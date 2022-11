Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 6ème journée : Nantes vs Dunkerque 8 - 2 (1-1 4-0 3-1) Le 10/11/2022 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Dunkerque ] Nantes coule le leader Dunkerque au petit-port Reportage photos de la rencontre du Jeudi 10 Novembre 2022 pour le compte de la 6e journée, qui a vu Nantes s’imposer sur sa patinoire du petit-port face aux Corsaires de Dunkerque Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume François le 12/11/2022 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1039 spectateurs Arbitres : M. Gardiol, assisté de MM. Honoré et Simon Buts :

Nantes : 04:42 Romain Carpentier (ass Cameron Marks et Quentin Berthon) ; 25:01 Léonard Baril (ass Romain Carpentier et Joé Dubé) ; 27:02 Quentin Berthon (ass Joé Dubé et Romain Carpentier) ; 29:45 Mathieu André (ass Félix Plouffe et Théo Lanvers) ; 37:01 Romain Carpentier (ass Joé Dubé et Félix Plouffe) ; 44:02 Félix Plouffe (ass Tanguy Auger et Mathieu André) ; 53:43 Alex Ambrosio (ass Cameron Marks et Matthew Brenton) ; 57:00 Mathieu André (ass Théo Lanvers et Joé Dubé)

Dunkerque : ; 17:03 Daniel Svoboda (ass Parker Colley et Ben Duperreault) ; 53:28 Corentin Cruchandeau (ass Parker Colley et Daniel Svoboda) Pénalités 12 minutes contre Nantes 10 minutes contre Dunkerque









Reportage Photos





crédit photo: Guillaume François





crédit photo: Guillaume François





crédit photo: Guillaume François





crédit photo: Guillaume François Pour le compte de la 6e journée, les Nantais recevaient le leader invaincu Dunkerque. La victoire à Strasbourg lors de la 5e journée, a redonné de l'élan aux Corsaires de Nantes, en dominant la partie du début à la fin, faisant ainsi chuter les Nordistes pour la toute première fois de la saison.







