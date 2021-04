Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - L’équipe Type de la 14e Journée Retrouvez la sélection de l’équipe type de la 14e Journée par notre rédaction, Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 23/04/2021 à 09:30 Tweeter



Il s’agissait de la dernière journée de Championnat de D1 où 4 rencontres ont pu avoir lieu, Dunkerque et Clermont étaient exempts, Strasbourg, Epinal, Montpellier et Marseille ont vu le match annulé en raison du protocole Covid.

Au poste de Gardien Jessy Dugat aligné comme titulaire depuis quelques rencontres dans la cage du HC Mont-Blanc, le cerbère des yétis s’est montré particulièrement brillant en repoussant 33 tentatives, malgré les 3 buts encaissés il participe grandement à la victoire de son équipe en déplacement à Chambéry pour la dernière de la saison.

En défense Ludovic Karsh, remet les Dogs sur les rails pour permettre de revenir à hauteur de Tours en délivrant une assistance, il inscrit le but égalisateur à deux minutes du terme de la partie, permettant d’accrocher un extra-time et une série de tirs aux buts où Cholet remporte la partie pour une dernière à GlisséO.

Bruno Baldris jeune espoir espagnol des Bisons de Neuilly participait à son cinquième match sous les couleurs de Neuilly sur Marne, malgré la défaite de son équipe face aux Drakkars de Caen, il parvient à se faire remarquer par son engagement, combatif il inscrit le 2e but des Bisons sur la glace Normande.



En attaque, le Brestois Samuel Hatto a été omniprésent sur 5 des 6 buts inscrits par son équipe. Il signe un triplé et une assistance, auteur du but en or il offre la victoire aux Albatros dans la prolongation.

Si Brest à connu une saison difficile, un autre attaquant Canadien du club Breton s’est illustré:

Louis-Philippe Denis marque un but et réalise 3 passes décisives, faisant de lui le meilleur pointeur ex-aequo de Brest à 10Pts.

Nous retrouvons un autre attaquant habitué de notre sélection, l’attaquant Tchèque du Mont-Blanc que l’on ne présente plus Mikulas Bicha, il domine la rencontre en inscrivant 2 buts et 2 assists aussi bien dans le jeu de supériorité qu’en infériorité. Il devient le meilleur pointeurs des yétis du Mont-Blanc avec 23 Pts dont 10 buts et 13 assistances.





Crédits photos: Yoann Coppel (J.Dugat) Maxime Bellanger (L. Karsh)) ; Denis Broyer (B. Baldris) Guillaume François (S. Hatto; L.P Denis); Alexandre Juillet (M.Bicha)

L’équipe Hockey Hebdo de la 14e Journée

Gardien



Jessy DUGAT Mont-Blanc (33 arrêts)





Défenseurs



Ludovic KARSH Cholet 2 Pts

Bruno BALDRIS Neuilly sur Marne 1 Pt





Attaquants



Samuel HATTO Brest 4 Pts

Louis Philippe DENIS Brest 4 Pts

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







