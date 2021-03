Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - L’équipe Type de la 7e Journée Retrouvez la sélection de l’équipe type de la 7e Journée par notre rédaction Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 16/03/2021 à 10:30 Tweeter







Après cette dernière journée de la phase ‘Aller’, nous retrouvons dans notre composition deux attaquants de Neuilly sur Marne: Félix Chamberband et Baptiste Bruche (prêté par Amiens) qui ce sont particulièrement illustrés à Cholet, tout comme l’attaquant Canadien Frédéric Bergeron des Corsaires de Nantes qui a largement contribué à faire gagner son équipe. En défense le jeune tchèque de 22 ans Sebastian Janda a été omniprésent avec l’arrière garde de Chambéry où il est présent sur 3 des 5 buts inscrits par les éléphants. Nous retrouvons une fois de plus Colton Waltz qui délivre Strasbourg avec le but de la victoire à la toute dernière minute. L'expérimenté Vojtech Sedlacek a brillé dans la cage Montpelliéraine avec 42 arrêts et une séance de tirs aux buts où les Vipers en sont sortis vainqueurs.













Crédits photos: G.François (F.Bergeron / F.Chamberland); D.Broyer (B.Bruche); F.Baldino (S.Janda); Vipers-Montpellier (V.Sedlacek) / JC Simonin(C.Waltz)

L’équipe Hockey Hebdo de la 7e Journée





Gardien



Vojtech SEDLACEK Montpellier (42 arrêts)





Défenseurs



Sebastian JANDA Chambéry 3 Pts

Colton WALTZ Strasbourg 1 Pt



Attaquants



Félix CHAMBERLAND Neuilly sur Marne 4 Pts

Baptiste BRUCHE Neuilly sur Marne 4 Pts

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article ruru a écrit le 16/03/2021 à 11:53 et Vojtech SEDLACEK peut remercier et embrasser ses poteaux face à Montblanc







