1147 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Metais assistés de MM Bergamelli et Creux-Beaugiraud Buts :

Chambéry : 11.13 Brad Belisle (ass Justus Mikkonen et Antoine Fertin) ; 47.38 Joran Reynaud (ass Léo Lesage et Mathis Despatie) ; 56.29 Antoine Fertin (ass Henry McKinney)

Nantes : ; 17.18 Jeremiah Luedtke (ass Chrystopher Collin et Mathieu André) ; 21.48 Gauthier Gibert (ass Quentin Jacquier) ; 50.06 Mathieu André (ass Rourke Russell) ; 70.00 Rourke Russell Pénalités 6 minutes contre Chambéry 6 minutes contre Nantes



Photographe Lardière Laurent Nantes s'impose aux tirs au buts C’est dans une patinoire de Buisson Rond pleine comme jamais que le match débutait par un pressing des locaux qui mettaient à mal la défense nantaise .

M.Luba, le portier des Corsaires démontrait qu’il n’entendait pas laisser ce soir le titre aux chambériens.

Multipliant les arrêts, l’ancien éléphant maintenait son équipe à flot dans un début de tiers dominé par les jaunes et noirs.

Il allait pourtant s’incliner sur un lancer de B.Deslile, 1-0 ’11’13, assit Fertin , Mikkonen).

Dans une ambiance de folie ou il fallait crier pour se faire entendre sur la glace , les nantais subissaient de plus en plus mais réussissait tout de même à niveler la marque grâce à leur meilleur pointeur.

J.Luedtke glissait le palet hors de portée de C.Muise, 1-1 ( 17’18, assit Collin,André).

Les deux équipes se livraient sans compter, le tiers se terminait sur une dernière pénalité contre les savoyards.



Photographe Lardière Laurent Les jeunes élephants ouvrent le score Débutant le deuxième vingt en infériorité numérique, les locaux allaient subir lors de ce jeu de puissance nantais, G.Gibert bien décalé par Jacquier doublait la marque, 1-2 ( 21’48, assist Jacquier).

Continuant à dominer dans le début de cette deuxième période, les Corsaires tentaient mais butaient sur le portier des chambériens . les deux équipes se rendaient coup pour coup mais de l’autre coté de la glace, M.Luba gardait le cap face à Nogaretto, Bachelet ou MC Kinney. La sirène renvoyait finalement les deux équipes aux vestiaires avec un avantage d’un but pour hommes du duo F.Dusseau et M.Lacroix.



Photographe Laurent Lardière Gibert donne l'avantage aux Corsaires Rien n’était perdu pour les hommes de P.Bergeron mais qui commençaient à faiblir dans ce dernier vingt . Leur jeu n’était plus aussi fluide ni percutant .

Les occasions ce faisaient rares mais les éléphants gardaient foi en leur quête d’égalisation.

Egalisation qui allait venir avec un lancer de la bleue ou J.Reynaud logeait le palet dans un trou de souris entre les bottes de M.Luba, 2-2 ( 47’38, assistLesage, Despatie).

Portés par un bon millier de supporters , les Eléphants poussaient mais se faisaient prendre en contre avec un jeu bien exécuter par Russel qui trouvait André à la conclusion de son décalage, 2-3 (50’06, assit Russel).

Une nouvelle fois mené au score , les jaunes et noirs allaient trouver les ressources pour reprendre le chemin du but des Corsaires. Bachelet, Fertin, Mc Kinney Reynaud tentaient mais se montraient imprécis pour mettre à mal M.Luba.

Portant c’est une nouvelle fois de la bleue que le salut des Eléphants allait venir.

A.Fertin lançait le palet dans une forêt de jambières et égalisait dans une ambiance de folie, 3-3 ( 56’29, assit MC Kinney).

Poussés par leurs supporters les locaux sentaient le match et le titre à leur portée.

J.Reynaud se procurait une dernière occasion mais butait sur un M.Luba déterminant.

On allait donc rajouter dix minutes supplémentaires avec une prolongation en mort subite .



Une prolongation ou les deux équipes avaient les occasions pour clôturer la marque mais les deux cerbères, élus hommes du match , se montraient impeccables devant leur filet.

Les supporters des deux camps avaient des sueurs froides à chaque attaque de leurs adversaires du soir mais rien ne venait changer la marque.

Les dix minutes écoulées, les deux équipes allaient se départager par une séance de tirs au but qui n’existe qu’en France pour une finale .

A ce petit jeu décisif, les Eléphants prenaient l’avantage par Z.Daneau, C.Muise mettait le doute aux Corsaires en stoppant les lancers de Collin et Luedtke.

Mais M.Luba redonnait du coeur aux nantais en stoppant L.Lesage.

M.André égalisait dans la séance. S.Régis butait sur Luba avant que R.Russel ne donne l’avantage aux Corsaires.

Nogaretto se devait égaliser mais une nouvelle fois le cerbère nantais se montrait le plus fort que le jeune attaquent chambérien et il offrait par la même occasion la victoire aux nantais. 3-4 (70').



Photographe Laurent Lardière Luba, artisan de la victoire nantaise Le titre va donc se jouer sur un cinquième match.

Match qui se jouera dans la patinoire du petit port de Nantes.

Pour les Corsaires, favoris logique chez eux , la tache ne sera pas des plus aisée face à des Eléphants qui n’auront rien à perdre tant leur saison est déjà une réussite pour une équipe qui était classée avant dernière de D1 au mois de décembre.



Réponse donc dimanche pour savoir qui des Corsaires de Nantes ou des Eléphants de Chambéry deviendra champion 2024.



























