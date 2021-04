Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - L’équipe Type de la 13e Journée Retrouvez la sélection de l’équipe type de la 13e Journée par notre rédaction. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 19/04/2021 à 17:30 Tweeter







Pour cette avant dernière journée du Championnat, la 13e journée s’est déroulée, Cholet et Strasbourg étaient exempts. Epinal-Montpellier la rencontre annulée.



Au poste de Gardien Taylor Dupuis avec 95% d’arrêts dont 21 arrêts et 1 but encaissé, un habitué de notre sélection, le portier Canadien a été efficace en repoussant le danger de l’attaque Brestoise, malgré le but encaissé dans le T1, il a préservé la cage des Bisons durant le T2 et T3.





En défense Colin Morillon auteur du 2e but Marseillais et d’une assistance sur le dernier but a été très en vue tout au long de la partie il totalise 5 tirs cadrés sur la cage de Chambéry.

Victor Cocar élu joueur du match lors de la rencontre Mont Blanc - Clermont, l’expérimenté Assistant des Yétis a été très solide sur ce match en faisant preuve d’efficacité sur la double supériorité du HC Mont-Blanc il inscrit 1 but et délivre 1 assistance sur le 5e but de son équipe.



En attaque le Canadien du HC Mont-Blanc Eric Léger a réalisé une prestation de haut niveau avec un triplé et une assistance il contribue à la domination des Yétis sur la rencontre face aux Sangliers de Clermont. Un autre Canadien Matthew Brenton s’est particulièrement bien illustré avec Nantes, sa vitesse de patinage et sa rapidité à s’infiltrer dans les lignes défensives de Dunkerque a été payante il réalise un triplé et est élu joueur du Match.

Maxim Makarov Top scorer des Spartiates avec 21 pts fait à nouveau partie de notre sélection, l’attaquant Russe ouvre le score au bout de 6 minutes de jeu montrant la voie à ses coéquipiers il réalise lui aussi un triplé sur les 10 buts inscrits par Marseille.







Crédits photos: Denis Broyer (T.Dupuis) Guillaume François(M. Brenton) ; Alexandre Juillet (V.Cocar; E.Léger) Spartiates de Marseille (C.Morillon); FredB Art (M.Makarov)



L’équipe Hockey Hebdo de la 13e Journée





Gardien



Taylor DUPUIS Neuilly sur Marne (21 arrêts)





Défenseurs



Colin MORILLON Marseille 2 Pts

Victor COCAR Mont-Blanc 2 Pts





Attaquants



Eric LEGER Mont-Blanc 4 Pts

Matthew BRENTON Nantes 3 Pts

Maxim MAKAROV Marseille 3 Pts





© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo