Division 1 - L'équipe Type de la 8e Journée Retrouvez la sélection de l'équipe type de la 8e Journée par notre rédaction. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 23/03/2021 à 17:15











Pour cette 8e journée, seulement 4 rencontres sur 6 ont eu lieu sur les 2 poules géographiques. Nous retrouvons dans notre sélection une nouvelle fois le Gardien des Bisons de Neuilly Taylor Dupuis auteur de 27 arrêts et 1 seul but encaissé sur un double powerplay, la véritable muraille de cette rencontre face aux Dogs. En défense le Strasbourgeois Colton Waltz devient un habitué de notre sélection, suite à son omniprésence tout au long de la partie en délivrant 3 assistances capitales pour son équipe. Le Capitaine Marseillais Nicolas Deshaies malheureux perdant face à Strasbourg s’est bataillé comme un diable en inscrivant un doublé. Du côté de l’attaque le jeune Clermontois Théo Vialatte a été décisif pour son équipe en inscrivant un doublé dans le dernier tiers offrant ainsi la victoire aux Sangliers. Michal Duras l’expérimenté capitaine de l’Etoile Noire auteur d’un doublé et d’une assistance a contribué à faire remporter son équipe lors de l’égalisation. A Nantes si l’équipe ne connaît plus la défaite elle doit en grande partie sa victoire à Karl Leveillé l’homme en forme auteur d’un doublé en égalisant à deux reprises face aux Caennais, permettant ainsi aux Corsaires de rester à flots tout au long de la partie.





Crédits photos: D.Broyer (T.Dupuis); JC Simonin(C.Waltz); FredB Art (N.deshaies); Yannick Martin (T.Vialatte) G.François (M.Duras / K.Léveillé)





L’équipe Hockey Hebdo de la 8e Journée





Gardien



Taylor DUPUIS Neuilly Sur Marne (27arrêts)





Défenseurs



Colton WALTZ Strasbourg 3 Pts

Nicolas DESHAIES Marseille 2 Pts





Attaquants



Théo VIALATTE Clermont 3 Pts

Michal DURAS Strasbourg 3 Pts

