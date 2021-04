Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 8ème journée : Mont-Blanc vs Montpellier 7 - 1 (4-0 0-1 3-0) Le 02/04/2021 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Montpellier ] Mont-Blanc : 7 à la maison ! Le HC Mont-Blanc, au cœur d’un calendrier décousu par la COVID-19, tente de conserver le rythme de la compétition. Après l’annulation de la réception de Montpellier il y a quelques jours, la rencontre allait finalement se tenir ce vendredi soir à 18h au Palais des Sports de Megève. Dans un week-end annoncé de deux matchs avec une seconde réception, celle d’Epinal le samedi soir, Mont-Blanc voyait à nouveau une de ses rencontres reportée, la faute à un virus qui avait touché les joueurs des Vosges quelques jours avant leur départ pour les Alpes. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Article : A. Juillet | Photo : Y. Coppel & M. Richier le 03/04/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Mont-Blanc :

Montpellier :



Surpris par des montpelliérains efficaces aux bons moments lors de leur déplacement à Vegapolis, les haut-savoyards, malgré une nette domination durant une grande partie de la rencontre, s’étaient inclinés lors de la séance de tirs aux buts. L’opposition de ce vendredi allait être bien différente de celle entrevue quelques jours plus tôt dans l’Hérault.



Nette domination locale



La domination est montagnarde dans ces premières minutes. Montpellier semble chercher son rythme et le jeu s’installe timidement dans la paire de minutes inaugurale. Sur la première action chaude de la partie, Jérémy Arès profite d’une mauvaise sortie de Sedlacek et d’un dégagement manqué par le portier tchèque pour conclure dans un but laissé désert, 1-0 à 4’36. Les Yétis sont ultra-dominateurs dans ces instants. Bicha sert le disque au premier buteur du soir. Arès à l’entrée de la zone offensive prend de vitesse son vis-à-vis, décale Aimonetto qui contrôlait du revers entre les jambes et battait le cerbère visiteur, 2-0 à 7’21. Y. Coppel Aimonetto breake en première période Mont-Blanc appuie sa domination, et à l’inverse de la rencontre disputée il y a quelques jours, se montre bien plus tueur devant le but. Gignac profite d’un excellent service de Bicha pour permettre aux siens de prendre une plus large avance en powerplay, grâce à une punition sifflée à l’encontre de Peter Gapa, 3-0 à 12’47 [5-4]. La réaction des Vipers attend la fin de période, mais Victor Goy est le plus prompt sur deux situations chaudes aux abords de sa ligne de but. L’efficacité qui avait tant manqué aux Yétis lors de leur déplacement dans le sud est bien loin des standards du soir. La ligne offensive de l’homme en vue de ce début de match, Jérémy Arès, est en feu et c’est une nouvelle fois le trio gagnant qui se charge d’alourdir le score. Aimonetto décalait Arès, qui servait Bicha, pour le quatrième but des siens, inscrit depuis l’enclave, 4-0 à 18’29. Malgré leur nette domination, les Yétis du Mont-Blanc écopent d’une pénalité en fin de période, mais domine 4 buts à 0 face à de timides héraultais.



Avantage conservé



Le deuxième acte redémarre sous de bons auspices pour les locaux. Chatellard est d’ailleurs proche de faire dévier le lancer venu de l’arrière d’Arthur Cocar, mais sa tentative meurt à quelques centimètres de la base du poteau gauche de Sedlacek. Les Vipers esquissent une réaction, mais la troupe alpine est en jambe et défend crânement son avantage, passant même tout près de creuser encore un peu plus l’écart sur un bon jeu en triangle entre Valérian Croz, Mikulas Bicha et leur centre Maxime Joly. Ce dernier buttait sur Sedlacek, malgré une bonne position de tir depuis la zone dangereuse. Si les joueurs de Pouget et Lamblin sont appliqués, Montpellier obtient un jeu de puissance à 5 minutes de la fin de cet acte II. Dans l'exercice, Victor Goy est précieux et maintien l'avantage. Y. Coppel Goy s'interpose de belle manière en powerplay Avantage numérique de courte durée, puisque une minute plus tard, Kubus vient asséner une lourde mise en échec dans l’arrondi à un Mikulas Bicha qui était parvenu à conserver le disque en zone offensive. L’infériorité se déroule sans encombre et, de retour à 5, les blancs réduisent la marque. Servi par Girard, Kubus fait le tour de la cage et loge le disque derrière la ligne d’un Goy jusque-là intraitable, 4-1 à 38’29. La partie gagne encore en intensité, alors que s’amorce les trois dernières minutes de la rencontre. Maxime Joly est pris à parti dans le centre et frappé genou en avant par Bermond. Son capitaine vient faire justice à son compère qui se relevait péniblement en milieu de glace. Les deux joueurs se voient punis. Les pénalités se succèdent. Girard est envoyé à son tour en prison pour un cinglage sur Éric Léger, qui lui aussi regagnait le banc des insoumis dans une fin de tiers hachée et dont le rythme contrastait avec l’excellente première période locale. Ce deuxième acte se termine sur le score de 4 buts à 1 en faveur des locaux.



Succès à portée de main



De retour pour le dernier acte, les joueurs de Saint-Gervais/Megève gèrent leur avantage. Ce troisième vingt voit les occasions se raréfier dans les premières minutes. Le jeu se dispute contre les bandes et dans la neutre. Les Yétis se contentent de limiter les assauts, notamment sur une situation de désavantage numérique sur laquelle Victor Goy imposait une parfaite résistance. Montpellier se projette, mais Mont-Blanc n’est pas inquiété outre mesure. Ce sont même les joueurs des montagnes qui feront fructifier une situation d’avantage numérique. Le disque circule en zone offensive. Sur le jeu de puissance, Puzic descend le disque à William Gignac. Le canadien décalait habilement Bicha qui profitait d’une cage ouverte, 5-1 à 48’54 [5-4]. M. Richier Sedlacek et ses partenaires en souffrance en fin de match Les Verts tiennent désormais leur victoire, et leur attitude est plus offensive et plus tranchante au moment de conclure que depuis l’entame de deuxième. Servi par Cocar et Gignac, Éric Léger réalisait un petit tour de magie au-devant de Sedlacek. Le canadien, esseulé au deuxième poteau, se levait le disque en contrôlant et reprenait de volée dans la lucarne, 6-1 à 55’10. La coupe est pleine pour la formation de l’Hérault, qui encaissait un ultime but inscrit par Jan Jenista, 7-1 à 57’02.



Victoire des Yétis 7 buts à 1 face aux Vipers de Montpellier. Plus entreprenants et plus efficaces dans tous les compartiments du jeu, la troupe de Pouget et Lamblin s’impose facilement et signe une belle revanche, après la défaite aux tirs aux buts sur la glace de Vegapolis. Avec une rencontre reportée face à Epinal, Mont-Blanc disputera son prochain match le 10 avril prochain, sur la glace du POMGE de Marseille, actuel second du classement avec 16 points. Les Yétis, eux, regagnent le podium de leur poule, à la 3ème place avec 12 unités inscrites ! M. Richier Les contacts ont été nombreux ce vendredi soir © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur