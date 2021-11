Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 8ème journée : Chambéry vs Montpellier 2 - 0 (1-0 0-0 1-0) Le 20/11/2021 Chamonix [ Chambéry ] [ Montpellier ] Des Éléphants conquérants Après leur courte défaite samedi dernier (2-1 aux TAB) contre Caen, les Éléphants retrouvaient leur public ce samedi soir avec la réception de Montpellier. Au terme d’un match accroché, c’est Chambéry qui a pris le meilleur sur son concurrent direct en s’imposant solidement 2 buts à 0. Chamonix, Hockey Hebdo Pablo Henriques le 22/11/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



750 spectateurs Arbitres : M. Frossard assisté de MM. Aman et Chouleur Buts :

Chambéry : 05:54 Vincent Crivello (ass Malik Johnson et Anthony Raveaud) ; 52:26 Joé Dubé (ass Malik Johnson et Edgar Protcenko)

Montpellier : Pénalités 30 minutes dont 10 à Caratini et 10 à Onno contre Chambéry 8 minutes contre Montpellier Photographe : Gérard Tempo

Le fait du match : Un blanchissage pour David Richer



Déjà très en vue depuis son match contre Caen samedi dernier (50 arrêts), le gardien Canadien des Éléphants a encore réalisé une grosse performance ce samedi soir à Buisson-Rond. Avec 32 arrêts réalisés ce samedi soir, Richer a encore prouvé qu’il était capable de sortir de grosses performances et permettre à son équipe de s’imposer. Avec son premier blanchissage de la saison, le numéro 31 de Chambéry est en pleine confiance. De bon augure donc avant le gros déplacement à Neuilly-sur-Marne (4e au classement) samedi prochain.



Le chiffre : 4



C’est le nombre de buts inscrits en trois matches pour Joé Dubé. Le capitaine de cette équipe chambérienne n’a pas très bien débuté sa saison avec très peu de points inscrits. Mais c’est surtout l’importance des buts inscrits par Dubé qu’il faut souligner. Avec un but en prolongation contre Brest offrant la victoire à Chambéry ou encore son but samedi dernier permettant à Chambéry d’égaliser contre Caen, l’attaquant Canadien a encore permis à son équipe de s’imposer ce samedi soir avec le but du break (2-0) en fin de rencontre. Des performances notables et méritées pour le capitaine exemplaire des Éléphants.



Photographe : Gérard Tempo

La réaction : Pierre Bergeron (entraîneur de Chambéry)



"Je suis satisfait car le plus important est de prendre les trois points et nous l’avons fait, c’est l’essentiel. Dans le contenu j’ai beaucoup aimé notre premier tiers où nous avons très bien débuté en prenant les devants. Mais ce que j’ai vu dans le deuxième acte m’a moins plu. Nous n’avons pas mis autant d’intensité que ce que j’espérais et nous avons peut être été trop confiants en prenant de haut notre adversaire. L’essentiel est fait avec la victoire face à un concurrent direct il faut retenir cela avant tout. Il faut aussi souligner l’énorme performance de notre gardien qui continue d’être sur son nuage en ce moment."

