Division 1 : 7ème journée : Morzine-Avoriaz vs Brest 2 - 3 (1-0 0-3 1-0) Le 11/11/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Brest ] Défaite amère Ce samedi, les Pingouins recevaient les Albatros de Brest avec l'intention de confirmer leur bonne forme du moment, alors que les bretons arrivent eux avec l'intention de se relancer. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 12/11/2023 à 14:30 FICHE TECHNIQUE



784 spectateurs Arbitres : M. Germaneaud, assisté de Mme Boniface et M. Donat-Magnin Buts :

Morzine-Avoriaz : 02:19 Tom Valentin-Lagarde (ass Mikko Kumin et Sébastien Delemps) ; 49:16 Tomas Marcinek (ass Mark Shroyer et Blake Luscombe)

Brest : ; 27:31 Joé Dubé (ass Alexei Mikhnov et Graham Avenel) ; 33:00 Alexei Mikhnov (ass Jonathan Avenel et Joé Dubé) ; 39:39 Joé Dubé (ass Kloten Olynek et Jonathan Avenel) Pénalités 12 minutes contre Morzine-Avoriaz 8 minutes contre Brest



Les hommes d'Anthony Mortas entre sur leur banquise pour un duel avec les bretons.



D'entrée de jeu, les deux équipes vont nous proposer un jeu intense et physique.

Ce sont les Morzinois, par le jeune défenseur français Tom Valentin, qui vont ouvrir le score des la 2ème mintute de jeu (ass Kumin-Delemps). Le reste du tiers sera intense et les deux défenses restent bien en place. Le score en restera là pour le premier acte de ce match. 1-0.

Yoann Coppel Morzine ouvre le score

Les deux équipes reprennent sur un rythme toujours aussi intense ! A la 27ème minute, c'est le bien connu Joe Dubé qui vient inscrire le premier but breton de cette soirée pour relancer les Albatros (ass Mikhnov-Avenel G).

Les Pingouins perdent un peu le rythme instauré depuis le début de match et vont enchainer des pénalités qui vont profiter aux visiteurs. Une première fois à la 33ème minute où le très imposant Mikhnov (1m97-119kg) vient tromper Matiss Bouvet pour permettre à son équipe de passer devant au tableau d'affichage (ass Avenel J-Dubé), puis quelques minutes plus tard, les hauts-savoyards sont encore punis et à la 39ème minute, c'est encore une fois Joe Dubé qui en supériorité inscrit le troisième but des hommes de l'ouest juste avant le retour aux vestiaires (ass Olynek-Avenel J).

Les Albatros prennent le large dans ce deuxième tiers ou les Pingouins auront commis de trop nombreuses erreurs.

Yoann Coppel Brest pousse sur la cage des Pingouins

La troisième période démare et les Pingouins vont tout donner pour revenir au score. Ils vont dominer les débats et se jeter à l'assaut de la cage Brestoise.

L'espoir revient à la 49ème minute avec l'homme en forme des montagnards, Tomas Marcinek qui vient tromper Kogosvek (ass Luscombe-Shroyer).

Les 10 dernières minutes seront frustrantes pour la troupe locale. Les assauts Morzinois se poursuivent, mais le portier visiteur tient bon et maintiendra le score.

Alors qu'il ne reste plus qu'une minute trente de jeu, Mortas tente le tout pour le tout et sort son gardien. Les Morzinois resteront dans la zone offensive, mais les Albatros tiennent bon et s'envolent vers la victoire.

Yoann Coppel Les Pingouins poussent dans les derniers instants

Hommes du match :

Tomas Marcinek et Joe Dubé

Hommes du match :

Tomas Marcinek et Joe Dubé







