Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 8ème journée : Nantes vs Cholet 1 - 2 (0-0 0-1 1-0 0-1) Après prolongation Le 20/11/2021 Média Sports Loisirs [ Nantes ] [ Cholet ] Les Nantais chutent en prolongation Les Nantais retrouvaient la compétition, après avoir été mis au repos pour des raisons sanitaires. C’est le derby de l’ouest qui attendait les deux équipes Nantes et Cholet. Les Dogs disposant de la meilleure attaque de la D1, se déplaçaient sans crainte dans l'antre du petit-port avec l’espoir de remporter le derby. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 23/11/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1036 spectateurs Arbitres : M. Gardiol assisté de MM. Tronet et Métais Buts :

Nantes : ; 46:45 Bryan Ten Braak (ass Mathieu Gagnon)

Cholet : 22:32 Ville Vepsalainen (ass Ludovic Karsh et Jeremiah Luedtke) ; 60:46 Axel Tarabusi* (ass Jeremiah Luedtke et Martin Borovsky) Pénalités 35 minutes dont 20+5 à Bergeron contre Nantes 12 minutes contre Cholet





Pour l’occasion, les Corsaire de Nantes arboraient un maillot aux couleurs de la SCNF pays de la Loire dans le cadre d’un partenariat pour l’occasion.

Les deux équipes n’ont pu se départager dans le temps réglementaire de la partie, c’est lors de la prolongation où Axel Tarabusi jeune joueur sous la licence bleue avec Angers a rapidement clôturé les débats en inscrivant le but de la victoire d’un magnifique lobe, offrant ainsi le derby pour les Dogs de Cholet.







Reportage Photos





Guillaume François Cholet s'impose dans le derby face à Nantes







Guillaume François Nantes trébuche à domicile







Guillaume François Joonas Harald Meilleur joueur de Nantes







Guillaume François Michael Luba Meilleur joueur de Cholet Pour l’occasion, les Corsaire de Nantes arboraient un maillot aux couleurs de la SCNF pays de la Loire dans le cadre d’un partenariat pour l’occasion.Les deux équipes n’ont pu se départager dans le temps réglementaire de la partie, c’est lors de la prolongation où Axel Tarabusi jeune joueur sous la licence bleue avec Angers a rapidement clôturé les débats en inscrivant le but de la victoire d’un magnifique lobe, offrant ainsi le derby pour les Dogs de Cholet. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo