3132 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Tchekachev assistés de MM. Rivoire et Donnat-Magnin Buts :

Lyon : ; 46.24 Flavien Fondadouze (ass Evan Andraud)

Cholet : 08.31 Louis-Mathieu Belisle (ass Clément Masson et Joey Musa) ; 24.31 David Camy-Sarty (ass Simon Pasquet*) ; 25.47 Simon Pasquet* (ass David Camy-Sarty) ; 48.35 Mathieu Tremblay (ass Joey Musa et Ludovic Karsh) Pénalités 11 minutes dont 5 à Baravaglio contre Lyon 7 minutes dont 5 à Fauvel contre Cholet



Les Dogs trop mordants : Lyon submergé par le leader choletais



Dans un match où l’efficacité a été la clé, Cholet a confirmé son statut de leader de la D1 en s’imposant 4–1 à Lyon. Les Lions, pourtant auteurs de 36 tirs, ont buté sur un excellent Mark Grametbauer tandis que les Dogs ont frappé au bon moment, notamment en deuxième période, véritable temps fort choletais avec deux buts en un peu plus d’une minute. Le sursaut lyonnais du troisième tiers n’aura pas suffi face à une formation choletaise solide, disciplinée et parfaitement menée par ses cadres, dont un David Camy Sarty une nouvelle fois décisif.



Premier tiers : Cholet frappe le premier Les débats s'équilibrent en début de rencontre, même si Lyon se met rapidement en difficulté avec une pénalité de Tomko après seulement 1'40. Les Lions tuent la pénalité et montrent de bonnes intentions, mais ce sont bien les Dogs qui trouvent l'ouverture : à 8'31, Louis-Mathieu Bélisle conclut une belle construction signée Masson et Musa. Malgré 10 tirs lyonnais, Grametbauer ferme la porte et permet à Cholet de regagner les vestiaires avec un court mais précieux avantage (0–1).

Deuxième tiers : le tournant du match La deuxième période s’ouvre sur une intensité supérieure, mais c’est Cholet qui profite de ses phases de possession. À 24’31, le capitaine David Camy Sarty double la mise, parfaitement servi par Fauvel. Lyon n’a alors pas le temps de souffler que Pasquet enfonce encore un peu plus le clou dès 25’47, sur une action où Camy Sarty, omniprésent, délivre une passe décisive. Les Lions tentent de réagir mais manquent de précision à la finition. Une altercation à 36’17 entre Fauvel et Baravaglio achève une période tendue, dominée par des Dogs implacables (0–3).

Troisième tiers : Lyon s’accroche, Cholet gère



Photographe © Weingartner-Photos



Conclusion Lyon revient avec de meilleures intentions et trouve enfin la faille grâce à Flavien Fondadouze à 46’24, bien servi par Andraud. Un but qui redonne de la voix au public et relance un temps les espoirs. Mais une nouvelle pénalité lyonnaise – la deuxième pour Tomko – coûte cher : 16 secondes plus tard, Tremblay convertit l’avantage numérique choletais, scellant quasiment le sort du match (1–4). Les dernières minutes voient Lyon pousser sans réussir à tromper une nouvelle fois Grametbauer, solide du début à la fin.



Photographe © Weingartner-Photos Lyon s’incline logiquement face à une équipe de Cholet qui confirme son statut de leader grâce à sa maîtrise, sa discipline et son efficacité offensive. Les Lions, malgré un volume de tirs supérieur, n’ont pas su capitaliser sur leurs temps forts et ont payé cher leurs erreurs dans le deuxième tiers. Les hommes de Damien Raux devront vite rebondir pour ne pas se laisser distancer au classement. Analyse Cette rencontre illustre parfaitement l’écart actuel entre une équipe lyonnaise encore en construction et un collectif choletais sûr de ses forces.

Les points clés : Efficacité à la finition : Avec seulement 24 tirs pour 4 buts, Cholet affiche un ratio remarquable, contrastant avec le manque de réalisme lyonnais.

Avec seulement 24 tirs pour 4 buts, Cholet affiche un ratio remarquable, contrastant avec le manque de réalisme lyonnais. La bataille mentale : Le doublé express dans le deuxième tiers a clairement fait basculer le match. Lyon n’a jamais vraiment réussi à s’en remettre.

Le doublé express dans le deuxième tiers a clairement fait basculer le match. Lyon n’a jamais vraiment réussi à s’en remettre. Discipline et gestion des temps faibles : Si les Lions ont été pénalisés à des moments clés, Cholet a, lui, parfaitement utilisé son unique supériorité pour trouver le chemin des filets.

Si les Lions ont été pénalisés à des moments clés, Cholet a, lui, parfaitement utilisé son unique supériorité pour trouver le chemin des filets. Hommes forts : Camy Sarty (meilleur joueur choletais) a été omniprésent, tandis que Barbaret, malgré les quatre buts encaissés, a longtemps maintenu Lyon à flot.

Camy Sarty (meilleur joueur choletais) a été omniprésent, tandis que Barbaret, malgré les quatre buts encaissés, a longtemps maintenu Lyon à flot. Orientation pour la suite : Lyon devra améliorer sa constance sur 60 minutes et limiter les pénalités coûteuses, alors que Cholet continue de démontrer qu’il est l’équipe à battre cette saison. Photographe © Weingartner-Photos © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







