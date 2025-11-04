Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Mont-Blanc vs Villard-de-Lans 3 - 1 (1-0 1-0 1-1) Le 04/11/2025 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Villard-de-Lans ] Le Yéti chasse difficilement les Ours ! Les Yétis du Mont-Blanc, forts d’un succès solide en terre dunkerquoise, accueillaient ce mardi soir les Ours de Villard dans le cadre de la 7ème journée du championnat de France de Division 1. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 05/11/2025 à 08:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



540 spectateurs Arbitres : Mrs Baudry, Peuriere, Donat-Magnin et Mme Boniface Buts :

Mont-Blanc : 28'10 Arslan Yamalov (ass Mathis Chatellard et Vladimir Dzhig) ; 58'14 Vladimir Dzhig (ass Mathis Chatellard et Arslan Yamalov) ; 9'58 Mathis Chatellard (ass Jonathan Mercier et Arslan Yamalov)

Villard-de-Lans : ; 43'21 Justin Loze (ass Bjorn Robinson et Jiri Zonderop) Pénalités 6 minutes contre Mont-Blanc 12 minutes contre Villard-de-Lans



Après une semaine contrastée, ponctuée par ce succès dans le Nord chez les Corsaires, mais également par une défaite sévère à Chambéry, l’objectif était clair, gagner à domicile face à un adversaire qui, de son côté, a pris le meilleur sur d’autres Corsaires, ceux de Nantes, dans son duel de samedi dernier à André Ravix.



Mont-Blanc sort en tête



Le début de partie est disputé, mais la domination territoriale est locale dans un acte qui sera plutôt très bon défensivement pour les hommes en noir. Mont-Blanc obtient les meilleures situations dès la mise en route, mais Villard et son portier Juho Helander, futur MVP de cette partie, résistent déjà. La meilleure action jusqu’à lors est dans la crosse de Carpenter après six minutes. L’américain bénéficiait de l’inspiration de son co-équipier Denis Tsyganov, dont la passe circulaire passait d’énormes sueurs à la défensive. Carpenter frappait le portier et le score restait nul et vierge. Le premier jeu de puissance est montblanais. Jesse Helander propulsait le disque au-dessus des photographes, hors de l’aire de jeu. Les Yétis débloquent le compteur sur le jeu de puissance. Yamalov décalait Mercier sur la bleue. Le suisse prenait le tir, le puck était dévié par Mathis Chatellard dans l’enclave, frappait la botte d’Helander, puis le capitaine montrait la voie sur le retour, 1-0 à 9’58 [5-4]. Maxime Richier Ouverture du score locale Les locaux sont les plus entreprenants dans ce début de partie, mais les visiteurs ont quelques répliques renvoyées par Grabko ou non-cadrées. Robinson obtient l’une des meilleures situations villardiennes de la période sur un tir depuis la gauche, mais les hommes du Vercors restent à quai. Le premier acte se conclut sur ce score d’1 but à 0 en faveur d’une formation haut-savoyarde particulièrement solide et bien en place, qui n’aura pas laissé beaucoup d’opportunités dangereuses à son adversaire sur le premier vingt.



Yamalov double l’avance.



Le début d’acte médian est également local. La troupe de Sadoine et Croz a les premières tentatives en bout de palette notamment par Dzhig, mais les Yétis ne convertissent pas de suite cette domination. Un powerplay se présente quelques instants après ces situations et la partie s’emballe sur cette unité spéciale. Villard est d’abord proche de revenir sur un contre bien mené et repris in-extremis par la défensive puis Mont-Blanc, par Delcroix, pense doubler la mise, contrarié par un Helander solide pour éviter le break. Maxime Richier Helander retarde l'échéance Le HC Mont-Blanc insiste et breake bientôt alors qu’approche la mi-match sur un jeu habillement préparé par le trio le plus menaçant de cette partie. Dzhig, contre la bande, descendait le disque du revers vers son capitaine Mathis Chatellard. Ce dernier l’imitait en remettant dans son dos pour Yamalov, qui d’une inspiration géniale, contournait le filet et levait les bras pour le 2ème but local, 2-0 à 28’10. Cantagallo tentait de ramener les siens après une grosse occasion que s’était créé Fleutot quelques secondes plus tard, mais les joueurs locaux conservaient leur avance grâce à un arrêt du biscuit de Grabko. Les Ours étaient dans une période plus faste en termes d’occasions de but. Les blancs insistaient mais la ligne d’Anthony Raveaud ne parvenait pas à tromper la vigilance d’un Grabko précieux sur ses interventions. Malgré cette bonne période, le Mont-Blanc reste à l’affut. Clotte a une occasion en or sur une remise de Croz dans l’enclave, mais le jeune espoir est contrarié par une fermeture de verrou du gardien isérois dans l’aisselle. Les locaux sont devants, la période défile. Robin Munoz teste le cerbère de Saint-Gervais/Megève, mais Grabko est dans son match et solide du bouclier. Dans les dernières minutes, Dzhig face à un filet ouvert et servi depuis la droite manquait de donner une avance plus confortable aux siens, avant que Fleutot ne s’essaye à son tour, profitant de son excellent patinage pour s’ouvrir un angle de tir. La troupe d’Éric Medeiros garde espoir malgré une période plus équilibrée en termes d’actions nettes. Mont-Blanc a creusé l’écart et mène 2 buts à 0 après 40 minutes.



Villard combattif, Mont-Blanc solide



Les Yétis sont pénalisés dans les premiers instants du dernier vingt. Une aubaine pour les Ours, qui avec cœur, réduisent l’écart sur le powerplay. Loze trouve la faille après un travail remarquable de Robinson, qui avait créé l’ouverture pour son coéquipier, et l’avance locale est réduite, 2-1 à 43’21 [5-4]. Mont-Blanc obtient une situation similaire quelques secondes plus tard. Conil expédiait le disque au-delà des limites et partait en prison pour retard de jeu. Zonderop touchait par la suite Chatellard au cou, laissant une belle trace de son passage dans le cou du capitaine local. À 5 contre 3, les opérations s’animent, mais Villard tient bon et garde espoir, conservant le but de son portier inviolé sur la séquence. Le cerbère qui s’imposera quelques secondes plus tard en héros sur sa ligne face à un but certain et un palet qui était parti dans son dos. Maxime Richier Mont-Blanc pousse en fin de match ! L’on entre alors dans le dernier dix. Larroque sur un bel effort solitaire, puis Fleutot dans une bonne position face au but auraient pu mettre les leurs à l’abri, mais le moneytime est entamé et le suspense est total avec un score toujours d’une courte tête à l’avantage des coéquipiers de Mathis Chatellard. Mené mais toujours vivant, Villard fait preuve d’une belle combativité dans son déplacement du soir. Une pénalité tombe et se voit dirigée contre Charlie Robert dans l’arrondi droit de la zone villardienne. Il reste 6’30 à faire et les Ours disposent d’une flèche, sans la convertir. Mont-Blanc a la sienne sur le retour à 5. Dzhig fracasse le montant d’un tir tendu axe droit, mais les deux équipes restent avec cette petite unité d’écart à moins de 4 minutes de la sirène. Villard joue son va-tout, sort son gardien et les Yétis, après un bel effort de M. Chatellard, auteur d’un troisième point en 3 réalisations, d’un service de Yamalov (3 points également ce soir) et d’un but de Dzhig, son premier de la saison, conclut cette partie, 3-1 à 58’14 [5-6]. Combattifs, malgré une partie qui leur échappait, Zonderop et les Ours du Vercors frappaient à leur tour le poteau. Medeiros tentait, en fin de match, un ultime coup tactique alors que le chronomètre affichait 56 secondes en ressortant son gardien, mais le buteur, Loze, était pénalisé 4 secondes après le face-off et empêchait le déploiement de cette stratégie. Aucun but ne sera ajouté à ce match.



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 3 buts à 1 face aux Ours de Villard. Dans un match haché et techniquement moins calibré que lors de leur dernière sortie dunkerquoise, les joueurs de Sadoine et Croz enregistrent un succès à domicile et 3 points qui suffiront probablement à leur bonheur du soir. Face à une combattive formation villardienne, menée 2 buts à 0 après quarante minutes de jeu, la troupe haut-savoyarde a dû s’employer et s’impliquer défensivement pour éviter le total retour d’un adversaire qui avait trouvé la faille en jeu de puissance en début de troisième pour relancer les débats. Des Ours accrocheurs bien que dominés au chapitre des lancers par des Yétis qui auront su tenir bon jusqu’au coup de sifflet final.



Prochain rendez-vous pour les deux formations ce samedi. Mont-Blanc se déplacera à Meudon, Villard accueillera Dunkerque. Alexandre Juillet Belle fête en fin de match

