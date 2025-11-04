Accueil
Editorial
Liens
Stages et Tournois
Boutique
Petites annonces
Partenaires
Nos flash infos
RSS
Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Lyon vs Caen
1
-
5
(0-3 0-0 1-2)
Le 02/12/2025
Lyon
[
Lyon
]
[
Caen
]
Victoire de Caen à Lyon
REPORTAGE PHOTOS de la 7ème journée retard de la saison 2025-2026 du championnat français de division1 de hockey sur glace qui a vue Caen s'imposer à Lyon.
Lyon, Hockey Hebdo
Photographe © Weingartner-Photos le 04/12/2025 à 18:10
Tweeter
FICHE TECHNIQUE
1328 spectateurs
Arbitres
:
MM. Rommevaux et Zede assistés de Mme Boniface et de M. Donat-Magnin
Buts
:
Lyon :
; 53.42 Maxence Leroux (ass Jack Tucker et Slavomir Tomko)
Caen :
05.36 Emmanuel Alvarez (ass Samy Paré et Evgueni Nikiforov) ; 17.47 Alexandre Mulle (ass Evgueni Nikiforov et Marc-Antoine Pepin) ; 18.10 Matias Pognant (ass Kevin Tassery et Quentin Berthon) ; 45.01 Artem Hrebenyk (ass Gabriel Lehmann et Ilya Altybarmakyan) ; 55.47 Evgueni Nikiforov (ass Samy Paré et Gabriel Lehmann)
Pénalités
12 minutes contre Lyon
12 minutes contre Caen
47 PHOTOS
Photographe : © Nicolas Leleu
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Photographe © Weingartner-Photos
Photographe © Weingartner-Photos
Photographe © Weingartner-Photos
Photographe © Weingartner-Photos
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
Retour
Réactions sur l'article
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
trueanal.org
...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...
Hockeyhebdo
sur
Tweets by HockeyHebdo
accueil
-
actualités
-
chroniques
-
interview
-
mentions légales
| Site réalisé par
Amenothes Conception