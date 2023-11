Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Mont-Blanc vs Epinal 3 - 4 (2-1 0-0 1-2 0-0 0-1 ) Après prolongation Après tirs aux buts Le 11/11/2023 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Epinal ] Epinal s’impose dans un très beau combat ! Les Yétis du Mont-Blanc accueillaient le leader de Division 1, les Wildcats d’Epinal dans le cadre de la 7ème journée du championnat. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : M. Richier le 12/11/2023 à 12:17 Tweeter FICHE TECHNIQUE



904 spectateurs Arbitres : M. Métais, assisté de Mme Torribio et M. Tchekachev Buts :

Mont-Blanc : 11:52 Hugo Sarlin (ass Alexandre Gagnon) ; 12:55 Jérémy Arès ; 41:41 Eric Leger (ass Zack Tyson et Charlie Risk)

Epinal : ; 19:47 Tomas Nechala (ass Peter Hrehorcak jr et Jaroslav Markovic) ; 47:05 Tomas Nechala (ass Dominik Fujerik et Peter Hrehorcak jr) ; 54:13 Tomas Nechala (ass Matus Rudzan et Tomas Rusina) ; 65:00 Pénalités 12 minutes contre Mont-Blanc 12 minutes contre Epinal



Un duel de haut de tableau qui promettait de belles passes d’armes et qui avait déplacé les foules, puisque la patinoire Saint-Gervolaine avait fière allure, imprégnée du vert vif arboré par les nombreux supporters spinaliens présents en Haute-Savoie, et ambiancée par les afficionados locaux et leurs cloches caractéristiques ! Tous les ingrédients étaient réunis pour une belle soirée !



Entame diablement disputée !



Sous une ambiance magnifique se lançait cette partie. Les supporters spinaliens, comme à leur habitude, se chargeait d’envoyer les décibels pour pousser les leurs. Leurs protégés obtiendront d’ailleurs le premier jeu de puissance de cette partie. Ganz s’essayait de près au cœur de la première minute de supériorité, avant que les Yétis ne renvoient les visiteurs au fond de leur territoire défensif. L’intensité est bonne d’entrée. Mont-Blanc revient à 5 et Théo Larroque profite de la sortie de prison montblanaise pour s’échapper, manquant malheureusement pour lui le geste final. Les locaux ont des opportunités en entame. Gagnon profite d’un bon échec avant de sa ligne pour s’échapper, mais ne trouvait pas la faille face à Bonvalot. L’action suivante est également menaçante, mais Guer ne redressait pas suffisemment la trajectoire. Les haut-savoyards sont percutants et récompensent leurs efforts après un peu plus de 8’00. Gagnon déborde côté droit et profite d’une position préférentielle de Sarlin dans la profondeur. Le top scorer montblanais faisait lever la foule venue en nombre ce samedi, 1-0 à 11’52. Un jeu de puissance est par la suite offert aux joueurs de Peronnard. Rudzan était chassé de l’aire de jeu. Ce dernier n’offrira pas de but supplémentaire aux joueurs de Saint-Gervais / Megève. Pourtant, les verts et rouges sont les plus en vue dans ce début de partie. Arès n’était pas inquiété et breakait du revers sous la barre, dans une rencontre entamée de fort belle manière par les locaux, 2-0 à 12’29. M. Richier Départ canon pour les Yétis ! La réaction spinalienne vient du poison Hrehorcak qui se voyait frustré, malgré une bonne position de tir, par la botte de Victor Goy. L’on retrouve les deux hommes quelques minutes plus tard, et pour la deuxième fois de la période, le portier sort vainqueur du duel. L’EHC réduit pourtant la marque à force d’abnégation et à 5 secondes de la sirène. Nechala qui effectuait son retour au jeu, profitait d’un coup de billard pour battre Goy, 2-1 à 19’55. Deux buts à un c’est le score à la pause.



Pas de but, mais de l’action !



Le retour des vestiaires donne deux bonnes opportunités aux hommes en noir. Sarlin puis Adelsons sur le même shift obligeaient le portier à deux parades importantes. La réponse spinalienne est immédiate. Boni sur un retour accordé plein axe levait trop son palet et ne permettait pas aux siens de revenir. Mont-Blanc connait une bonne phase sur le plan offensif dans ce début d’acte II. Bonvalot permettait aux siens de ne pas voir le break se confirmer. Le match gagne encore en intensité. Tyson est chassé, mais bientôt rejoint par Nechala que Théo Larroque avait pris à défaut malgré l’infériorité. A 4 contre 4, les espaces se libèrent. Hrehorcak, passé par Chamonix, se rappelle aux souvenirs d’une région qui l’a vu grandir et se montre à nouveau dangereux. Goy fermait la mitaine et conservait l’avance des siens. Nechala, décidemment omniprésent, heurtait une nouvelle fois un décisif cerbère montblanais, avant que ce dernier ne fasse lever la patinoire saint-gervolaine d’une très solide mitaine devant Sabatier pour maintenir l’écart. L'on dépassait tout juste la mi-match. M. Richier Le combat a été engagé entre les deux formations ! Une rencontre toujours aussi agréable à suivre entre les deux contingents qui se rendaient coup pour coup. Les gardiens se renvoyaient aussi les parades décisives d’un bout à l’autre. Bonvalot stoppait un break d’Adelsons, mis sur orbite par Besson, puis signait une nouvelle parade décisive quatre secondes plus tard sur une reprise de Sarlin. La tension monte encore d’un cran sur un palet gelé par Goy que les spinaliens étaient venus contester. Risk et Sabatier partaient au cachot alors que résonnait la deuxième sirène du soir.



Epinal revient à point nommé !



Démarrage canon pour les Yétis dans ce troisième vingt. Bonvalot stoppait une tentative de tir circulaire de Chatellard et l’action suivante est la bonne. Décalé par Tyson, Éric Léger, envoyait un missile à mi-hauteur sur lequel le portier français ne pouvait rien, 3-1 à 41’41 [5-4]. La rencontre reste toujours très haletante pour le public présent, d’autant que voilà les fluos et blancs en supériorité. Les meilleurs techniciens sont alignés sur le powerplay et Mont-Blanc tente de contenir les attaques vosgiennes. La pression haut-savoyarde est maximale dans les minutes qui suivent. Sabatier est en prison et les tirs arrosent le cadre visiteur. Bonvalot sortait de là sans frais et son équipe pouvait encore espérer dans ce match. Ce duel est complètement fou ! Mont-Blanc est tout proche de tuer le match sur une situation manquée par Adelsons et à l’autre bord qulques secondes plus tard, Nechala venait rapprocher les siens dans un bel effort en contre, offrant au public un dernier quart d’heure sous haute-tension, 3-2 à 47’05. L’on entre dans les 9 dernières minutes du temps réglementaire lorsque les Yétis et leur défenseur Marius Céret se voyaient contraints de défendre à un homme de moins. Instant important de cette opposition offensive et ouverte. Les Wildcats remettent le couvert et sont à pied d’œuvre pour tenter de faire plier la défensive du Mont-Blanc. La pression est forte, mais les locaux résistaient. Epinal restait très menaçant et le faisait savoir. Nechala, encore lui, ramenait les siens sous les contestations du banc local et du public présent. Les spinaliens exultaient, les arbitres se rassemblaient et confirmaient leur décision initiale ! Démarrait alors une véritable bronca au cœur de la patinoire saint-gervolaine, 3-3 à 54’12. A. Juillet Explosion de joie sur le 3ème but spinalien ! Tout était à refaire, et les visiteurs allaient avoir l’occasion de faire plier les hommes de Peronnard dans une drôle de fin de match. Adelsons était chassé et Plch pouvait poser un temps mort. Il reste moins de 4 minutes à faire à la rencontre du soir. Epinal pousse, la pression est intenable pour la défensive locale, qui s’en remet à un Goy en feu dans la double minute d'infériorité. Les deux équipes ne seront pas parvenues à se départager au cours des 60 minutes, place à la prolongation !



65 minutes ne suffiront pas !



Une période additionnelle largement dominée par la troupe de Jan Plch qui aura tenu un très long moment le disque, ne se heurtant qu’à un manque de réalisme et à un très grand Victor Goy. Rusina complètement seul avait notamment manqué une cage qui s’était ouverte en grand, avant que le portier des Alpes ne prenne le meilleur sur Rapenne, lancé en break. Léger avait quant à lui sonné à la porte de Bonvalot par deux fois en fin de période, pour le Mont-Blanc, mais l'excellent portier français avait maintenu l'égalité.



La séance de tirs aux buts aux spinaliens !



X - Gagnon se heurtait à Bonvalot, 0-0.

O - Sabatier d’une magnifique feinte, éliminait Goy pour donner de l’avance aux siens, 0-1.

X - Léger manquait sa tentative, 0-1

O - Rudzan trouvait l’ouverture à raz-glace, 0-2.

X – Tabor se manquait à son tour pour les locaux, 0-2.

O - Markovic marquait le troisième et scellait son succès en terre haut-savoyard, 0-3.



Victoire des Wildcats dans une rencontre électrisante 4 buts à 3 après tirs aux buts. Une partie des plus disputées entre les deux formations. Mont-Blanc nourrira certainement quelques regrets après une majeure partie de la rencontre parfaitement dictée. Bien embarqués, les Yétis ont été rejoints par des spinaliens combattifs, revenus au forceps dans un troisième vingt de très bon calibre. Le leader a eu très chaud ce samedi, mais prouve une nouvelle fois ses très grandes ressources mentales après avoir déjà joué le même tour à certains de leurs adversaires dernièrement.

La formation vosgienne, bien que malmenée en début de match, a su inverser la tendance dans les dernières minutes et s’offrir deux points qui confortent leur fauteuil de leader. Mont-Blanc, malgré un bon point de pris, perd une position au classement, au bénéfice des Corsaires de Dunkerque. Des adversaires que les haut-savoyards retrouveront dans un double-déplacement Dunkerque-Cholet, le week-end prochain. Epinal a désormais rendez-vous avec un très gros défi, les Ducs d’Angers dans le cadre de la Coupe de France à Poissompré, avant de retrouver Neuilly sur Marne samedi prochain. M. Richier Epinal s'impose aux tirs aux buts ! © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







