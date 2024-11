Hockey sur glace - Division 1 : 9ème journée : Nantes vs Caen 1 - 2 (0-2 1-0 0-0) Le 13/11/2024 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Caen ] Nouvelle défaite nantaise Reportage photos de la rencontre du mercredi 13 novembre 2024, qui a vu Caen s’imposer sur la patinoire du petit-port face aux Corsaires de Nantes pour le compte de la 9e journée de championnat de France de division 1 Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume François le 15/11/2024 à 15:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



835 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Herrault assistés de MM. Fonteneau et Barthe Buts :

Nantes : ; 26.42 Mathieu André (ass Anthony Cinato et Evan White)

Caen : 13.06 Tommi Niskanen (ass Pierre-Antoine Devin et Liam Markhauser) ; 18.07 Samy Paré (ass Marc-Antoine Pepin et Alexandre Mulle) Pénalités 4 minutes contre Nantes 4 minutes contre Caen



C’est une équipe Nantaise diminuée qui s’est présentée face aux Normands.

Actuellement dernière du championnat, l’équipe championne de France en titre est à la recherche d’un second souffle pour tenter de revenir à hauteur de Valenciennes avant dernière au classement.



Les hommes d’Alexander Stein, sont tombés sur une équipe Caennaise dominatrice et bien regroupée défensivement, dont un portier de haut niveau Ronan Quemener auteur de 48 arrêts.

Les corsaires n’ont jamais pu revenir à hauteur du score tout au long de la partie s’inclinant avec un but d’écart.

Avec cette victoire, les drakkars remportent ainsi leur 5e victoire consécutive, pointant ainsi en 4e position du championnat de France de D1.

Reportage Photos Photo: ©Guillaume François 5e victoire consécutive pour les Drakkars de Caen





Photo: ©Guillaume François Ronan Quemener élu MVP pour Caen





Photo: ©Guillaume François Mathieu André élu MVP pour Nantes





Photo: ©Guillaume François Nantes s'incline à domicile







