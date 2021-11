Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 9ème journée : Clermont-Ferrand vs Tours 1 - 4 (0-2 1-2 0-0) Le 27/11/2021 Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole) [ Clermont-Ferrand ] [ Tours ] La victoire c’est pour bientôt Les journées s’enchainent et se ressemblent pour les Sangliers Arvernes quoique !!! Hormis que c’est la Xième défaite pour Clermont tout n’est pas dans le négatif mais pour le savoir et en causer il faut avoir assisté à cette rencontre contre les Remparts de Tours. Hélas Clermont c’est incliné 4 à 1 mais le jeu était de bonne qualité certes avec du déchet mais il y a du mieux. Clermont-Ferrand (Patinoire Clermont Auvergne Métropole), Hockey Hebdo Patrick Poitrineau le 29/11/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



437 spectateurs Arbitres : M. Rohwedder assisté de MM. Fauvel et Pointel Buts :

Clermont-Ferrand : ; 33:00 Tomas Trnka (ass Tomas Janci et Pierre Trouvé)

Tours : 06:22 Leif Mattson (ass Elie Raibon et Mathieu Buttin) ; 10:05 Leif Mattson (ass Mathieu Ayotte et Alex Pisarik) ; 22:15 Peter Bourgaut (ass Fabien Metais et Alexis Birolini) ; 32:35 Elie Raibon (ass Peter Bourgaut et Alexis Birolini) Pénalités 24 minutes dont 10 à Faure contre Clermont-Ferrand 8 minutes contre Tours



Photo Yannick Martin

Les clermontois avaient entamé la partie avec des intentions mais leurs adversaires avaient bien l'intention aussi de marquer le plus rapidement possible, sachant qu'une fois menés cela devenait très compliqué pour les arvernes.

Sans dominer outrageusement on sentait la pression tourangelle augmenter et c'est ainsi qu'à 6'22'' leur buteur maison Leif Mattson marquait un but plein d'opportunisme après une récupération d'un palet mal négocié par la défense clermontoise, il trompa sur un revers le gardien Florien Gourdin (assist. Raibon et Buttin).

Les Sangliers se mettent à être plus maladroits dans leurs tentatives de contrôle du palet et offraient ainsi quelques opportunités aux visiteurs dont une qui sera neutralisé au prix d'une faute à 9'45".

Il ne faudra pas longtemps pour que Leif Mattson récidive sur une magnifique remise de son partenaire Mathieu Ayotte. Si aucune autre réalisation ne vint se rajouter en cette fin de 1er tiers, ce ne fut pas sans quelques réactions clermontoises, notamment lors de leur supériorité mais trop souvent gâchée par des fautes techniques, des passes trop imprécises ou des tirs un peu trop "faciles" pour un gardien comme Jean Philippe Fontaine.



Photo Yannick Martin



On sait la difficulté des Sangliers à gérer leur infériorité et la pénalité appelée rapidement contre eux en début de ce second tiers faisait craindre le pire. Cela se révéla exacte puisqu'il fallut moins d'une minute pour que Peter Bourgaut n'aggrave le score à 22'15" (assist. Metais et Birolini).

Les puydômois eurent l'occasion de réagir suite à une pénalité sifflée peu de temps après à l'encontre de Mattson; las ils ne surent en profiter. Au contraire ils se virent infliger deux fautes en peu de temps les obligeant même à jouer en double infériorité.

Les clermontois venaient à peine de récupérer d'un de leur 2 pénalisés qu’Elie Rainbon aggrava la marque à nouveau à 32'35" assisté de Bourgaut et Birolini.

A 4 - 0 dont 3 en power play, les Remparts pouvaient voir venir la suite plutôt sereinement, encouragés par l'indiscipline et les errements arvernes. Pourtant et tout à leur honneur, ces derniers ne baissèrent pas les bras et ils ont su par moment troubler la belle ordonnance tourangelle. Ils seront récompensés par leur premier et seul but de la partie 25 secondes plus tard par Tomas Trnka à la 33ème minute, assisté de Janci et Trouvé.

Le score en restera là.



Photo Yannick Martin



La 3ème période vit les Remparts gérer leur avance sinon leur domination. Effectivement dans l'ensemble de ce tiers, les Sangliers firent plutôt jeu égal voir même assez dominant sur la fin et, fait remarquable, réussirent même à neutraliser enfin les power play adverses. Mais s’ils mirent à contribution le cerbère tourangeau Fontaine, jamais ils n'arrivèrent à le déstabiliser suffisamment. Il sera élu homme du match d'ailleurs comme son collègue Gourdin côté clermontois.



Photo Yannick Martin



Bonne opération pour les Remparts qui laissent non seulement la dernière place à leurs hôtes à 0 points mais ont un peu plus en ligne de mire les équipes qui les précèdent, à 9 points de la dernière place donnant accès aux play-offs, soit exactement leur handicap initial.

Les Sangliers Arvernes continuent le dur apprentissage de la D1 et l'objectif n'est pas le même ; il est celui de se préparer le mieux possible au défi qui les attend lors des play-down.





Raccourci un peu simpliste certes mais qui montre que les clermontois, même si on ne peut pas dire qu'ils aient la main sur le palet, arrivent à contenir l'adversaire. Mais dès qu'ils sont en infériorité toutes les lacunes ressortent par manque d'anticipation, de réactivité qui les font tomber dans la précipitation et donc l'approximation (passes ratées, palets rendus trop souvent à l'adversaire).

Cela se paie généralement cash avec un but. Mais comme je vous disais il y eu peut-être plus que de coutume (et en soi Tours est peut-être l'équipe qui m'a le moins impressionné) des moments forts du côté arverne avec de beaux mouvements qui ont fait plaisir à voir.



Malheureusement il est à craindre que l'on n’ait pas de véritables buteurs car à l'exception d'une fois, les attaquants se heurtaient plus qu'à leur tour à l'inflexibilité du gardien des Remparts de Tours.



A noter en passant la bonne partie du gardien clermontois qui se démultiplia pour ne pas laisser le score s'aggraver car si les tirs sur la cage ne furent pas plus nombreux côté des tourangeaux (37 pour Clermont, 36 pour Tours), ils étaient plus dangereux.



Ne jetons entièrement l'eau du bain puisqu'il nous a semblé percevoir de vrais progrès dans l'évolution du jeu, ils restent cependant insuffisants pour hisser l'équipe au niveau atteint par la D1 en France. Car oui le niveau du hockey français monte incontestablement à tous les échelons comme le prouve la qualification pour la 1ère fois d'un club français, les Dragons de Rouen, pour les 1/4 de finale de coupe d'Europe, évènement hélas passé quasi inaperçu dans les grands médias français.



Pour en revenir à nos couleurs, bien pâles jusque-là, on annonce pour redonner de l'éclat la venue de 2 autres renforts étrangers, un serbe et un slovène à priori membres respectivement de leur équipe nationale, un défenseur et un attaquant (1 des 2 est déjà arrivé mais bien sûr n'a pu encore jouer). Par contre le slovaque Marcel Balaz, blessé il y a 15 jours, risque d'être absent pour quelques semaines. Eh bien non ça ne sera pas encore pour cette fois. 