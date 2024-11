Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 9ème journée : Mont-Blanc vs Tours 8 - 3 (2-1 2-2 4-0) Le 11/11/2024 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Tours ] Mont-Blanc en feu face au leader ! Forts de quatre succès consécutifs dont trois en déplacements, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient ce lundi soir une autre formation en forme du moment, les Remparts de Tours, dans le cadre de la 9ème journée de Division 1. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 12/11/2024 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



514 spectateurs Arbitres : MM. Icard et Menotti assistés de Mme Boniface et M. Ugolini Buts :

Mont-Blanc : ; 09.53 Ilya Altybarmakyan (ass Artem Hrebenyk et Fyodor Yarovinsky) ; 14.30 Paul Tollet (ass Konstantin Chernyuk et Eric Leger) ; 25.38 Eric Leger (ass Thibault Chatellard) ; 27.44 Konstantin Chernyuk (ass Vladimir Dzhig et Eric Leger) ; 46.08 Ilya Altybarmakyan (ass Arthur Devouassoux et Fyodor Yarovinsky) ; 49.06 Eliot Gouttry (ass Ilya Altybarmakyan et Fyodor Yarovinsky) ; 57.17 Eric Leger (ass Mathis Chatellard et Vladimir Dzhig) ; 58.22 Paul Tollet (ass Artem Hrebenyk)

Tours : 00.31 Kyle Gibbons (ass Andréa Palat et Jean Conner) ; 20.57 Jean Conner (ass Mathias Thomas et Elie Raibon) ; 33.44 Jean Conner (ass Mathias Thomas et Elie Raibon) Pénalités 10 minutes contre Mont-Blanc 10 minutes contre Tours Des tourangeaux vainqueurs de leurs trois dernières sorties, qui trustaient la 1ère place du classement avant la rencontre du soir. Une opposition entre deux équipes aux dynamiques semblables, qui promettait beaucoup de spectacle, deux jours après leurs dernières victoires respectives face à Cholet et Nantes. Plusieurs absences étaient à dénombrer de part et d’autre dans ce match spécial « Pompiers » devant un public clairsemé, mais en fusion avec son équipe fanion !



Mont-Blanc bonifie les jeux de puissance



Une opposition qui démarrait de parfaite manière pour la troupe visiteuse qui récompensait sa première possession dans le territoire haut-savoyard par un but de Gibbons, 0-1 à 0’35. Mont-Blanc est déjà mené, et une pénalité s’ajoute 30 secondes plus tard. Devouassoux est chassé pour avoir fait trébucher et Tours est en powerplay. Ce dernier ne permettra pas aux visiteurs de faire le break. Les locaux reviennent à 5 sans dommage plus important. Un retour au complet qui coïncide d’ailleurs avec les premières bonnes réactions offensives des locaux. Ferreira-Reis bien servi par Chernyuk tentait de mettre le disque à Guer, mais la défensive tourangelle s’en sortait. Quelques secondes plus tard, Mathis Chatellard déviait dans l’enclave, mais Fontaine bien présent sur des renvois en périphérie assurait l’essentiel. La pression locale s’accentue dans les minutes suivantes, mais le score reste en faveur des joueurs de Spinozzi et Gros. Un jeu de puissance local est à signaler avant la mi-tiers. Dzhig envoyait un bon palet devant le but pour Léger qui heurtait un très bon Fontaine dans ce début de match. La deuxième vague est toute aussi dangereuse sur un puck remis dans le slot de manière astucieuse, mais le portier est solide et sauve les siens. Le powerplay est excellent, la troisième tentative saint-gervo-megevanne est la bonne. Servi par Hrebenyk, Altybarmakyan décochait un lancer franc qui prenait à défaut le portier, 1-1 à 9’53 [5-4]. Après une entame qui avait permis aux blancs de prendre les devants, les locaux ont parfaitement réagi et dictent désormais le tempo, se créant les meilleures situations. Valerian Croz permettait aux siens de disposer d’un jeu de puissance suite à une faute très évitable de Naslund dans son territoire défensif. Le powerplay porte une nouvelle fois ses fruits et puni l’indiscipline visiteuse. Alexandre JUILLET Tollet, au retour d'un tir de Chernyuk donne le lead Chernyuk profitait de son lancer puissant, Fontaine détournait, mais Tollet qui trainait dans la zone de vérité poussait le disque du revers derrière la ligne, 2-1 à 14’30 [5-4]. Un nouveau châtiment tombe pour les Remparts, qui malgré quelques bons jeux se mettent en difficulté avec des pénalités à répétition. Rien ne sera marqué sur cette unité spéciale, malgré trois shoots très menaçants en sortant de ce dernier, qui fleurtaient avec les montants. Tours reste à un break de retard alors que démarre la dernière minute d’un acte animé. Yarovinsky en aura une ultime à se mettre sous la dent sur un tour de cage, mais le score reste établi à une longueur d’avance en faveur des locaux. Mont-Blanc 2-1 Tours après vingt minutes.



Les Yétis breakent, Tours recolle !



Le début de deuxième rebrassait les cartes. Comme lors du premier acte et malgré une première possession locale, ce sont bien les visiteurs qui effectueront un rapide retour aux affaires. Servi par Mathias Thomas, Jean saisissait l’échappée et prenait le meilleur sur Goy à raz-glace, 2-2 à 20’56. Une autre occasion se présente pour les tourangeaux. Cette fois, le cerbère intervenait promptement face à un joueur parti en solo dans le dos des défenseurs à la bleue. Mont-Blanc se remet en selle après la bonne entame de ses adversaires et s’en remet à son buteur maison, Éric Léger, pour rependre les devants. Mis sur orbite par Thibaut Chatellard depuis sa zone, la fusée Léger profitait de son patinage hors-norme pour déposer ses vis-à-vis et battre Fontaine, 3-2 à 25’35. De là, les premières tensions sont présentes. Un joueur Rempart est au sol après une tentative de traverser devant le portier montblanais, puis dans l’autre sens et sans attendre, l’attaque du Mont-Blanc est reprise irrégulièrement. Les arbitres et capitaines s’expliquent, créant un temps mort dans un match qui commençait à se tendre. Tours est chassé sur la séquence pour un retard de jeu de son gardien et les hommes de Spinozzi sont à un de moins pour une nouvelle paire de minutes... ou plus exactement pour 1’25, temps nécessaire aux locaux pour corser l’addition. Le powerplay en place, Dzhig déposait le disque dans la palette de Chernyuk qui envoyait un véritable missile transpercer les filets de Fontaine, 4-2 à 27’44 [5-4]. La partie s’anime et les Remparts ont des réactions bien plus percutantes la mi-match passée. Les visiteurs tentent de conserver l’espoir et démultiplient leurs efforts. Servi par Thomas, Jean se réaxait, puis en deux temps après un premier arrêt de Goy, convertissait et redonnait de l’espoir aux visiteurs sur son propre retour, 4-3 à 33’42. Les visiteurs vont mieux et le ressenti est évident. Mont-Blanc est dans un temps plus faible et la fin de période va malheureusement pour le spectacle s’envenimer. Aux abords du but de Jean-Philippe Fontaine, le capitaine de Saint-Gervais/Megève ouvrait bien trop le genou droit au passage de son adversaire et récolait 2 minutes pour ce geste répréhensible. Les Remparts seront également pénalisés sur une réponse également disproportionnée de Thomas, pour un coup de poing direct au visage de son adversaire après la séquence. Le canadien Éric Léger avait également été invité au banc d’infamie pour 2 minutes suite à un cinglage sur l’action. Alexandre JUILLET Gibbons contré par la solidarité défensive montblanaise Le boxplay sera plutôt bien géré par les locaux, malgré deux grosses alertes et des pucks qui naviguaient dangereusement aux abords de la ligne de but de Goy, ou après des rebonds dans la zone dangereuse. Les Yétis conservent leur petit but d’avance dans une rencontre disputée et mènent 4 buts à 3 après quarante minutes de jeu.

Des Yétis fracassants



Le suspense restait total alors que s’amorçait le dernier vingt de cette partie. Les Remparts produisaient les premiers efforts pour tenter de revenir face à des Yétis qui se verraient bien s’échapper au tableau indicateur. Cette opposition reste donc très ouverte. Thibaut Chatellard avait une bonne situation, totalement excentré. Son tir manquait le cadre, mais l’excellente intention et l’effort précédent méritait d’être souligné. Le #96 était en revanche puni sur une mise en échec suivante, pour une charge incorrecte. Dans une partie toujours indécise, les haut-savoyards allaient devoir tenter de créer leur muraille autour de Goy. Tours pousse de toutes ses forces, le salut se rapproche, mais un petit miracle à bout portant et un palet détourné par le cerbère visiteur contrarient le retour à la marque des visiteurs, pourtant très menaçants dans l’exercice. Cette résistance et ce petit coup de pouce du destin sont précieux et le double effet kiss-cool est difficile à avaler pour les hommes de Spinozzi et Gros, qui malgré ce bel effort, sont pris à défaut sur le retour à 5. C’est le tournant de cette rencontre. Hermétique malgré la pression, Mont-Blanc conserve le lead et le fructifie quelques secondes après le retour au complet ! Altybarmakyan, dans un très bon soir et décalé par Devouassoux, récompense l’effort de sa ligne et permet aux siens de reprendre deux buts d’avance, 5-3 à 46’08. Alexandre JUILLET Mont-Blanc valide son succès Les tourangeaux prennent un coup sur la tête mais esquissent une réaction par l’intermédiaire de l’expérimenté Peter Bourgaut. Ce dernier profitait d’une bonne position, mais Goy repoussait parfaitement et de manière décisive la tentative sur un arrêt très important à ce moment du match. Une fois encore, l’arrêt du cerbère est salvateur. Sur un contre qui suivant, servi idéalement par Altybarmakyan, Gouttry se muait en buteur et venait, sans trembler, décocher un très bon lancer dans le toit de la cage pour le 6ème but des siens, 6-3 à 49’06. Les Yétis de Romain Sadoine réalisent un véritable match référence et une parfaite partition ce lundi soir. L’ensemble des joueurs locaux est concerné et le film du cette partie servira probablement de grimoire pour le reste de la saison, tant la recette de cette potion a fait effet. En face, Tours a de bonnes séquences, mais est rattrapé par ses imprécisions trop importantes dans les transmissions. Le jeu est haché et le danger perpétuel sur le but de Fontaine, qui tentait ce qu’il pouvait pour éviter aux siens de prendre l’eau dans cette fin de match. Malheureusement pour les siens, les Remparts s'écroulent et l'ont compris, cette soirée sera définitivement compliquée. Léger profite une nouvelle fois de sa vitesse, servi par son capitaine Mathis Chatellard, et marque le 7ème d’une soirée productive, 7-3 à 57’17. Tours dispose d’un avantage numérique à gérer en fin de match. Preuve s’il le fallait encore de la pénible soirée visiteuse, en infériorité, les Remparts sont pris en contre par des Yétis en feu. Tollet profitait d’un contre favorable et fusillait Fontaine sans trembler, 8-3 à 58’22 [4-5].



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 8 buts à 3 ! Une rencontre « Pompiers » enflammée de la troupe alpine, qui après avoir concédé l’ouverture du score, prise à froid, a produit son effort et rendu une excellente copie générale en s’imposant face au leader de la Division 1 avec sérieux. Un gain qui ne doit rien au hasard, tant l’investissement et le réalisme ont été présents pour l’équipe hôte.

Côté tourangeau, des imprécisions dans le jeu et un petit manque de rythme auront probablement contrarié les plans de Spinozzi et Gros. Des Remparts qui ont incontestablement raté le coche sur deux unités spéciales en fin de 2ème et début de 3ème, qui auraient pu permettre aux visiteurs de connaître une tout autre fin de rencontre. Pris par la furia locale dans le dernier vingt, les coéquipiers de Peter Bourgaut repartent bredouille de leur déplacement haut-savoyard.

Mont-Blanc, après des débuts difficiles, a désormais pris son rythme de croisière et ajouté une 5ème victoire consécutive à son tableau. Après Nantes, Brest, Valenciennes et Cholet, Tours est la dernière victime en date d’une formation montblanaise étincelante dans le jeu depuis quelques matchs. Les prochaines échéances des deux formations se tiendront à Caen, samedi pour les Yétis, à domicile face au VHHC pour les Remparts. Alexandre JUILLET Les Yétis célèbrent avec pompiers et public !

