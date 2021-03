Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Montpellier vs Mont-Blanc 2 - 1 (0-0 0-0 1-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 13/03/2021 Patinoire Vegapolis, Montpellier [ Montpellier ] [ Mont-Blanc ] La Vipère pique ! Les Vipers de Montpellier recevaient ce samedi soir la visite des Yétis du Mont-Blanc dans le cadre de la 7ème journée de la Poule B de Division 1. Patinoire Vegapolis, Montpellier, Hockey Hebdo Alexandre Juillet le 14/03/2021 à 09:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Popa assisté de MM. Aman et Biot Buts :

Montpellier : ; 56.42 Raphaël Odorico (ass François-Xavier Girard et Peter Gapa) ; 65.00 Marc-Antoine Gagnon

Mont-Blanc : 41:12 Ivan Puzic (ass Mikulas Bicha et Julien Lebey) Pénalités 8 minutes contre Montpellier 10 minutes contre Mont-Blanc Après 2 défaites de rang, les hommes de Pouget espéraient donner un nouvel élan à leur dynamique, tandis que les montpelliérains, largement victorieux de leur dernière joute en Auvergne, face aux Sangliers de Clermont, allaient vouloir récidiver. Dans cette rencontre ô combien indécise de bout en bout, les deux hommes qui ont le plus brillé furent les deux gardiens de buts.



Forte résistance héraultaise



Les Yétis engagent un très bon début de match, prenant possession rapidement du territoire défensif montpelliérain. Les visiteurs impriment un rythme intéressant, et dominent les débats, sans toutefois parvenir à débloquer le compteur, malgré de très nombreuses situations offensives dans les 7 premières minutes de la rencontre et un break manqué par Lebey. Les Vipers traversent un premier quart d’heure difficile, mais résistent et se montrent davantage dans le dernier cinq de la période, venant solliciter Victor Goy et obtenir un jeu de puissance pour une faute de Boiteau à 6 minutes de la fin du premier tiers-temps. Un jeune joueur issu du HC 74, qui comme ses accolytes Esteban Ragot et Evgenii Muratov, glane actuellement, du fait de nombreuses blessures et départs, leurs premières rencontres en D1 A. Juillet A 17 ans, Esteban Ragot profite de ses premiers matchs en D1 . Un jeu de puissance à 1’30 de la fin du premier tiers est donc prononcé, mais restera sans conséquence au score, dans cette rencontre très serrée, où aucune des formations ne parvenait à prendre le pas sur son adversaire.



On ne se lâche pas



Mont-Blanc tente de mettre du rythme dans la partie, profitant d’un jeu de supériorité en début de période médiane. Les intentions sont bonnes, mais l’euphorie laisse place à une inversion de la situation favorable. Montpellier part à son tour avec un joueur supplémentaire, et l'opposition, déjà asphyxiante, gagne encore en intensité. Il faut un retour salvateur de Gagnon pour empêcher à la formation alpine de s’engager à deux contre 0 face à Sedlacek, malgré un powerplay pour les joueurs de Vegapolis. Les jeux à 5 contre 4 ne donnent rien et le score peine à être débloqué par les deux groupes, malgré de très bonnes situations devant les deux gardiens pour l'instants parfaits dans leurs rôles de derniers remparts. Sedlacek s’interpose d’une mitaine ferme devant Bicha et maintient le score nul et vierge. Tout comme le cerbère du sud, Victor Goy se montre ferme et solide devant Vosjovic. La rencontre reste toujours aussi indécise, alors que s’amorce la dernière minute de l’Acte II qui voyait les visiteurs se faire punir et un nouveau coup de sifflet retentir sous le toit de l’arène montpelliéraine.



Un scénario pourtant déjà connu punit Mont-Blanc



Les visiteurs redémarrent du bon pied cet acte III. En contre, Boiteau sort le disque de la zone et met en orbite Puzic. Le croate joue d'un astucieux une-deux avec Mikulas Bicha, qui parvenait à remiser au second poteau pour son premier passeur dans un jeu habile, 0-1 à 41’12. A. Juillet Puzic avait ouvert le score au 3ème tiers. La joie est de courte durée, puisque la troupe de Pouget se retrouve confrontée à une nouvelle séquence de résistance à 4 contre 5. La résistance est parfaite et permet aux joueurs de l’avant-garde de remettre la main sur le disque. Léger touche la barre après une rapide exécution sur la droite de l’enclave, et Montpellier en contre heurte Goy, qui venait s’opposer à l’excellent jeu orchestré à l’entrée de la zone offensive. Mont-Blanc malgré une nette domination en terme de danger à cet instant de match, ne parvient pas à faire le break, la faute à un excellent Sedlacek. Ce dernier réalise à cet instant l’arrêt du match et privait Boiteau d’un premier but chez les professionnels, après un rush initié par Chatellard depuis la gauche, sur lequel le portier s’interposait brillement en s’étendant de tout son long alors même qu'il semblait complètement battu. Quel arrêt ! Les portiers brillent et les arrêts décisifs se multiplient. Cette fois, c’est Goy qui venait s’interposer de manière déterminante devant 34 qui avait réalisé un excellent travail dans le centre pour s’ouvrir un espace. Si Mont-Blanc est devant à l’entame des 5 dernières minutes, la formation locale bénéficie d’une belle chance de revenir. Jenista retient son adversaire illicitement et les blancs ont à défendre une nouvelle fois en infériorité numérique pour une grosse et longue paire de minutes. La sanction tombe et les Vipers recollent. Girard lance de la pointe, Odorico dévie et bat pour la première fois Victor Goy sur une belle séquence, 1-1 à 56’42 [5-4]. Le scénario se répète et Mont-Blanc laisse filer de précieux points face à des montpelliérains certes dominés, mais diablement combatifs. La prolongation est instituée.



Quand dominer ne suffit pas



Mont-Blanc domine cette période supplémentaire. En prolongation, Bicha de près, Gignac en reprise, puis Victor Cocar sur un tir qui frappait le poteau manquaient l’occasion d’offrir les deux points aux leurs dans une additionnelle à leur avantage. Bien mal leur en prendra. Montpellier s’en sort sans frais et conserve toutes ses chances aux tirs aux buts. Coté montblanais, le scénario clermontois refait surface. L’efficacité fuit les demi-finalistes de la précédente édition. Lors de la séance de tirs de barrage, Gagnon sera le seul à trouver la solution pour offrir un succès important aux Vipers, 2-1 à 65’00. A. Juillet Gagnon force la décision face à Goy



Victoire des Vipers de Montpellier 2 buts à 1 aux tirs aux buts. Parfois bien inspirés, à l’image de leur portier, parfois chanceux comme sur les deux séquences ayant été sauvées par les poteaux, Montpellier, grâce à une excellente solidarité défensive, est parvenu à dépasser les Yétis au classement de la Poule B. La formation haut-savoyarde a été contrainte de s’incliner dans une rencontre qui semblait globalement plutôt dominée par ces derniers. Mention spéciale à Vojtech Sedlacek et Victor Goy, auteurs de rencontres de très haut niveau et à la pugnacité montpelliéraine. Bien que menés, les locaux se sont accrochés et ont arraché une prolongation, puis une séance de tirs aux buts malgré une grosse pression adverse. Dans l’exercice du 1 contre 1, les Vipers ont eu le dernier mot et confirment leur belle forme après la victoire à Clermont. Le match retour, qui se disputera samedi prochain à Megève s’annonce d’ores et déjà comme une belle revanche à prendre pour la troupe de Christian Pouget. A. Juillet Montpellier peut savourer son succès © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur