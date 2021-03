Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 6ème journée : Nantes vs Cholet 4 - 3 (1-1 1-0 2-2) Le 06/03/2021 Nantes, Le Petit-Port [ Nantes ] [ Cholet ] Nantes enchaîne par une 3e victoire Pour cette rencontre de Derby les nantais reçoivent leur éternel rival Cholet pour le compte de la 6e journée. Les Dogs se déplacent sous le statut de Co-Leader de la Poule A au petit-port et avec l’intention de défendre leur position ainsi que leur série de 3 victoires consécutives. Du côté des Corsaires les résultats obtenus face à Neuilly et à Tours laissent penser que les joueurs de Martin Lacroix comptent bien ne pas se laisser impressionner par leur voisin Choletais. C’est une bataille qui s’annonce entre Nantes et Cholet. Nantes, Le Petit-Port, Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 10/03/2021 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Gardiol assisté de MM. Metais et Fauvel Buts :

Nantes : 00.42 Brendan Hamelin (ass Edouard Dufournet) ; 21.52 Matthew Brenton (ass Théo Lanvers et Cédric Custosse) ; 40.18 Frédéric Bergeron (ass Brendan Hamelin et Hubert Genest) ; 45.27 Brendan Hamelin (ass Karl Leveille)

Cholet : ; 03.23 Alexis Svitac (ass Louis Seignez) ; 47.50 Jérémy Coté (ass Brandon Salerno) ; 58.13 Baptiste Couturier (ass Ryan Tait et Jérémy Coté) Pénalités 47 minutes dont 10 à Deslauriers et 25 à Brenton contre Nantes 24 minutes dont 10 à Frecon contre Cholet



L ‘engagement démarre rapidement, avec le Nantais Bergeron qui remporte le face-off face à son ancienne équipe. L’attaque Nantaise part mettre la pression d’entrée de jeu dans la zone Choletaise, Léveillé ne parvient pas à contrôler face à Luba, mais le second assaut menée par Brendan Hamelin fait mouche à 0’42 et ouvre la marque en moins d’une minute de jeu : 1-0

La réaction Choletaise ne se fait pas attendre, à 3’23 Louis Seignez récupère le palet en zone neutre et trouve Alexis SVITAC qui ne manque pas de réduire la marque en envoyant le palet côté gauche où le portier Nantais Harald battu ne peut que constater la réduction du score: 1-1

Les Nantais poursuivent sur un rythme à haute intensité mettant à la faute Cholet, à 4’24 Frecon est sanctionné pour faire trébucher. Le powerplay Nantais entre en action avec les assauts de André, Brenton et Dufournet ce dernier trouve le poteau, laissant une frayeur aux Choletais. Brenton poursuit profitant de sa rapidité à s’infiltrer dans le slot, mais cette fois Luba intervient. À 6’34 c’est le défenseur Choletais Seignez qui se fait rappeler à l’ordre pour une obstruction en s’interposant entre son gardien et l’attaquant Nantais. C’est une courte double infériorité à jouer et à tenir pour les Dogs car la vitesse de jeu des attaquants Nantais est soutenue Brenton puis Levéillé mettent à contribution la défense des Mauges obligeant ces derniers à se sacrifier pour éviter que les locaux parviennent à reprendre l’avantage. À 10’30 le Nantais Deslauriers est envoyé sur le banc des pénalités pour une charge avec la crosse , donnant ainsi le premier powerplay de la partie aux Choletais mais de courte durée car le capitaine des Dogs Frecon est lui aussi envoyé en prison suite à une passe avec la main, et un court échange avec le corps arbitral il écope d’une attitude antisportive. L’attaquant Choletais Tait tente une percée face à Harald profitant de leur supériorité. La Défense Nantaise fait bloc avec Cutosse présent sur plusieurs récupérations de palets privant les Dogs de munitions. Le Nantais Larrdière est pénalisé à 13’58 pour faire trébucher, les Choletais ne parviennent pas à profiter de l’avantage numérique pour repasser devant au tableau d’affichage, c’est même l’inverse qui pourrait se produire après une interception du Nantais Hamelin pour son co-équipier Léveillé où le palet passe tout près de la cage de Luba. A 17’22 c’est l’attaquant des Dogs Côté qui est sanctionné pour une crosse haute mise au visage du Nantais Bergeron permettant aux Corsaires de mettre en place leur unité spéciale pour terminer ce premier vingt. La pression est mise sur la cage Choletaise, Brenton et Schmitt donnent les premiers assauts, puis Levéillé vient lancer un tir puissant sur le portier Luba qui parvient à stopper le shoot mais en perd sa crosse. André tente à son tour le One-Timer mais le tir est contré par un joueur des Dogs qui s’oblige à se sacrifier pour éviter le but. Les deux équipes restent dos à dos.





A la reprise du second acte les Choletais mettent la pression sur la cage Nantaise, l’attaquant Leveillé perd le palet dans sa zone laissant une offrande aux Dogs mais c’est le défenseur Genest qui s’interpose pour bloquer un dangereux shoot en direction de la cage Nantaise. L’attaque Corsaires tente de prendre un peu d’oxygène avec André et Brenton mais Luba reste le dernier rempart à battre . La vitesse d’exécution reste un atout de l’attaquant Nantais Matthew Brenton à 21’52 le Canadien au petit gabarit revient déborder par l’aile la défense Choletaise et glisse le palet dans le fond des filets de la cage de Luba, doublant ainsi la mise pour les Corsaires. 2-1

Les Dogs ne sont pas désarmés pour autant et poursuivent sur le même rythme, mais à 22’55 le défenseur Choletais Borovsky est envoyé sur le banc des pénalités pour un retard de jeu. L’action Nantaise menée en Powerplay où Léveillé trouve parfaitement Schmitt en position idéale pour fusiller Luba, mais son tir manque la cible et le palet du 3-1. Les Corsaires gardent le contrôle du palet en privant les Dogs en zone neutre, mais ils peuvent compter sur leur portier Luba qui écarte le danger à plusieurs reprises. A 31’11 les esprits s’échauffent face à la cage Choletaise entre Bergeron et Borovsky où les deux joueurs seront pénalisés pour un jeu dur. A quatre contre quatre les deux équipes repartent d’un côté et de l’autre et dans la zone Nantaise c’est le portier Harald qui protège parfaitement sa cage. A 33’15 l’attaquant Nantais Brenton est sanctionné pour un cinglage, c’est une nouvelle fois la résistance qui est mise en place du côté de la défense locale parvenant à tuer la pénalité. De retour au complet c’est nouvelle fois Brenton qui remet sa vitesse à profit des Corsaires mais Luba s’emploie et réalise une parade pour éviter un nouveau but. Lardière parvient à se présenter face Luba à son tour et c’est une nouvelle fois le portier Choletais qui sauve les meubles en repoussant un palet dangereux. Les Nantais regagnent les vestiaires avec un léger avantage.





Pour la reprise du dernier tiers, Cholet gagne le palet mais c'est bien l’attaque Nantaise qui prend de vitesse toute la défense Choletaise et Frédéric Bergeron inscrit le 3e but Nantais à 40’18 d’un tir dans la lucarne, assisté de Brendan Hamelin et Hubert Genest. 3-1

Cette entrée en matière donne un avantage psychologique aux joueurs locaux, mais à 42’38 l’attaquant Nantais Brenton est rappelé à l’ordre pour une charge à la tête contre le défenseur Choletais Karsh, il écope d’une pénalité de match de 25 minutes et est ainsi expulsé de la, partie. Le Choletais Karsh et Gesnest pour Nantes sont envoyés sur le banc des pénalités pour dureté. Les Dogs tentent de revenir dans la partie mais c’est le défenseur local Lanvers qui fait le nettoyage dans sa zone. En infériorité Leveillé intercepte à la ligne bleue la relance du Choletais Tait et se présente en face à Luba, A 45’27 Karl Leveillé fixe le portier Choletais et sert parfaitement Brendan Hamelin qui trouve la cage grande ouverte pour inscrire un 4e but et son doublé de la partie. 4-1

L’avantage est creusé pour les Nantais mais les Dogs ne lâchent pas prise, faisant commettre une nouvelle faute aux Nantais avec Bergeron qui est sanctionné pour accrocher. Les Dogs s’emploient sur le Powerplay pour ne pas se laisser décrocher et réduisent la marque à 47’50 par l’intermédiaire de Jeremy Coté qui trouve la faille sur le portier des Corsaires, assisté par Brandon Salerno. 4-2

Le défenseur Choletais Karsh fait à nouveau parler de lui malgré lui il est pénalisé pour une charge incorrecte sur le Nantais Schmitt à 49’07, de quoi couper l’élan des Dogs. La supériorité Nantaise ne donnera rien, les Choletais lancent toutes leurs forces dans la partie mais font face aux contres des locaux où Custosse manque de trouver son attaquant Schmitt pour la conclusion mais Luba intervient bien. Pour cette fin de partie les Dogs poussent et parviennent à réduire la marque à 58’13 par Couturier assisté de Tait et Coté. 4-3

Rien n’est joué et le coach Pihant l'a bien compris, il demande son temps mort (58’42) pour passer les ultimes consignes et faire sortir Luba en ajoutant un attaquant supplémentaire. Malgré le jeu en supériorité les Choletais ne parviennent pas à revenir à hauteur et c’est ainsi que la partie est gagnée pour les Nantais, sur cette rencontre de haute intensité se termine le dernier acte.

C’est une troisième victoire d’affilée pour les Nantais qui remportent le derby mettant ainsi un terme la série Choletaise.



Les joueurs étoiles Hockey Hebdo :



Brendan HAMELIN #97 Corsaires de Nantes

