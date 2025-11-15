Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 9ème journée : Mont-Blanc vs Courchevel-Méribel-Pralognan 6 - 7 (3-1 1-2 2-3 0-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 15/11/2025 Le Palais, Megève [ Mont-Blanc ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Les Bouks au bout d’un match fou ! Rencontre intense annoncée entre le HC Mont-Blanc et les Bouquetins du HCMP ce samedi à Megève, pour la dernière nationale de l'arbitre français Damien Icard. Le Palais, Megève, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 16/11/2025 à 10:41 Tweeter FICHE TECHNIQUE



907 spectateurs Arbitres : MM. Icard et Zede assistés de MM. Briolat et Margry Buts :

Mont-Blanc : 15.10 Vladimir Dzhig (ass Benjamin Douliot et Eliot Gouttry) ; 17.52 Arslan Yamalov (ass Vladimir Dzhig et Jonathan Mercier) ; 18.05 Théo Larroque (ass Charlie Robert et Vitali Teslenko) ; 38.21 Mathis Chatellard (ass Théo Larroque et Marius Ceret) ; 51.02 Samuel Guer (ass Andreas Fleutot et Mathis Chatellard) ; 51.14 Mathis Chatellard (ass Théo Larroque et Marius Ceret)

Courchevel-Méribel-Pralognan : ; 18.21 Arthur Delvaille (ass Edouard Saint Laurent et Vili Vesalainen) ; 26.24 Ronny Paragallo (ass Jeoffrey Couvat) ; 30.58 Vili Vesalainen (ass Arthur Delvaille et Edouard Saint Laurent) ; 47.38 Edouard Saint Laurent (ass Arthur Delvaille et Vili Vesalainen) ; 53.31 Edouard Saint Laurent ; 55.32 Edouard Saint Laurent (ass Romain Bureau et Naum Sahagun) ; 65.00 Pénalités 4 minutes contre Mont-Blanc 10 minutes contre Courchevel-Méribel-Pralognan Mont-Blanc est en bonne forme dans ce championnat de France de Division 1. Après un succès précieux à Meudon, les Yétis de Romain Sadoine, 4èmes du classement provisoire, accueillaient les Bouquetins du Courchevel-Méribel-Pralognan, lanterne rouge, pour le compte de la 9ème journée. Un duel qui pouvait, à priori s’avérer déséquilibré entre deux formations aux trajectoires diamétralement opposées, mais qui n’en aura rien été. Gare à la bête blessée pour les hommes de Sadoine et Croz dans un match où le scénario aura prouvé, s’il le fallait encore, l’homogénéité de cette D1.



Le Yéti glisse en fin de période



La rencontre démarre sur une action montblanaise de près signée Escallier, qui en solo et en face à face envoyait le disque trop haut. Quelques instants plus tard, c’est Fleutot qui confirmait les bonnes intentions locales, avant que le HCMP ne réplique sur une percée solitaire, stoppé par Grabko. Les visiteurs obtiennent à leur tour de bonnes situations à l’image d’Austin Mourar, qui depuis la droite, obligeait le portier à une vigilance particulière. Germond écope d’une 2’ + 2’ au cœur de l’acte I et Mont-Blanc, en supériorité numérique pour 4 minutes frappe à la porte de Hjälm sans parvenir à le déjouer. Parlant de menace, les visiteurs la feront planer alors que l’infériorité se termine. En contre, Mensah lançait Vesalainen en vitesse et le finlandais, de retour chez les Bouks est tout proche de déjouer le portier américain du Mont-Blanc. La période est disputée, mais les grosses opportunités ne pleuvent pas encore. Pourtant, cette première période va connaître un bel emballage final ! Sur une petite faute de carre Gouttry laissait à Svoboda une énorme situation de face à face. Le tchèque voyait Grabko repousser du bouclier, et le défenseur français, précédemment cité, allait dans la suite de l’action, se montrer décisif. Gouttry décalait Yamalov en haut de zone. Le russe trouvait une passe laser à destination de Dzhig au poteau gauche pour loger le disque dans le toit du filet, 1-0 à 15’10. Les buteurs et passeurs s’inversent quelques minutes plus tard avec un résultat sensiblement identique. Sur une entrée de zone, lancé par Mercier sur une louche ultra précise depuis la zone défensive, Dzhig pivotait en entrant dans la zone à 2 contre 1 accompagné d’Arslan Yamalov. Le premier envoyait une passe puissante et précise, le second la poussait au fond avec hargne et Mont-Blanc breakait, 2-0 à 17’52. Alexandre JUILLET Yamalov double la mise ! Mont-Blanc est feu depuis plusieurs minutes. En face, HCMP accuse le coup malgré un début de partie très cohérent. L’addition s’alourdit à nouveau 13 secondes plus tard. Lancé par Teslenko dans la bande, Robert, après un bon travail de conservation dans l’arrondi servait Larroque devant le but. Le #12 trouvait une 3ème fois le filet, 3-0 à 18’05. Ce match devient déjà fou, prémices d’une soirée déjà annoncée comme Hitchcockienne. Les Bouquetins réagissent immédiatement. En entrée de zone après une récupération dans la neutre, St-Laurent profite de sa vitesse pour déborder et servir Vesalainen dans le slot. Ce dernier manque sa reprise, mais, palet toujours en possession, parvient à décaler Delvaille côté droit pour la réduction du score 16 secondes après le 3ème but local, 3-1 à 18’21. Fin du premier acte. Une période qui s’est emballée en fin de vingt. Mont-Blanc mène 3 buts à 1.



Des Bouquetins aux cornes affutées



Le début du deuxième acte est engagé. Les deux équipes donnent le change. Mont-Blanc tente de reprendre sa large avance, tandis que les Bouquetins mettent les bouchées doubles pour recoller après un premier but qui a rassuré la troupe de Martin Lacroix et une combativité de chaque instant. Le démarrage est agréable malgré un score qui n’évoluait pas de suite. Mont-Blanc a de bonnes situations, Courchevel-Méribel-Pralognan également. Des visiteurs plutôt mordants et qui verront d’ailleurs primé leur dur labeur. Le forcheck au point d’appui gauche force une erreur de relance locale. Couvat récupérait le disque et lançait au filet. Grabko ne s’en saisissait pas et Paragallo, sur le retour, trouve la partie supérieure pour relancer les débats. HCMP n’est plus mené que d’une longueur et fait preuve d’envie à chaque duel, 3-2 à 26’24. Il n’y a plus qu’une longueur et il s’rn faut même de peu que les visiteurs ne soient immédiatement de retour. St-Laurent envoyait une banderille depuis le long de la rampe côté droit, puis est trouvé totalement seul devant Grabko. Le canadien s’emmêlait dans un dribble un petit peu gourmand. La tendance des derniers instants est en tout cas claire. Mont-Blanc est moins précis et Lacroix et ses hommes, à l’inverse, s’enhardissent. La mi-match passe. Les Bouquetins sont de plus en plus audacieux et c’est très logiquement que les blancs reviennent dans ce match après avoir été menés de 3 longueurs. Après une passe lumineuse de Delvaille, Vesalainen s’ouvrait d’un slalom entre deux défenseurs, une fenêtre de tir qu’il ne manquait pas et ramenait les siens avec une facilité déconcertante dans l’arrière-garde, 3-3 à 30’58. L’on retrouve Delvaille, excellent à l’image de sa ligne offensive au complet, quelques secondes plus tard, le 39 est tout proche de donner l’avantage aux siens face à des Yétis trop naïfs et permissifs défensivement depuis plusieurs minutes. Après ce temps faible et un score désormais égal, Mont-Blanc a tout de même une bonne situation à gérer pour tenter de reprendre le lead dans cette fin de période médiane. Balthazar est chassé à 3’ de la fin de l’acte et le powerplay se met en place. Une supériorité convertie, grâce notamment à un excellent travail de Théo Larroque, qui en vitesse et bénéficiant de sa fréquence de patin, déposait son vis-à-vis avant de servir son capitaine, Mathis Chatellard plein slot. Le #17 trouvait la partie supérieure et remettait la tête des siens à l’endroit, 4-3 à 38’21 [5-4]. Chatellard, d’ailleurs tout proche de récidiver quelques secondes plus tard, en face à face avec Hjälm, qui conservait l’écart à un but.



HCMP récompense encore ses efforts



Le troisième vingt maintient le suspense intact. Mont-Blanc tente de reprendre son break d’avance en se projetant vers l’avant. Les locaux sont dominateurs en termes de possession et d’occasions en début de tiers, pourtant, la menace visiteuse plane toujours, notamment via des contre-attaques rapides. La bonne attitude globale de la troupe de Sadoine et Croz tranche pourtant avec l’égalisation visiteuse des joueurs de Martin Lacroix. Accrocheurs à l’image de leur état d’esprit, les Bouquetins feront fructifier un contre parfaitement orchestré. Sur un palet récupéré par Vesalainen dans sa zone de défense, le finlandais voyait l’accélération stretch de Delvaille en sortie de zone. Le 39 se saisissait de la rondelle, décalait St-Laurent dans le centre, qui d’une habile feinte battait Grabko, 4-4 à 47’38. Cette opposition entre clubs de montagne conserve tout son intérêt alors qu’approchent les dix dernières minutes. Mont-Blanc est en avantage numérique, et même en double-supériorité. Moment propice à reprendre les commandes de ce match au scénario fou. L’engagement est gagné dans le territoire offensif. M. Chatellard jouait avec Fleutot, qui échangeait avec Guer à plusieurs reprises, avant que le dernier cité ne trouve un trou de souris dans le soupirail, 5-4 à 51’02 [5-3]. L’avantage numérique se poursuivait. 12 secondes après la reprise de leur avantage, Guer servait Larroque pleine enclave. Le français frappait à la porte de Hjälm qui perdait le disque de vue. En embuscade Mathis Chatellard sautait sur le retour en poussant le disque derrière la ligne, offrant un double avantage numérique parfaitement exploité par la tribu locale,6-4 à 51’14 [5-4]. HCMP a également sa chance en jeu de supériorité quelques secondes plus tard. Tsyganov filait au banc pour charge incorrecte, suivi par Céret qui écopait d’une autre punition pour crosse haute sur sa ligne bleue défensive. 1’43 de double supériorité à faire pour la troupe de Martin Lacroix. Cette partie avait donc décider de régaler le public. St-Laurent, décidemment partout ce samedi, pouvait une nouvelle fois faire montre de son talent et sa merveilleuse vista. Royal dans cette partie, le #4 accélérait dans le couloir gauche et dévorait l’espace laissé libre avant de déposer le disque devant le but de Grabko, provoquant un but contre son camp d’Antonin Berruex du patin, 6-5 à 53’31 [5-3]. Alexandre JUILLET Edouard St-Laurent a illuminé la partie côte Bouquetin Le natif de Lévis que l’on retrouve deux minutes plus tard à la création de l’action, et à sa finition. Le canadien entrait en zone et initiait l’offensive en redescendant le disque en direction de Vesalainen. Le finlandais faisait jouer ses mains et heurtait Grabko de son shoot, avant que St-Laurent en deux temps ne vienne pousser le disque au fond des filets dans un match exceptionnel, 6-6 à 55’32. Un score qui n’évoluera pas et qui enverra les deux équipes en supplémentaire après un match fou.



Les Bouks l’emportent aux tirs aux buts



La prolongation est ainsi initiée. 3 contre 3 pour 5 minutes. Mercier a le premier tir dangereux, mais le HCMP passe proche de conclure par deux fois sur les actions qui suivaient. D'abord par Svoboda, qui sur un palet reçu deuxième poteau frappait le montant droit de plein fouet, puis sur la poursuite de l'action, lorsque Grabko et les siens voyaient le caoutchouc fleurter avec leur ligne de but. Poulin faisait à son tour tinter le poteau, cette fois côté gauche, avant que Tsyganov, servi par Dzhig ne donne lui aussi d'énormes sueurs à la défensive de Courchevel-Méribel-Pralognan, sans la déjouer. St-Laurent définitivement homme du match était lui aussi bien proche de décrocher sa statue dans Méribel-Centre, contrarié par un bon retour local. Les deux équipes filent aux tirs aux buts. Une séance que remportera le HCMP à l’issue d’une séance de 6 tireurs et conclue par Mourar, 6-7 à 65’00 (TAB). Alexandre JUILLET HCMP remporte son premier match de la saison



Victoire des Bouquetins chez les Yétis du Mont-Blanc 7 buts à 6 aux tirs aux buts.

Une victoire acquise avec détermination et cœur. Après avoir été menés par deux fois et distancés, les joueurs de Martin Lacroix ont cravaché, se sont accrochés et ont arraché la prolongation dans un dernier dix très efficace. À l’image de la prestation majuscule d’Edouard St-Laurent auteur de 5 points dont 3 buts dans cette partie, les Bouquetins ont été extrêmement solidaires et n’ont rien lâché pour glaner leur premier succès de la saison.

Côté local, il y aura évidemment bien des regrets au regard d’une partie qui semblait promise aux locaux tant les scénarios s’étaient alignés. Mais trop permissifs et pas assez hermétiques sur les phases décisives de leurs adversaires, les Yétis laissent des points en route, malgré un crédit d’une unité supplémentaire ce samedi soir.

Enfin, l’auteur de l’article souhaite personnellement rendre un hommage aux 15 ans de carrière dans l’arbitrage de Damien Icard, qui officiait ce samedi pour la dernière fois et recevait une belle ovation en compagnie de sa famille, sur une glace où il aura tout connu. D’abord en tant que jeune joueur, puis plus tard avec le chandail zébré. Nous lui souhaitons de belles émotions dans la suite de sa carrière et dans ses futurs projets. Bravo Damien !

Alexandre JUILLET Fin de carrière pour Damien Icard, sorti sous les applaudissements © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







