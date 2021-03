Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 8ème journée : Clermont-Ferrand vs Chambéry 4 - 3 (1-1 1-1 2-1) Le 20/03/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Chambéry ] Clermont stoppe la progression de Chambéry En s'imposant 4 à 3 au terme d'une belle démonstration de hockey, les Sangliers Arvernes ont stoppé la progression des Eléphants de Chambéry dans le chemimement du classement de la poule sud du championnat de France de hockey sur glace de Division 1 version COVID. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 24/03/2021 à 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Le Berre assisté de MM. Cheyroux et Donat-Magnin Buts :

Clermont-Ferrand : ; 14.38 Matej Hamrak (ass Tanguy Villain et Maris Lescovs) ; 24.05 Radovan Cutt (ass François Faure et Théo Vialatte) ; 45.38 Théo Vialatte (ass Radovan Cutt et Tony Allouchery) ; 47.18 Théo Vialatte (ass François Faure et Normunds Vibans)

Chambéry : 03.50 Vincent Crivello (ass Nikita Shalei) ; 33.49 Timothé Quattrone (ass Joé Dubé et Axel Tarabusi) ; 51.00 Vincent Crivello (ass David Chevrier) Pénalités 6 minutes contre Clermont-Ferrand 0 minute contre Chambéry ème victoire consécutive chez la lanterne rouge de cette poule B et ainsi conforter leur 4ème place actuelle, voir plus.



Gros challenge donc à relever pour les Arvernes de surcroit guère épargnés par les blessures et le petit avantage de jouer à domicile ne sera pas de trop. Pour autant le match aller est encore tout frais dans les mémoires puisque seulement de samedi dernier. Alors peut être un désir si ce n’est de revanche mais tout au moins de rachat provoquera un sursaut d’orgueil salutaire.



Maintenant, les dirigeants comme l’entraîneur ne cachent pas que l’importance est bien dans la progression recherchée dans l’apprentissage de la très jeune troupe arverne en vue des saisons futures. Or une victoire serait justement une belle concrétisation du travail effectué.

Photo archives Yannick Martin

Cette rencontre semble plutôt bien commencer pour des clermontois qui sans dominer outrageusement, paraissent vouloir afficher une agressivité et un enthousiasme de bon aloi. Même s'ils peinent à s'offrir des occasions franches, ce sont bien eux qui portent le plus le palet en zone offensive.

Malheureusement le réalisme n'est pas encore leur allié et finalement sur pratiquement une leur 1ère action dangereuse, les chambériens, qui eux ne manquent pas d'opportunisme, ouvrent le score à l'approche de la 4ème minute. C’est Vincent Crivello qui concrétise assisté de Shaleil.

Clermont semble retomber dans ses travers : actions non abouties et défenses prises en défaut de vigilance. Pourtant les Sangliers ne baissent pas de rythme devant les Eléphants, même et surtout lors de leur 1ère infériorité qu'ils gèrent fort bien.

Un but finit par récompenser leur obstination à un moment où pourtant les savoyards semblent commencer à prendre un peu d'ascendant. Ainsi à l'approche des 5 dernières minutes de la période Matej Hamrak viendra ouvrir le score pour Clermont et remettre les équipes à égalité.



La 2ème période semble partir sur des bases assez proches du début du 1er tiers avec cependant plus d'engagement des deux équipes. Mais cette fois Clermont parvient à faire la différence par l'incontournable Radovan Cutt, meilleur compteur de l'effectif arverne, qui vient marquer son but à la 24ème minute, assisté de François Faure et surtout de Téo Vialatte dont on s'apercevra par la suite qu'il sera déterminant lors de cette rencontre.

Retombant un peu dans l’indiscipline, les clermontois concèdent rapidement une pénalité. Peu en verve les chambériens ne sauront en profiter pour revenir à hauteur de leurs adversaires.

Pourtant ils finissent par obtenir gain de cause et à l'approche de la 34ème minute le savoyard Timothé Quattrone remet les équipes à égalité, assisté de Dubé et Tarabusi.

Ils ont même l'occasion de reprendre les devants avec une nouvelle supériorité numérique mais encore une fois ils ne savent pas en profiter, preuve d'une défense clermontoise qui cette fois sait se montrer plus solide.



La 3ème période repart donc avec tout à faire encore pour les 2 équipes, qui s'engagent pleinement et se rendent coup pour coup sur la glace. En témoigne le palet pris au visage par un des défenseurs savoyards l’obligeant à quitter ses coéquipiers pour les urgences du CHU de Clermont-Fd (à priori rien de grave sinon quelques dents en moins).

Pourtant c'est sur une superbe action personnelle à 45’38’’ que le clermontois Téo Vialatte redonne l'avantage à ses couleurs en mystifiant le dernier défenseur. Il place d'un revers bien ajusté le palet dans la lucarne du but chambérien (assist. Cutt et Allouchery). Moins de 2mn plus tard, profitant du cafouillage devant le slot du but chambérien, Vibans, Faure et surtout Vialatte pour le geste final, font le break pour porter le score à 4-2 en faveur des puydômois.

L'entraîneur savoyard ne tarde pas à demander un temps mort pour recadrer son équipe. Temps mort efficace car cette dernière montre crescendo la pression sur la zone défensive auvergnate.

Les visiteurs réduisent le score à la 51ème minute par l’intermédiaire de Vincent Crivello pour son 2ème but de la soirée (assist. Chevrier).

C'est cette fois Ramon Sopko qui prend son temps mort et remotive ses troupes pour lutter jusqu’au bout. Les clermontois tiennent leur cage sous la mitraille chambérienne ces 9 dernières minutes menées à un rythme effréné, en se jetant sur toutes les tentatives de tirs.

Ils tiennent leur 2ème victoire et cette fois sans prolongation.



Si cette victoire arverne ne change rien au classement, elle n’en fait pas moins chaud au coeur pour les clermontois récompensant le gros travail entrepris aux entrainements et cela malgré les accumulations de blessures. A savoir si ce match sera le match référence porteur de promesse, il est trop tôt pour le dire, aux Sangliers d’en apporter la preuve prochainement.



