuxième, résistants à une nouvelle phase d’infériorité de belle manière, à l’image du sacrifice de Trudeau, l’homme providentiel de cette rencontre sur un lancer de la bleue de Puzic. La formation de Bourdages plie mais rompt pas et conserve une large avance au terme du deuxième vingt.



L’Etoile Noire entrevoit la lumière



En début de 3ème, le HC Mont-Blanc jete l’intégralité de ses forces dans la bataille, pour tenter de recoller à un score assez large après deux périodes, malgré une opposition globalement disputée. La première situation est aux joueurs de Saint-Gervais/Megève, mais Hiadlovsky est une nouvelle fois décisif au-devant de Soldan. Deux occasions se représentent de réduire l’écart après 7 minutes, mais ni le capitaine Arthur Cocar, ni Mathis Chatellard, parti en break ne font évoluer le tableau d’affichage, qui indiquait toujours 4 buts à 1 avec moins de treize minutes à faire Y. Coppel Mathis Chatellard a butté sur l'excellent Hiadlovsky . Les verts tentent de trouver des espaces, mais l’Etoile Noire protège parfaitement son territoire avec une avance désormais suffisante et l'horizon d'une victoire sur la glace megevanne. Les leaders s’accrochent à leur rang et résistent aux assauts dans leurs périodes de temps faibles. Le portier alsacien déjà brillant, est en plus, pris par la chance par deux fois, et notamment lorsque Bataillé voit son puck s’arrêter sur la ligne sur un palet mal maitrisé par le portier, qui s’en sortait sans frais. Y. Coppel La réussite fait aussi les bons gardiens. 46 arrêts pour le portier de l'Etoile Noire Strasbourg appuie sa domination en fin de match et complète par deux fois ses offensives. Duras trouvait la lucarne sur un tir puissant, 1-5, puis Jarolin lançait et parachevait le succès des joueurs de Bourdages, 1-6 à 59’48. Malgré une bonne débauche d’énergie en fin de match, les imprécisions et le manque d’efficacité offensive auront handicapé une formation haut-savoyarde qui s’inclinait pour la première fois de cette nouvelle saison à domicile.



Lourde défaite des joueurs de Saint-Gervais/Megève 6 buts à 1 sur leur glace du Palais. Un premier revers face à une formation alsacienne très solide défensivement, solidaire, et qui aura pu compter sur une première ligne diablement efficace et un gardien de but impérial en la personne de Hiadlovsky (46 arrêts), auteur de multiples parades décisives pour confirmer sa place en tête du classement de la Poule. Mont-Blanc (4ème) chute à nouveau et devra désormais à tout prix réagir la semaine prochaine, en déplacement à Montpellier (6ème), pour reprendre la marche en avant. Strasbourg et Marseille, co-leaders s’affronteront sur la glace de l’Iceberg pour le sommet de cette Poule B. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







