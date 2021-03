Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 : 9ème journée : Montpellier vs Clermont-Ferrand 3 - 4 (0-0 2-2 1-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 27/03/2021 Patinoire Végapolis, Montpellier [ Montpellier ] [ Clermont-Ferrand ] 9ème journée de Division 1 : Montpellier - Clermont-Ferrand Les Vipers de Montpellier retrouvent la compétition après un week-end au repos forcé, à cause d’un cas de covid, qui s'avèrera finalement être un faux positif. L'objectif pour les locaux est de maintenir la bonne dynamique de deux victoires en deux matchs, en faisant la passe de trois ce soir. De leur côté, les Clermontois regonflés après leur victoire face à Chambéry la semaine passée, débarquent à la patinoire Vegapolis avec la ferme intention de rectifier le tir, suite une cinglante défaite 7 à 1 face à ces mêmes Vipers au match aller. Patinoire Végapolis, Montpellier, Hockey Hebdo Guilhem Combe le 31/03/2021 à 08:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : M. Popa assisté de MM. Aman et Donat-Magnin Buts :

Montpellier : ; 25.07 Peter Gapa (ass Martin Vojsovic) ; 27.06 Marc-Antoine Gagnon (ass Alexandre Vigor et Martin Vojsovic) ; 45.51 Raphaël Odorico (ass François-Xavier Girard)

Clermont-Ferrand : 23.28 Tony Allouchery (ass Rémy Granoux et Tanguy Villain) ; 33.01 Radovan Cutt (ass Tony Allouchery et Théo Vialatte) ; 59.51 Tony Allouchery (ass Maris Lescovs) ; 65.00 Radovan Cutt Pénalités 16 minutes dont 10 à Marcialis contre Montpellier 36 minutes dont 10 à Lescovs et Faure contre Clermont-Ferrand Première surprise, c’est la première titularisation de Quentin Dubos du côté de Montpellier, en lieu et place de l’expérimenté Vojtech Sedlacek. Côté auvergnat, c’est Steven Catelin qui garde la cage, comme au match aller.

Le début de match est assez équilibré. Les deux équipes se neutralisent, les défenses prenant le pas sur les attaques, en témoigne une première infériorité parfaitement gérée par les clermontois. Ces derniers vont à leur tour évoluer deux fois de suite en powerplay, à 11’28 puis à 15’45, sans jamais trouver la faille. Au contraire, ce sont même les montpelliérains qui se créeront la plus belle occasion de cette première période, sur une contre-attaque en toute fin d’infériorité numérique, sans parvenir à déjouer Steven Catelin.



Fin du 1er tiers : Montpellier 0 - 0 Clermont-Ferrand

Photo Sandie Combe



Une minute à peine après le retour des vestiaires, les Sangliers se retrouvent en infériorité, pour un accrocher de Rémy Granoux. Mais dès sa sortie de prison, ce dernier d’un contre pour se présenter seul face au gardien héraultais qui repousse la tentative, mais Tony Allouchery a bien suivi et n’a plus qu’à pousser le palet au fond des filets (0-1 à 23’28, assists de Rémy Granoux et Tanguy Villain).

La réaction des Vipers ne se fait pas attendre : les locaux profitent d’un nouveau powerplay pour recoller au score, à la suite d’un beau mouvement collectif, conclu par Peter Gapa (1-1 à 25’07, assists de Martin Vojsovic).

Montpellier reprend l'ascendant sur le jeu et met la pression sur la cage de Catelin. Et cela finit par payer, au terme d'un gros travail derrière le filet dont Marc-Antoine Gagnon profite pour lancer un missile sous la barre (2-1 à 27’05, assists de Alexandre Vigor et Martin Vojsovic). Les esprits s'échauffent peu à peu, et un début de bagarre éclate entre Karim Marcialis côté Vipers et Maris Lescovs côté visiteurs.

Mais alors qu'on pense que Montpellier est tout proche de faire le break, Radovan Cutt remet les deux équipes à égalité au terme d'un joli numéro en solitaire et, il faut bien le dire, d'un peu de passivité de la défense montpelliéraine (2-2 à 33’01, assists de Tony Allouchery et Theo Viallate).



Fin du 2ème tiers : Montpellier 2 - 2 Clermont-Ferrand

Photo Sandie Combe



Après une seconde période très animée, le dernier tiers semble débuter sur les mêmes bases, avec beaucoup d'intensité. Les Vipers profitent d'une nouvelle supériorité numérique pour faire le siège devant la cage adverse. À force de multiplier les lancers, Raphael Odorico parvient à glisser le palet au fond des filets (3-2 à 45’51, assists de François-Xavier Girard).

Aucune des deux équipes ne veut flancher. Montpellier tente le tout pour le tout pour faire le break, tandis que Clermont joue tous les contres à fond. Et ce sont ces derniers qui sont finalement récompensés de leurs efforts, à 8 secondes de la sirène, grâce une nouvelle fois à Tony Allouchery (3-3 à 59’52, assists de Maris Lescovs).

Clermont-Ferrand, bien que globalement dominé dans cette rencontre, arrache donc la prolongation, alors que les Vipers semblaient bien partis pour l’emporter.



Fin du 3ème tiers : Montpellier 3 - 3 Clermont-Ferrand

Photo Sandie Combe



Montpellier, sans doute en proie au doute suite à l’égalisation clermontoise, ne parvient pas à profiter d'une supériorité numérique rapidement donnée par les visiteurs dans cette prolongation. Ils vont même leur laisser la dernière opportunité en supériorité, sur un contre stoppé irrégulièrement par Marc-Antoine Gagnon. L’occasion de se faire une dernière frayeur, lorsqu’un tir des auvergnats vient s’écraser sur le poteau à la sirène.

C’est donc aux tirs au but que le sort du match va finalement basculer. A ce petit jeu-là, c’est Radovan CUTT qui s’en tire le mieux, en parvenant à déjouer Quentin Dubos, et offrant donc la victoire presque inespérée à Clermont.



Fin du match : Montpellier 3 - 4 Clermont-Ferrand



Les Vipers peuvent nourrir des regrets ce soir. En effet, ils ont eu plusieurs fois l’occasion de faire le break, sans jamais y parvenir. Ils sont tombés sur une équipe clermontoise solide et sans doute aussi revancharde, qui a su d’avantage profiter des occasions se présentant à eux. Les montpelliérains vont devoir cravacher le week-end prochain, avec deux déplacements en deux jours, le premier face à Mont-Blanc, le second à Chambéry. De leur côté, les Sangliers recevront Strasbourg, avec l’espoir de continuer leur belle série. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







