Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 8ème journée : Villard-de-Lans vs Dunkerque 3 - 5 (0-2 1-2 2-1) Le 09/11/2024 Patinoire André Ravix [ Villard-de-Lans ] [ Dunkerque ] Les Ours défaits à domicile Les Ours rencontraient ce soir Dunkerque, finaliste de la Coupe de France la saison passée. Sacrée morceau pour les promus en manque de victoires. Patinoire André Ravix, Hockey Hebdo L.Lardière le 10/11/2024 à 21:49 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1018 spectateurs Arbitres : MM. Rommevaux et Scolari assistés de MM. Donat-Magnin et Creux-Beaugiraud Buts :

Villard-de-Lans : ; 22.35 Pablo Zaballa (ass Justin Loze et Philippe Caron) ; 51.44 Pablo Zaballa (ass Niko Kuivaniemi et Aleksi Tiala) ; 56.39 Mathéo Cantagallo (ass Jean Depetro et Jiri Zonderop)

Dunkerque : 09.56 Vit Budinsky (ass Romain Carpentier et Zackary Daneau) ; 15.09 Antoine Torres (ass Romain Carpentier et Zackary Daneau) ; 28.17 Zackary Daneau (ass Clément Thomas et Romain Carpentier) ; 32.45 Vit Budinsky (ass Timon Davranche et Clément Thomas) ; 59.47 Clément Thomas (ass Vit Budinsky ) Pénalités 8 minutes contre Villard-de-Lans 8 minutes contre Dunkerque







Photographe Laurent Lardière Les Corsaires victorieux à Villard de Lans L’ équipe du Vercors débutait rencontre sans Bertrand, Domitrovic et Senkoe mais enregistrait le retour de B.Lardière . Coté Corsaires , Luedke manquait .

Face à une équipe de Dunkerque, finaliste de la Coupe de France et demi finaliste du championnat la saison passée , le curseur villardien devait monter plus haut pour les Ours courageux et sans complexes mais toujours en apprentissage dans cette D1 très relevée.

Devant une patinoire A.Ravix bien remplie une nouvelle fois , les deux équipes se jaugeaient physiquement dès le début du match .

Les visiteurs du jour monopolisaient le palet et il fallait le brio du cerbère L.Finé pour conserver le score vierge.

Coté isérois, les vagues d’attaques se cassaient sur une défense physique et bien en place devant Lubba ,le portier dunkerquois.



Les Corsaires ouvraient le score sur un jeu de puissance .

Le palet lancé devant la cage finissait dans les filets villardiens, 0-1 ( 9’56 Budinsky, assist Carpentier, Daneau) .

Moins physique en défensive ,les Ours s’employaient pour contrer les tentatives adverses mais sur un oubli de couverture , Torres servait magistralement Carpentier qui seul au deuxième poteau doublait l’avance des Corsaires.0-2 (15’09,assist Daneau , Torres)

Les Ours répondaient par des contres attaques , Cantagallo , Zaballa Ruel ou encore Aurard lançaient sur Lubba mais les rebonds laissés par Lubba ne trouvaient pas preneurs si ce n’est les défenseurs.

Les Ours rentraient aux vestiaires avec deux buts de retard a combler face aux Corsaires efficaces et bien en place.



Photographe Laurent Lardière Torres ,formé à Villard de lans et les Corsaires s'imposent Poussés par toute une patinoire , les Ours revenaient rapidement au score par Zaballa qui reprenait un rebond laissé par Lubba , 1-2 ( 22’35, assist Loze, Caron).

Les Corsaires n’étaient pas loin d’augmenter leur capital but mais Finé faisait bonne garde.

Il devait pourtant s’incliner sur un but acrobatique de Daneau qui reprenait son rebond en supériorité numérique , 1-3 (28’17 , assist Thomas , Carpentier) .

Poussés dans les cordes , les hommes de Medeiros défendaient ave envie mais Budinsky trouvait la faille dans la cuirasse de L.Finé , 1-4 ( 32’45 , assise Davranche, Thomas) .

Les coatchs villardiens prenaient leur temps mort pour remettre un peu d’ordre dans l équipe des Ours et pour stopper l’allant des nordistes .

Les promus reprenaient alors leurs esprits et rentraient aux vestiaires mais avec trois buts à remonter pour stopper la spirale de défaites.



Photographe Laurent Lardière Zaballa auteur d'un doublé coté villardien Gérant leur avance sereinement , les visiteurs du soir anihilaient les attaques désordonnées des Ours qui butaient sur Lubba bien fébrile ce soir.

Aurard, Lardière, Cantagallo, Zaballa, Ruel ou encore Depetro tentaient mais les Corsaires bloquaient l’accès à la cage du portier nordiste.

Les Ours ne baissaient pas de rythme , Zaballa redonnait espoir à toute une patinoire en reprenant un nouveau rebond de Lubba, 2-4 ( 51’44, assist Tiala, Kuivaniemi) avant que M.Cantagallo se moque de toute la défense des Corsaires pour battre le gardien dunkerquois, 3-4 ( 56’39, assist Depetro, Zonderop).

Sentant l’égalisation à leur portée les Ours poussaient jusqu’au bout . Le coach J.Lafrance sentant ses ouailles bousculés prenaient son temps mort pour calmer son équipe.

La sortie du portier villardien ne permettait pas aux locaux de niveler la marque , pire pour les Ours, Thomas le capitaine des Corsaires assurait la victoire en cage vide , 5-3 ( 59’47, assist Budinsky).



Photographe Laurent Lardière Cantagallo inscrit un but plein de classe Les Ours s'inclinent une quatrième fois de suite . Une défaite certes amère mais fort logique face à une équipe qui jouera sans doute le titre cette saison .

L'apprentissage est difficile mais les Ours ne sont jamais loin de leurs adversaires.

Le déplacement à Strasbourg s'annonce périlleux mais Ruel et ses coéquipiers iront en Alsace sans pression.



Dunkerque et ses Corsaires pratiquent un jeu bien huilé et ont su profiter des erreurs des promus pour asseoir leur victoire .

Etoiles Hockeyhebdo : *Cantagallo , ** Daneau , *** Carpentier



© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo