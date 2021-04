Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 10ème Journée La compétition se poursuit, à l’approche de la 10e journée de championnat sur sa formule réduite à huis clos, l’EHC Epinal voit ses 2 prochaines rencontres reportées pour cause de cas Covid-19 détectés chez les joueurs Spinaliens. À L’Ouest Nantes en leader reçoit les Remparts de Tours en bas de tableau, Brest et Caen s’affrontent dans un duel à celui qui évitera la place de lanterne rouge à la fin de la journée. Du côté de l’Est Strasbourg caracole en tête et doit éviter le piège tendu par les Sangliers de Clermont. Chambéry et Montpellier à 9 points chacun se disputeront une place pour le podium. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 03/04/2021 à 10:00 Tweeter











POULE A OUEST



1er NANTES VS TOURS 5e 55 - 45



Les Nantais sont finalement tombés à Cholet mettant un terme à la série de 6 victoires consécutives. La réception de Tours n’est pas prise à la légère du côté des hommes de Martin Lacroix qui ont mis l’accent sur l’offensive et l’efficacité en supériorité tout au long de la semaine. Les Corsaires cherchent à maintenir l’écart face à leur dauphin Neuilly qui revient à grands pas dans le rétroviseur Nantais. A n’en pas douter les joueurs d’expérience du groupe Corsaires dont Edouard Dufournet qui disputait la finale de la Ligue Magnus avec Strasbourg il y a 10 ans seront être au rdv.



Les joueurs de Julien Guimard n’ont plus connus la victoire depuis le 13 Février. Ce déplacement a pour objectif de retrouver la marche en avant. Bien engluée à la 5e position pour l’équipe Tourangelle les 3 points permettraient de se rapprocher de la 4e place. L’adversaire du soir est bien connu et a laissé des mauvais souvenirs dans les têtes avec un score sans appel (9-3) au match aller. C’est sur air de revanche que se déplace le groupe des Remparts mais la vigilance sera de mise notamment avec l’ex joueur Tourangeau Léveillé qui sera sans aucun doute intraitable avec ses ex-coéquipiers.





4e DUNKERQUE VS CHOLET 3e 55 - 45



Les Dunkerquois ont trébuché à Caen tout comme à Brest il y a deux semaines. Si les Nordistes voyagent mal en revanche à domicile ils sont intraitables. Le coach Pierrick Rézard vise le haut du tableau en remobilisant ses troupes car il sait qu’une victoire à Raffoux serait la bienvenue pour garder espoir, notamment face à un adversaire direct où Cholet se trouve égalité de points (11)



Si Cholet fait également partie des équipes qui voyagent mal, il faudra compter sur le match référence de la semaine dernière à domicile où les Dogs sont parvenus à remporter une victoire avec la rage et les crocs face aux Corsaires de Nantes. Cette fois les hommes de Julien Pihant devront ré-éditer sur le même rythme pour espérer s’imposer face à une autre équipage Corsaires.



7e BREST VS CAEN 6e 45 - 55



Actuellement dernier de la poule Brest reçoit au Rinkla Stadium une équipe Normande qui a retrouvé le chemin de la victoire. Avec une journée de repos les Albatros ont pu se remettre de la cuisante défaite (9-2) à Nantes du 24 Mars. Les joueurs de Mathieu Gagnon souhaitent tourner la page et retrouver le goût de la gagne, pour cela il faudra que l’offensive bretonne se remette à fonctionner car Brest comptabilise la plus mauvaise attaque du groupe.



Si l’offensive n’est pas le point fort des Drakkars, les hommes de Luc Chauvel sortent d’une victoire face à un cador de la D1 Dunkerque. Le déplacement en Bretagne se doit être une confirmation pour permettre à l’équipe Normande de remonter au classement. La semaine a servi au groupe à préparer la rencontre face aux Albatros avec comme enjeu d’éviter à tout prix la place de Lanterne Rouge.



Exempt: Neuilly sur Marne 2e











POULE B EST







5e MONT-BLANC VS EPINAL 4e



Match Reporté

En raison de cas COVID 19 au sein de l’effectif d’Epinal les rencontres de l’EHC Epinal pour la 10e et 11e journées sont reportées



Les yétis du Mont-Blanc affrontent Montpellier le Vendredi 2 Avril à 18h00 au Palais de Megève dans le cadre du report de la 8e journée (à l’heure où nous écrivons ces lignes le résultat n’est pas connu)



L’équipe du HC Mont-Blanc enregistre l’arrivée de Victor Orset passé par Montpellier la saison dernière, libéré par son club de Morzine (D2) le duo Lamblin/Pouget espère pouvoir aligner leur renfort offensif dès Vendredi.







7e CLERMONT VS STRASBOURG 1er



45 - 55



Les Auvergnats sont sur une bonne phase, avec deux victoires consécutives face à Chambéry puis Montpellier, cette fois les hommes de Ramon Sopko s’apprêtent à affronter un redoutable adversaire le leader Strasbourgeois. Avec leur gardien de but Steven Catelin à l’aise dans la cage et en jouant décomplexés tout en évitant les pénalités, les Sangliers ont de quoi faire douter les Alsaciens où ils ont pu passer 3 buts lors du match aller malgré la défaite finale (8-3).



Les Strasbourgeois ont bien l’intention de creuser l’écart sur leur dauphin Marseille (Exempt pour cette 10e Journée) lors de ce déplacement à Clermont. Si les joueurs de Daniel Bourdages sont en tête de la Poule B, le déplacement chez le dernier ne sera pas à prendre à la légère, car l’étoile noire reste l’équipe à abattre. En jouant avec sérieux et en exploitant leur atout sur le jeu de supériorité Strasbourg à un vrai coup à jouer dès ce soir.





6e CHAMBERY VS MONTPELLIER 3e



55 - 45



Chambéry retrouve le championnat après une journée de repos, les Savoyards restent sur un échec face Clermont. Le groupe du coach Sylvain Roy s’est remobilisé et a pour seul but de remonter au classement . Car si les éléphants ne sont pas à leur place ils sont à égalité de points avec l’adversaire du soir qui se trouve en 3e position. Au match aller Chambéry s’était défait des Vipers (7-4) En jouant avec sérieux et en travaillant l’efficacité sur le power play les éléphants disposent de quelques atouts pour obtenir un résultat positif.



C’est avec un air de revanche que se déplace Montpellier à Chambéry. Après avoir joué Vendredi à Mont-Blanc les Vipers enchainent avec comme seul objectif une victoire et prendre le large en cas de victoire à Megève c’est un potentiel week-end à 6 points pour les Montpelliérains. Mais avec un match la veille face à des éléphants affutés, la vigilance devra être de mise, au risque de retrouver le bas de tableau.







Exempt: Marseille 2e







