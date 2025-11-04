Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Lyon vs Caen 1 - 5 (0-3 0-0 1-2) Le 02/12/2025 Lyon [ Lyon ] [ Caen ] Victoire de Caen à Lyon REPORTAGE PHOTOS de la 7ème journée retard de la saison 2025-2026 du championnat français de division1 de hockey sur glace qui a vue Caen s'imposer à Lyon. Lyon, Hockey Hebdo Photographe © Weingartner-Photos le 04/12/2025 à 18:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1328 spectateurs Arbitres : MM. Rommevaux et Zede assistés de Mme Boniface et de M. Donat-Magnin Buts :

Lyon : ; 53.42 Maxence Leroux (ass Jack Tucker et Slavomir Tomko)

Caen : 05.36 Emmanuel Alvarez (ass Samy Paré et Evgueni Nikiforov) ; 17.47 Alexandre Mulle (ass Evgueni Nikiforov et Marc-Antoine Pepin) ; 18.10 Matias Pognant (ass Kevin Tassery et Quentin Berthon) ; 45.01 Artem Hrebenyk (ass Gabriel Lehmann et Ilya Altybarmakyan) ; 55.47 Evgueni Nikiforov (ass Samy Paré et Gabriel Lehmann) Pénalités 12 minutes contre Lyon 12 minutes contre Caen







47 PHOTOS

Photographe : © Nicolas Leleu



(cliquer pour accéder à la galerie complète) Photographe © Weingartner-Photos



Photographe © Weingartner-Photos Photographe © Weingartner-Photos

