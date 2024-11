Hockey sur glace - Division 1 : 7ème journée : Morzine-Avoriaz vs Meudon 8 - 2 (3-2 3-0 2-0) Le 02/11/2024 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Meudon ] Morzine taille patron ! Duel de haut de tableau ce soir ou les Pingouins recevaient le leader Meudon. Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Yoann Coppel le 03/11/2024 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



768 spectateurs Arbitres : MM. Germanneaud et Geoffroy assistés de Mme Cheyroux et M. Randrianarivo et Buts :

Morzine-Avoriaz : 05.55 Paul Cerda (ass Blake Luscombe et Tavis Roch) ; 07.47 Alexeï Zakarlyukine (ass Alexis Dogemont* et Kamil Mingazov) ; 18.36 Joan Cerda (ass Maxime Zyuzyakin et Tavis Roch) ; 20.31 Blake Luscombe (ass Germain Premat et Maxime Zyuzyakin) ; 24.37 Joan Cerda (ass Blake Luscombe et Maxime Zyuzyakin) ; 31.21 Maxime Zyuzyakin (ass Joan Cerda et Blake Luscombe) ; 54.29 Joan Cerda (ass Blake Luscombe et Maxime Zyuzyakin) ; 55.06 Hugo Ferrari (ass Félix Morozov et Valentin Motreff)

Meudon : ; 07.06 Pontus Eklof (ass Albin Torstensson et Nikita Shatski) ; 12.50 Kévin Lorcher (ass Nikita Shatski et Elliot Lorraine) Pénalités 4 minutes contre Morzine-Avoriaz 6 minutes contre Meudon



Dans ce match de haut de tableau, les Morzinois ont finalement fait exploser les comètes de Meudon et deviennent leaders du championnat .

Un match globalement dominé par des locaux proposant du beau jeu, avec un Joan Cerda en feu ( auteur d'un triplé) contre ses anciens coéquipiers .

Retour en images sur la rencontre.

Yoann Coppel Joan Cerda l'homme du match coté morzinois célèbre







