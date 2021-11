Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Caen vs Chambéry 2 - 1 (1-0 0-1 0-0 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 13/11/2021 Caen [ Caen ] [ Chambéry ] Une défaite aux tirs au but pour Chambéry Avec un déplacement chez l’actuel deuxième de D1, Chambéry avait forte affaire ce samedi en Normandie. Mais après sa victoire mercredi contre Brest, premier de D1, les Chambériens se sont finalement inclinés aux tirs au but (2-1). Caen, Hockey Hebdo Photographe : Charlotte Tacarlo le 14/11/2021 à 17:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1300 spectateurs Arbitres : M. Frossard, assisté de MM. Tronet et Léonard Buts :

Caen : 14:51 André Menard (ass Félix Chamberland et Jyri Marttinen) ; 65:00 Oula Uski

Chambéry : ; 38:01 Joé Dubé Pénalités 20 minutes dont 10 à Chamberland contre Caen 14 minutes contre Chambéry Le fait du match : Un David Richer impérial



En se déplaçant chez les Drakkars, les Éléphants s’attendaient à un match compliqué face à une équipe offensive. Si les hommes de Pierre Bergeron sont restés à un seul petit but de retard c’est en grande partie grâce à leur gardien Canadien, David Richer. Auteur de 56 arrêts ce samedi soir, le numéro 31 des Éléphants a maintenu son équipe en vie et leur a permis de tenir une équipe normande solide. Il encaissera le 9e tir au but après avoir stoppé tout de même les huit premiers.



Photographe : Gérard Tempo

Le chiffre : 3



Avec un nouveau but ce samedi soir, c’est le capitaine des Éléphants qui portent son compteur à trois buts en deux matches. Avec un gros match mercredi soir contre Brest, l’attaquant Canadien a récidivé à nouveau ce soir en inscrivant le seul but de son équipe pour recoller à 1-1. But qui permet tout de même à Chambéry de repartir avec un point de Caen. Mais c’est aussi un soulagement pour le capitaine chambérien qui peinait à jouer les premiers rôles en ce début de saison. Son association avec Crivello semble le libérer complètement ces derniers temps.



La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur Chambéry)



« Nous avons souffert dans le premier tiers mais nous avons pu compter sur notre gardien qui nous sort sans doute sa meilleure performance jusque-là. Nous avons ensuite relevé la tête même si nous n’avons pas su marquer un but de plus pour nous imposer. Nous étions face à une grosse écurie du championnat et avec un effectif décimé nous avons tout de même pu lutter. Je suis très fier de mes joueurs car c’était une bonne semaine nous avons tout donné et c’est ce visage que nous devons montrer. Chaque joueur se bat et c’est très satisfaisant. Même des joueurs ne jouant pas d’habitude avec nous (Onno, Dair ou Koudri) ont vraiment apporter et fait preuve d’un grand professionnalisme. À nous de préparer au mieux le match contre Montpellier samedi prochain, concurrent direct au classement. »

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur