Nantes s'impose en Leader Pour cette première rencontre de la phase retour, les Nantais retrouvent les Caennais adversaires de la semaine précédente où les Corsaires se sont imposés (3-1). Ce match retour a un air de revanche pour les Drakkars qui comptent bien décoller au classement avec pour ambition de décrocher une victoire au Petit-Port malgré un effectif diminué et l'absence de P.A Devin les hommes du coach Luc Chauvel donneront tout sur la glace. Nantes s'est installé aux commandes de la Poule A et compte bien creuser l'écart sur leurs poursuivants en profitant du retour de l'attaquant Goncalves. Nantes, Le Petit-Port, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 23/03/2021 à 10:45



Arbitres : M. Levasseur assisté de MM. Metais et Leonard Buts :

Nantes : ; 17.05 Karl Leveille (ass Hubert Genest et Brendan Hamelin) ; 27.24 Karl Leveille ; 30.22 Edouard Dufournet (ass Hugo Sarlin et Mathieu André) ; 47.57 Alexandre Perron-Fontaine (ass Frédéric Bergeron et Brendan Hamelin) ; 59.16 Mathieu André (ass Patrik Prokop)

Caen : 08.44 Gasper Cerkovnik (ass Bastien Zago*) ; 19.21 Marius Cagigos (ass André Menard et Dominik Gabaj) ; 36.46 Dominik Gabaj (ass Loup Benoit et Gasper Cerkovnik) Pénalités 36 minutes dont 10 à Deslauriers et Dufournet contre Nantes 41 minutes dont 25 à Prosvic contre Caen







Au coup d’envoi les Caennais mettent la pression d’entrée de jeu en s’installant sur la zone nantaise. L’attaque Nantaise n’entend pas subir le jeu Normand en partant tester Quemener qui garde la cage des Drakkars, un lancer de Leveillé est repoussé par la jambière du portier.

L’attaque Normande parvient à percer la défense locale avec Gabaj qui trouve son capitaine Ménard, sans parvenir à concrétiser. L’ouverture du score est toute proche pour les Caennais mais à 6’15 Aurard est sanctionné pour un cinglage. Le powerplay Nantais ne parvient pas à trouver la faille et trouver l’efficacité des buteurs, c’est en infériorité que les Drakkars ouvrent le score à 8’44 sur une contre attaque Bastien Zago sert Loup Benoit qui envoie le palet au fond des filets de la cage de Harald: 0-1

Les Nantais courent après le score mais ce sont bien les Drakkars qui sèment le danger avec Gabaj qui récupère les rebonds laissés par le gardien Nantais. La bataille est engagée entre les deux équipes mais ce sont les Normands qui sont une nouvelle fois pénalisés à 16’21avec Aurard pour Retenir sur l’attaquant Nantais Léveillé. Ce deuxième powerplay permet aux Corsaires de trouver un peu d’air, et parviennent à trouver l’ouverture à 17’05 d’un shoot en puissance dans la lucarne par l’intermédiaire de Karl Léveillé, assisté de Hubert Genest et Brendan Hamelin : 1-1

Dans la toute dernière minute, le capitaine Drakkar Ménard passe la défense locale et parvient à faire le tour de la cage Nantaise, son tir est repoussé par Harald mais à 19’21 Marius Cacgigos est à la réception du palet sur le rebond de la jambière du gardien il ne manque pas de redonner l’avantage aux siens en crucifiant Harald à bout portant. les Normands reprennent l’avantage juste avant la pause : 1-2









A la reprise du second acte, le Nantais Dufournet remporte l’engagement les Corsaires courent après le score, mais l’attaquant Deslauriers est aussitôt sanctionné à 20’49 pour retenir. C’est avec un handicap en évoluant en infériorité que repartent les Nantais sur la glace face au powerplay Caennais. La Défense locale ainsi que le portier s’emploient pour éviter d’encaisser un nouveau but d’autant qu’à 22’01 Lardière est pénalisé pour une charge avec la crosse. A 5 contre 3 les Normands font chauffer le cuir du gardien Nantais avec un tir en puissance de Cerkovnik en vain, les Nantais parviennent à tuer la double pénalité. L’attaque Caennaise poursuit sa pression sur la cage locale où la défense Nantaise est bien présente à l’image des expérimentés Custosse et Martinka s’emploient à repousser les assauts Drakkars. A 27’24 c’est en solitaire que l’attaquant nantais Karl Leveillé récupère un palet et enchaine d’un tir en puissance il égalise en remettant les compteurs à : 2-2

Tout est à refaire pour les Drakkars, où les affaires ne s’arrangent pas à 28’51 avec Aurard de nouveau pénalisé pour une charge à retardement. L’unité spéciale Nantaise est en place et pour la première fois de la partie elle se trouve efficace avec Edouard Dufournet qui inscrit le 3e but Nantais en récupérant le rebond du shoot de Hugo Sarlin et donne l’avantage aux Corsaires à 30’21 assisté de Mathieu André : 3-2

A 30’27 l’arbitre envoi le Nantais Deslauriers sur le banc des pénalités pour s’être présenté avec un équipement non conforme suite à un mauvais positionnement de la visière de son casque. En infériorité les Nantais sont incisifs Léveillé manque de tromper Quémener le portier Normand reste vigilant en stoppant le danger. A 35’07 le Nantais Lardière et le Caennais Menard sont pénalisés suite à un accrochage pour retenir la crosse, les deux équipes évoluent à 4 conte 4 les Corsaires Perron-Fontaine et Goncaves mettent la pression sur Quémener. Sur un nouveau contre les Drakkars prennent de vitesse la défense Nantaise Lanvers ne peut revenir et à 36’45 l’attaquant Normand Dominik Gabaj en profite pour égaliser en battant à bout portant le portier Harald : 3-3

La réaction Nantaise ne se fait pas attendre, bien décidés à vouloir reprendre l’avantage les Corsaires avec Schmitt voit sa frappe échouée sur le poteau de Quémener. Les deux équipes terminent le second vingt sur ce score de parité.









Le dernier tiers repart avec un face-off remporté par le Nantais Léveillé, qui ne parviennent pas à imposer leur rythme trouvant toujours un Caennais sur le passage ou à l’interception. A 41’23 l’attaquant Nantais Deslauriers est rappelé à l’ordre pour une charge dans le dos sur le joueur des Drakkars Gabaj. Le powerplay Normand s’installe mais trouvent l’ensemble des joueurs Nantais en défense dont Léveillé qui n’hésite pas à se sacrifier sur un tir puissant de l’attaquant Gabaj. Retour au complet à 37’07 les Nantais haussent d’un ton avec Sarlin qui oblige Quémener à repousser le tir de l’attaquant Nantais. Aucune des deux équipes ne lâchent prise sur la partie. A 47’43 le Caennais Prosvic est sanctionné pour faire trébucher, l’attaque nantaise s’installe rapidement dans la zone Normande et ne tarde pas à inscrire le 4e but à 47’57 Sur une récupération de Hamelin, Bergeron transmet parfaitement le palet en retrait à Alexandre Perron-Fontaine qui trouve l’angle ouvert du but de Quémener le défenseur Nantais ne manque pas la cible en signant le 4e but Nantais: 4-3

Avec un but de retard les Drakkars font l’assaut de la cage Nantaise, mais à 48’58 c’est Gabaj qui rappelé par le corps arbitral pour faire trébucher. En infériorité les Caennais poursuivent la bataille mais en appelant une pénalité depuis le banc le coach Luc Chauvel, l’arbitre inflige une pénalité de banc mineur au camp Normand. Caen enchaine les pénalités à 50’09 Prosvic est pénalisé pour charge avec la crosse. C’est un tournant du match où les Caennais se compliquent la tâche pour trouver l’égalisation en double infériorité. A 50’29 le Nantais Hamelin est pénalisé pour une obstruction laissant son équipe en supériorité pour les 3 prochaines minutes. L’unité spéciale Nantaise fait face à Quémener qui est présent sur chaque tirs. Les attaquants Nantais sont de plus en plus présents en cette fin de rencontre et tour à tour se présentent face à Quémener, Sarlin, Bergeron puis André en vain. À 59’16 le coach Luc Chauvel fait sortir son gardien Quémener pour faire entrer un attaquant supplémentaire mais ce sont les Nantais qui interceptent le palet par Patrik Prokop, l’attaquant Mathieu André scelle le sort de la rencontre en marquant le 5e but synonyme de victoire : 5-3

Les dernières secondes sont électriques entre les deux équipes où Dufournet et Prosvic sont envoyés sur le banc des prisons. Le score ne bougera plus et Nantes remporte sa 5e victoire consécutive.







Les joueurs du match



Karl LEVEILLE #19 Corsaires de Nantes

Dominik GABAJ #10 Drakkars de Caen

