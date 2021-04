Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - L’équipe Type de la 12e Journée Retrouvez la sélection de l’équipe type de la 12e Journée par notre rédaction Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 15/04/2021 à 11:00 Tweeter





La 12e journée a eu lieu Mardi 13 Avril, où 5 rencontres se sont déroulées, seul le match Chambéry - Epinal a été annulé. Nantes et Mont-Blanc étaient exempts. Nous retrouvons dans l’équipe type:



Le Gardien des Bisons de Neuilly Taylor Dupuis qui comptabilise 40 arrêts et 2 buts encaissés sur la rencontre face à Dunkerque, l’efficacité du portier Canadien a repoussé les assauts Dunkerquois a permis aux Bisons de reprendre l’avantage pour s’imposer à Raffoux.

En défense Alex Pisarik réalise une nouvelle fois un match plein en délivrant 3 assistances dont une en infériorité et une sur un power play, son omniprésence lui permet d’être une pièce maitresse de l’arrière garde de Tours.

Guillaume McSween a lui aussi été très utile pour les Bisons pour permettre de s’imposer à Dunkerque il a grandement participé à revenir au score après l’ouverture par les Corsaires en délivrant une assistance lors d’un powerplay, ainsi que sur le dernier but scellant le sort de la rencontre à la faveur des Nocéens.

En attaque, Paul Joubert a fait forte impression pour son premier match sous le maillot des Spartiates arrivant tout droit de Gap, du haut de ses 20 ans l’international Français U20 réalise un triplé dont le premier but inscrit en infériorité puis délivre 3 assists, de quoi donner le ton pour la suite avec sa nouvelle équipe. Maxim Makarov n’est pas en reste avec Marseille l’expérimenté attaquant Russe redonne l’avantage aux Spartiates sur le 2e but Marseillais et réalise 3 assists face aux Auvergnats. L’attaquant des Remparts Ville Vepsalainen complète notre équipe type, bien connu du championnat Français le Finlandais s’est illustré sur les unités spéciales aussi bien en infériorité que dans le jeu de supériorité, il parvient à inscrire son 4e but de la saison ainsi que 2 assistances faisant de lui le meilleur pointeur de Tours avec 12pts.





Crédits photos: Denis Broyer (T.Dupuis) Guillaume François(A.Pisarik; G.McSween; V.Vepsalainen) ; Benard Olivier (P.Joubert) Spartiates de Marseille (M.Makarov)





