A la suite de la 10e journée nous retrouvons l’équipe type où seule la rencontre Mont-Blanc / Epinal est reportée. Neuilly sur Marne et Marseille étaient exempts. Le Gardien Finlandais de Nantes Joonas Harald fait sa toute première apparition dans notre sélection après avoir réalisé une prestation magistrale en repoussant les assauts des attaquants de Tours, il réalise 29 arrêts et en prime un blanchissage. En défense le Slovaque de Dunkerque Lubomir Dinda a permis aux Corsaires de prendre l’avantage et de s’imposer face à Cholet en particulier sur les unités spéciales. Le Caennais Thomas Carminati s’est illustré à Brest en inscrivant le 6e but des Drakkars et délivrant 1 assist. Du côté de l’attaque le Caennais Dominik Gabaj réalise un triplé en inscrivant la moitié des buts pour son équipe le Slovaque comptabilise ainsi 12pts et devient co-meilleur pointeur de Caen. Le Normand Eric Aurard a lui aussi été brillant sur la rencontre face à Brest en délivrant 2 assistances et inscrit 1 but sur les supériorités numériques. Nous retrouvons le Strasbourgeois Sébastien Trudeau qui a été efficace et a permis aux siens de l’emporter en crucifiant les Auvergnats en cage vide dans la toute dernière minute de la rencontre, il permet ainsi à l’étoile noire de poursuivre la série de 6 victoires à la suite.









Crédits photos: Guillaume François(J.Harald/T.Carminati/D.Gabaj/E.Aurard/S.Trudeau) ; Sophie Hthml (L.Dinda)









L’équipe Hockey Hebdo de la 10e Journée

Gardien



Joonas HARALD Nantes (29 arrêts)





Défenseurs



Thomas CARMINATI Caen 2 Pts

Lubomir DINDA Dunkerque 2 Pts





Attaquants



Dominik GABAJ Caen 3 Pts

Eric AURARD Caen 3 Pts

