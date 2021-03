Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - L’équipe Type de la 9e Journée Retrouvez la sélection de l’équipe type de la 9e Journée par notre rédaction Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 30/03/2021 à 12:00 Tweeter





Après cette 9e journée où toutes les rencontres se sont déroulées, Brest et Chambéry Exempts. Nous retrouvons dans notre sélection le Gardien des Dogs de Cholet Michal Luba avec 50 arrêts et 1 but encaissé en toute fin de rencontre il fût tout proche du blanchissage. Ses nombreux arrêts face à la meilleure attaque de la poule A ont permis à Cholet de conserver le contrôle de la partie et ainsi l’emporter. En défense Jonathan Janil l’ex international Français des Drakkars contribue largement à la victoire de Caen par sa prestation sur la glace en étant le joueur Caennais qui réalise le plus grand nombre de tirs sur la cage Dunkerquoise, il inscrit le 1er but et délivre 1 assistance sur le 2e but. Tony Allouchery a lui aussi contribué à faire gagner son équipe avec un doublé et une assistance, il ouvre le score puis égalise à la dernière minute permettant d’envoyer Clermont en prolongation. En attaque le Spartiate Rudolfs Maslovskis a été intraitable avec l’adversaire Spinalien en inscrivant un triplé et délivrant une assistance sur le 2e but Marseillais. Du côté de Neuilly sur Marne en déplacement à Tours c’est un ancien pensionnaire des Remparts Jonathan Joannette qui a été particulièrement efficace en réalisant un doublé et présent sur 4 des 6 buts inscrits par les Bisons, le natif de Montréal est bel et bien de retour aux affaires comptabilisant 8 points dont 4 inscrits seulement sur la rencontre face à Tours. Nous retrouvons dans notre séléction le Californien de Cholet Ryan Tait qui a lui seul est parvenu à inscrire 2 buts face à Nantes l'adversaire qui dispose de la meilleure défense de la Poule A, sa vitesse d'éxécution et son implication ont permis aux Dogs de remporter haut la main le derby de l’ouest.





Crédits photos: Denis Broyer (M.Luba/J.Joannette);Guillaume François(J.Janil/R.Tait) ; FredB Art (R.maslovskis); JC Simonin (T.Allouchery)







L’équipe Hockey Hebdo de la 9e Journée





Gardien



Michal LUBA Cholet (50 arrêts)





Défenseurs



Tony ALLOUCHERY Clermont 3 Pts

Jonathan JANIL Caen 2 Pts





Attaquants



Rudolfs MASLOVSKIS Marseille 4 Pts

Jonathan JOANNETTE Neuilly sur Marne 4 Pts

Ryan TAIT Cholet 3 Pts © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur