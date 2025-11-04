 
Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Lyon vs Caen
1-5
(0-3 0-0 1-2)
Le 02/12/2025
Lyon
Lyon ] Caen  ]
Victoire de Caen à Lyon
 
REPORTAGE PHOTOS de la 7ème journée retard de la saison 2025-2026 du championnat français de division1 de hockey sur glace qui a vue Caen s'imposer à Lyon.
 
Lyon, Hockey Hebdo Photographe © Weingartner-Photos le 04/12/2025 à 18:10
FICHE TECHNIQUE

1328 spectateurs
Arbitres : MM. Rommevaux et Zede assistés de Mme Boniface et de M. Donat-Magnin
Buts :
Lyon : ; 53.42 Maxence Leroux (ass Jack Tucker et Slavomir Tomko)
Caen : 05.36 Emmanuel Alvarez (ass Samy Paré et Evgueni Nikiforov) ; 17.47 Alexandre Mulle (ass Evgueni Nikiforov et Marc-Antoine Pepin) ; 18.10 Matias Pognant (ass Kevin Tassery et Quentin Berthon) ; 45.01 Artem Hrebenyk (ass Gabriel Lehmann et Ilya Altybarmakyan) ; 55.47 Evgueni Nikiforov (ass Samy Paré et Gabriel Lehmann)
Pénalités
12 minutes contre Lyon
12 minutes contre Caen


 
 
 
 

 
 
 
