Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 9ème journée : Cholet vs Dunkerque 4 - 2 (0-0 2-2 2-0) Le 27/11/2021 Cholet - Glisséo [ Cholet ] [ Dunkerque ] Une cinquième pour Cholet Après un magnifique match à Nantes la semaine dernière, les Dogs étaient déterminés à remporter leur cinquième victoire consécutive à l’occasion de leur rencontre contre les Corsaires de Dunkerque à seulement deux points derrière eux. Cholet - Glisséo, Hockey Hebdo HCC le 01/12/2021 à 11:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



934 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Honoré et Simon Buts :

Cholet : ; 24:07 Alix Bouchy-Guillot (ass Marc Beckstead et Drayson Pears) ; 37:06 Marc Beckstead (ass Ludovic Karsh) ; 42:13 Gage Torrel (ass Axel Tarabusi*) ; 59:30 Axel Tarabusi* (ass Gage Torrel)

Dunkerque : 20:39 Adam Young (ass Vit Budinsky ) ; 38:43 Juris Upitis (ass Aleksandrs Visockis et Lubomir Dinda) Pénalités 18 minutes contre Cholet 30 minutes dont 10 à Upitis contre Dunkerque Photographe : © Maxime Bellanger/HCC La rencontre débute avec des Dunkerquois affichant clairement leur volonté de dominer le match. Michael LUBA fait face à plusieurs tentatives des Corsaires d’ouvrir le score.

A 11’50 l’attaquant dunkerquois Juris UPITIS écope de deux minutes pour accrocher. Les Choletais jouent donc en supériorité numérique mais ne parviennent pas à inscrire le premier but.

Les Dogs retrouvent leur jeu au milieu de ce premier tiers malgré un retard de jeu infligé à leur gardien à 15’11.

Les arbitres sifflent deux nouvelles pénalités contre le n° 55 dunkerquois Andrei ANKUDINOV à 17’15 et le n° 7 dunkerquois Adam YOUNG à 18’31. Malgré un 3 contre 5 en faveur des Choletais, les deux équipes font face à des gardiens très efficaces des deux côtés et le score reste stérile à l’issue de cette première période.



Photographe : © Maxime Bellanger/HCC

2ème période



Le début de cette deuxième période est marqué par l’ouverture du score en faveur des Corsaires dès 20’39 par YOUNG (n° 7) assisté de BUDINSKY (n° 81) (0 - 1).

Les Dogs ne tardent pas à réagir et inscrivent eux-aussi leur premier but sur une déviation d’Alix BOUCHY (n° 10) assisté de Marc BECKSTEAD (n° 15) et de Drayson PEARS (n° 7) (1 - 1).

Les arbitres ne laissent rien passer et ce sont 11 pénalités qui sont sifflées en moins de 14 minutes dont cinq pour les joueurs choletais.

Les joueurs de Julien PIHANT profitent d’une supériorité numérique suite à une pénalité contre le n° 77 dunkerquois RAUX pour enfoncer le clou grâce à un but de Marc BECKSTEAD (n° 15) assisté de Ludovic KARSH (n° 55) (2 - 1 37’06).

Les Corsaires ne tardent pas à riposter et égalisent à 38’43 grâce à Juris UPITIS (n° 95) assisté de VISOCKIS (n° 8) et DINDA (N° 94) en supériorité numérique (2 - 2).

Les deux équipes rentrent au vestiaire au coude à coude.



Photographe : © Maxime Bellanger/HCC

3ème période



C’est sur une nouvelle infériorité numérique en faveur des Dunkerquois que commence le dernier tiers. Cette période s’annonce plus palpitante car les équipes veulent en découdre.

Les Dogs font face à une nouvelle pénalité contre Michael LUBA (40’38) pour retard de jeu effectuée par le n° 26 Alexis SVITAC et jouent donc à 3 contre 5.

A la 42’16 Gage TORREL (n° 57) redonne l'avantage aux Dogs d’un superbe lancer côté bouclier assisté par TARABUSI (n° 8) (3 - 2).

Le jeux est de nouveau saccadé par trois pénalités d’affilés à l’encontre du capitaine choletais Mathieu FRECON (n° 11) (55’31) et des Dunkerquois Ricards BIRZIN (n° 43) (57’01) et Juris UPITIS (n° 95) (57’06).

Pierrick REZARD demande son temps mort à 2 minutes de la fin du match puis tente le tout pour le tout en sortant le gardien à 59’18.

Il ne faut alors que quelques secondes au duo TARABUSI - TORREL pour marquer le dernier but de la rencontre (59’30 4 - 2) devant une patinoire comble pour le quatrième match consécutif.



Adam Lee YOUNG (n° 7) est désigné homme du match côté dunkerquois. Pour les Choletais, le titre revient au n° 57 Gage TORREL qui signait son retour sur la glace lors de ce match.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo