Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Clermont-Ferrand vs Dunkerque 3 - 6 (0-3 2-1 1-2) Le 13/11/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Dunkerque ] Clermont réagit mais perd Après une cinglante défaite en milieu de semaine, Clermont, en contenant leurs adversaires s'est efforcé de ne pas sombrer dans le ridicule lors de la 7ème journée du championnat de France de hockey sur glace de Division 1 face aux Corsaires de Dunkerque bien qu'ils se soient inclinés sur le score de 6 à 3. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 15/11/2021 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



437 spectateurs Arbitres : M. Popa, assisté de Mme Boniface et M. Creux-Beaugiraud Buts :

Clermont-Ferrand : ; 30:25 Marcel Balaz (ass Tomas Janci et Tomas Trnka) ; 33:50 Jani Nurkkala (ass Théo Vialatte et François Faure) ; 53:57 Swan Nepveu de Villemarceau (ass Samy Faure et François Faure)

Dunkerque : 05:36 Lubomir Dinda (ass Vit Budinsky et Andreï Ankudinov) ; 05:58 Sacha Guillemain (ass Joseph Broutin et Hugo Sarlin) ; 16:24 Aleksandrs Visockis (ass Radek Mika et Andreï Ankudinov) ; 37:01 Hugo Sarlin (ass Sacha Guillemain et Adam Young) ; 48:54 Levy Raux (ass Ricards Birzins et Radek Mika) ; 49:52 Aleksandrs Visockis (ass Joseph Broutin et Sacha Guillemain) Pénalités 38 minutes dont 10 à Travnicek et Trnka contre Clermont-Ferrand 28 minutes dont 10 à Estienne contre Dunkerque



A nouveau des Corsaires à l’abordage en terre arverne. Une semaine après la venue de Nantes se sont donc d’autres Corsaires, ceux de Dunkerque qui se sont présentés samedi face aux Sangliers Arvernes.



Après une défaite mémorable à Cholet, on attendait de voir de la part des Clermontois une réaction. ils se devaient de réagir, si ce n’est en l’emportant ou apporter une réelle opposition à leurs adversaires du soir… La fin du match nous le dira.



Pour Dunkerque il s’agissait de rester dans la course aux play-offs et donc comme ses principaux rivaux vaincre aussi en Auvergne.



Photo Yannick Martin

Il faut savoir se contenter de peu du côté des supporters de Clermont et ce match perdu 6 - 3 a semblé encourageant après le déluge de Cholet. Car il ne faut pas se mentir, on nourrissait de grandes craintes quant à la capacité pour les Clermontois de surmonter le cuisant revers de mercredi. On se demandait si leur entraineur Michal Divisek avait su trouver les mots pour relancer ses joueurs.





Ces craintes furent en partie justifiées par une 1ère période assez malheureuse pour les arvernes. Ces derniers ont commencé la partie en suivant les consignes de leur entraîneur qui leur a demandé plus d'engagement et d'agressivité sur l'adversaire. Mais il n'empêche qu’au bout de quelques minutes que les Corsaires imprimaient quelque peu plus leur patte sur la partie. Dès lors le jeu agressif des clermontois s'avéra à double tranchant. Ainsi le 2 + 2 infligé à son renfort slovaque Tomas Trnka eut des conséquences fatales puisque les dunkerquois en profitèrent pour marquer par 2 fois (Lubomir Dinda à 5'36''suivi par Sacha Guillemain à 5' 58'').

Il est dit que les Puydômois ont encore et toujours du mal à gérer leurs infériorités.

Est-ce mieux en configuration 4 contre 4? A priori guère puisque le 3ème but visiteur intervient à 16'24'' par Aleksandrs Visockis lors d'une période de pénalités partagées. L'hémorragie en resta là pour ce 1er tiers mais le spectre du dernier match était palpable dans les gradins car les maladresses dans les passes et les relances étaient multiples du côté des clermontois. Leurs adversaires n’en demandaient pas tant pour assurer une main mise sur le match.



Photo Yannick Martin

Fort heureusement on ne sentit pas les Sangliers abattus lors du retour des vestiaires. Ils reprirent la partie avec un rythme certain sans pour autant confondre cette fois vitesse et précipitation. Les tirs sur la cage de Dunkerque se succédèrent plus souvent ainsi que quelques belles phases de jeu qui cette fois aboutissaient sur le gardien adverse. Si les Corsaires arrivaient dans un premier temps à contenir les assauts sur leur 2ème gardien (le titulaire Guillaume Duquenne ayant laissé sa place à Adrien Vazzaz à la fin du 1er tiers), le verrou finissait par sauter à 30'25'' par Marcel Balaz ; juste récompense des efforts clermontois. Il sera suivi d'un 2ème par Jani Nurkkala à 33'50''. Les visiteurs sauront profiter à nouveau d'une supériorité numérique pour refaire le break par Hugo Sarlin à la 37ème minute. Le score en reste là malgré une nouvelle pénalité puydômoise, la première qu'ils réussiront à neutraliser.



Photo Yannick Martin

Le 3ème tiers démarra sur un rythme endiablé avec 2 équipes qui se rendent coup pour coup, au sens figuré mais aussi au sens propre puisque les arbitres ont dû quelque peu sévirent. Si le 5ème but des visiteurs, à 48'54'' par Lévy Raux, le fut à égalité numérique, le 6ème intervient lors d'une nouvelle supériorité à 49'52'' par Aleksandrs Visockis. C'est néanmoins Clermont-Ferrand qui mettra un point final au score par Swann Nepveu de Villemarceau à 53'57''. Les Sangliers essayeront jusqu'à la fin de réduire le score sans y parvenir. Mais ils auront su apporter au moins une réplique sérieuse à des Corsaires qui surent jouer de leur expérience pour contenir leur adversaire même lors d'une dernière infériorité.



Photo Yannick Martin

Si la situation ne change pas pour le club auvergnat, Dunkerque s’assure une 5ème place passant devant Neuilly/Marne. Les play-offs restent plus que jamais dans leur corde alors que pour Clermont, les play-down semblent inéluctables.



A noter que pour l’entraîneur dunkerquois se fut une rencontre particulière comme il nous le confiera en interview puisque c’était son premier retour dans son club formateur depuis qu’il l’avait quitté il y a quelques années pour entamer sa carrière d’entraîneur. Il faut savoir se contenter de peu du côté des supporters de Clermont et ce match perdu 6 - 3 a semblé encourageant après le déluge de Cholet. Car il ne faut pas se mentir, on nourrissait de grandes craintes quant à la capacité pour les Clermontois de surmonter le cuisant revers de mercredi. On se demandait si leur entraineur Michal Divisek avait su trouver les mots pour relancer ses joueurs.Ces craintes furent en partie justifiées par une 1ère période assez malheureuse pour les arvernes. Ces derniers ont commencé la partie en suivant les consignes de leur entraîneur qui leur a demandé plus d'engagement et d'agressivité sur l'adversaire. Mais il n'empêche qu’au bout de quelques minutes que les Corsaires imprimaient quelque peu plus leur patte sur la partie. Dès lors le jeu agressif des clermontois s'avéra à double tranchant. Ainsi le 2 + 2 infligé à son renfort slovaque Tomas Trnka eut des conséquences fatales puisque les dunkerquois en profitèrent pour marquer par 2 fois (Lubomir Dinda à 5'36''suivi par Sacha Guillemain à 5' 58'').Il est dit que les Puydômois ont encore et toujours du mal à gérer leurs infériorités.Est-ce mieux en configuration 4 contre 4? A priori guère puisque le 3ème but visiteur intervient à 16'24'' par Aleksandrs Visockis lors d'une période de pénalités partagées. L'hémorragie en resta là pour ce 1er tiers mais le spectre du dernier match était palpable dans les gradins car les maladresses dans les passes et les relances étaient multiples du côté des clermontois. Leurs adversaires n’en demandaient pas tant pour assurer une main mise sur le match.Fort heureusement on ne sentit pas les Sangliers abattus lors du retour des vestiaires. Ils reprirent la partie avec un rythme certain sans pour autant confondre cette fois vitesse et précipitation. Les tirs sur la cage de Dunkerque se succédèrent plus souvent ainsi que quelques belles phases de jeu qui cette fois aboutissaient sur le gardien adverse. Si les Corsaires arrivaient dans un premier temps à contenir les assauts sur leur 2ème gardien (le titulaire Guillaume Duquenne ayant laissé sa place à Adrien Vazzaz à la fin du 1tiers), le verrou finissait par sauter à 30'25'' par Marcel Balaz ; juste récompense des efforts clermontois. Il sera suivi d'un 2ème par Jani Nurkkala à 33'50''. Les visiteurs sauront profiter à nouveau d'une supériorité numérique pour refaire le break par Hugo Sarlin à la 37ème minute. Le score en reste là malgré une nouvelle pénalité puydômoise, la première qu'ils réussiront à neutraliser.Le 3ème tiers démarra sur un rythme endiablé avec 2 équipes qui se rendent coup pour coup, au sens figuré mais aussi au sens propre puisque les arbitres ont dû quelque peu sévirent. Si le 5ème but des visiteurs, à 48'54'' par Lévy Raux, le fut à égalité numérique, le 6ème intervient lors d'une nouvelle supériorité à 49'52'' par Aleksandrs Visockis. C'est néanmoins Clermont-Ferrand qui mettra un point final au score par Swann Nepveu de Villemarceau à 53'57''. Les Sangliers essayeront jusqu'à la fin de réduire le score sans y parvenir. Mais ils auront su apporter au moins une réplique sérieuse à des Corsaires qui surent jouer de leur expérience pour contenir leur adversaire même lors d'une dernière infériorité.Si la situation ne change pas pour le club auvergnat, Dunkerque s’assure une 5place passant devant Neuilly/Marne. Les play-offs restent plus que jamais dans leur corde alors que pour Clermont, les play-down semblent inéluctables.A noter que pour l’entraîneur dunkerquois se fut une rencontre particulière comme il nous le confiera en interview puisque c’était son premier retour dans son club formateur depuis qu’il l’avait quitté il y a quelques années pour entamer sa carrière d’entraîneur. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur