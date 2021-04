Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - L’équipe Type de la 11e Journée Retrouvez la sélection de l’équipe type de la 11e Journée par notre rédaction Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 12/04/2021 à 11:00 Tweeter



Après cette 11e journée où seulement quatre rencontres se sont déroulées, Caen et Montpellier étaient exempts. le match Marseille, Mont-Blanc comptant pour la 11e journée est lui reporté au jeudi 15 Avril.

Nous retrouvons dans l’équipe type:

Le Gardien des Remparts de Tours Jiri Blazek auteur de 30 arrêts et 2 buts encaissés, si son arrière garde lui aura été précieuse il a surtout évité aux attaquants adverses de prendre confiance en préservant sa cage inviolée pendant le 1er tiers permettant à Tours d’accentuer une avance confortable jusqu’à l’emporter dans le dernier tiers.

En défense un autre joueur Tchèque de Tours s’est illustré Alex Pisarik en réalisant deux assists dont sur un powerplay, il et auteur du troisième but en toute fin de 1er tiers portant son équipe à 3-0.

Kevin Massy a été grand artisan de la victoire de Strasbourg en inscrivant 2 buts et 1 assistance dont le but de la victoire lors de la séance de tirs aux buts.

En attaque nous retrouvons, le top scoreur de la D1 avec 20 Pts le Nantais Brendan Hamelin qui marque 5 Pts sur la rencontre face à Neuilly où il délivre 4 assistances et inscrit le 2e but de la partie. Son compatriote et équiper chez les Corsaires Karl Léveillé n’est pas en reste avec 4 Pts et un triplé, une prestation magistrale sur l’ensemble de la partie, en prime il offre la victoire aux Nantais en inscrivant le 5e but. Nous retrouvons un habitué de notre équipe Type le Choletais Ryan Tait chasseur de buts et actuel meilleur buteur de la D1 avec 13 buts à son actif, il réalise un match de haut niveau face à Brest où il réalise le coup du chapeau et permet aux Dogs d’arracher une prolongation, ainsi Cholet l’emporte en séance de tirs aux buts.





rédits photos: Guillaume François(J.Blazek; A.Pisarik; B.Hamelin; K. Léveillé; R.Tait) ; JC Simonin (K.Massy)





L’équipe Hockey Hebdo de la 11e Journée Gardien



Jiri BLAZEK Tours (30 arrêts)





Défenseurs



Kevin MASSY Strasbourg 3 Pts

Alex PISARIK Tours 3 Pts





Attaquants



Brendan HAMELIN Nantes 5 Pts

Karl LEVEILLE Nantes 4 Pts

Ryan TAIT Cholet 3 Pts

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo