12e Montpellier VS Neuilly Sur Marne 3e

45 - 55



Les Vipers n’y arrivent plus, après une 6e défaite de rang. Si les efforts soulignés par le coach Eric Labrosse montrent des signes positifs, les joueurs de l’Hérault sont revenus tout de même avec 1 point de la prolongation. La performance du portier Montpelliérain Vilim Rosandic auteur de 42 arrêts face à Epinal. Mike Daugulis est l’attaquant qui monte en puissance à 36 ans depuis quelques jours, après 10 années dans le championnat danois, son expérience est un atout pour l’équipe, Mike doit montrer le chemin des filets à ses co-équipiers et surtout celui de la victoire.



De retour sur le podium, les Bisons poursuivent leur excellent parcours en ce début de saison. 2e attaque de la Division 1 les Nocéens peuvent compter sur l’homme en forme du moment Félix Brassard attaquant le Canadien est auteur d’un triplé face à Chambéry samedi dernier, l’ancien joueur de Norwich University (NCAA III) sera à surveiller de très près par la défense des Vipers, car son nom devrait retentir à nouveau dans les hauts-parleurs de végapolis.







8e Dunkerque VS Nantes 7e

45 - 55



Après la défaite à Cholet, les Nordistes restent sur deux défaites consécutives et doivent retrouver le chemin de la victoire. Face à leurs homologues, les joueurs de Pierrick Rézard ont l’occasion de doubler les Nantais au classement en cas de victoire. Le portier Dunkerquois Guillaume Duquenne est actuellement en grande forme avec 92,51 % d’arrêts à son actif, si sa défense ne lâche pas et reste performante, il sera possible d’éviter de prendre des buts sachant que l’offensive n’est toujours pas le point fort des visiteurs du soir.



Les Nantais ont joué mercredi soir lors du Quart de finale de la coupe de France face à Gap. Si les hommes de Martin Lacroix sont tombés avec les honneurs, l’aventure s’est terminée et désormais, toute l’équipe est focalisée sur le championnat. La défaite à Marseille le week-end dernier, en prolongation doit vite être gommé pour relancer la machine nantaise. Il ne manque qu’une étincelle pour que les Corsaires de Nantes prennent confiance et repartent avec les trois points. Pour leur coach ils n’ont plus le choix, c’est une victoire ou rien que ses joueurs se déplacent à Raffoux, avec le couteau entre les dents. Ils sont prévenus place au championnat !









13e Tours VS Marseille 9e

55 - 45



Tours poursuit sa remontée au classement, vainqueur à Clermont-Ferrand les remparts disposent désormais de 3 points au classement. Après avoir vaincu quelques favoris à la D1 Caen et le Strasbourg le vice-champion, c’est au tour du champion de France de venir défier les joueurs de Frank Spinozzi à la patinoire municipale de Tours. L’équipe tourangelle compte bien faire chuter les Spartiates ce soir et pour cela l’attaquant canadien Leif Mattson semble particulièrement à l’aise avec sa nouvelle équipe où il comptabilise déjà 9 réalisations dont un doublé face aux sangliers faisant de lui le meilleur buteur des remparts, il sera à surveiller de près par l’arrière-garde marseillaise.



Les Spartiates vont mieux et sont sur deux victoires consécutives, dont la dernière face à Nantes un adversaire coriace où après avoir été mener 3 - 0 les hommes de Luc Tardif jr sont parvenus à recoller au score jusqu’à l’emporter en prolongation (5 - 4) . Ce match référence se doit de servir au groupe marseillais pour poursuivre sur leur lancée et tenter de s’imposer à l’extérieur où la dernière victoire remonte au 9 octobre à Epinal en prolongation (3 - 2). Face aux remparts, il faudra bien négocier la sortie à la patinoire municipale de Tours, car les 3 points permettraient d’atteindre le Top 8.







1er Brest VS Strasbourg 10e

55 - 45



Malgré la chute à Caen en prolongation la semaine dernière, les Albatros sont toujours leaders de la D1. Si les joueurs de Claude Devèze ont eu quelques difficultés à faire trembler les filets normands, ce soit ce sont ceux des Alsaciens qu’il faudra bouger. Si le portier de l’étoile Noire Tomas Hiadlovsky dispose de 91,76 % d’arrêts faisant de lui le 5e de la division, la défense strasbourgeoise est aussi l’une des meilleures (3e avec 15 buts encaissés). Les Bretons disposent d’une force de frappe avec un trio de joueurs à 12 points chacun Tomas Kubalik, Marko Virtala, Jakub Vrana sans compter les individualités à l’image de Francis Drolet aux capacités à faire basculer la rencontre à la faveur des locaux, la victoire sera l’objectif numéro 1 pour rester la seule équipe en tête de la D1.



Après avoir fait chuter les yétis du Mont-Blanc en prolongation (3 - 2) le week-end dernier, les joueurs de l’étoile Noire se déplacent avec la confiance, en affrontant cette fois le leader sur son glaçon du Rinkla Stadium. Pour les hommes de Daniel Bourdages faire douter les Bretons chez eux reste la meilleure option. Emmené par le capitaine Sébastien Trudeau, le Canadien est performant après chaque rencontre, et il sera l’homme à surveiller. Si les Alsaciens ne sont pas forcément favoris, ils sont capables de créer la surprise.









2e Mont-Blanc VS Clermont 14e

60 - 40



Le HC Mont-Blanc est revenu avec 1 point de Strasbourg samedi dernier, et reste à 2 points du fauteuil de leader. Les Yétis sont tombés dans le piège strasbourgeois et face à une équipe de Sangliers au plus bas, il faudra que les hommes du duo Lamblin/Guimard restent vigilants en ne prenant pas les Clermontois à la légère. Le HC Mont-Blanc enregistre une nouvelle recrue pour pallier au départ spontané d’Alex Renaud, il s’agit de l’attaquant Finlandais Ville Saloranta non conservé par Marseille qui rejoint les rangs des Yétis. Le meilleur buteur de D1 Eric Leger (11 buts en 9 matchs) restera un poison pour la défense clermontoise, où il tentera probablement d’améliorer son score.





Les joueurs de Michal Divisek évoluent pourtant en bas du tableau, mais ce soir, ils se déplacent pour affronter une équipe ambitieuse en haut du classement. Les récentes défaites restent encourageantes pour les dirigeants du HCCA et ne restent pas les bras croisés en faisant signer Kostas Gusevas défenseur international Lituanien de 22 ans en provenance du HK Dinaburga. L’attaquant Marcel Balaz blessé sans perspective de retour immédiat, c’est l’attaquant international Serbo-Hongrois de 21 ans Srdjan Subotic qui rejoint le groupe auvergnat. Pour ce déplacement à Megève Srdjan, ne sera peut-être pas qualifié pour la rencontre du soir, mais les Sangliers ne se laisseront pas abattre aussi facilement.









11e Chambéry VS Cholet 5e

55 - 45



Les éléphants n’ont pu vaincre les Bisons à Neuilly-sur-Marne lors de la précédente journée, la réception de Cholet doit permettre aux joueurs de Pierre Bergeron de se relancer face à une équipe qui est dans une bonne dynamique. Avec l’une des plus faibles défenses de la division, Chambéry enregistre l’arrivée d’un nouveau défenseur canadien de 23 ans Wayne Létourneau qui évoluait au Québec. Face à la meilleure attaque choletaise, l’arrière-garde savoyarde devra être attentive aux assauts des dogs. L’attaquant Canadien Malik Johnson est actuellement l’homme en forme des éléphants, il devrait à nouveau s’illustrer devant le public de Chambéry.



RRestant sur cinq victoires consécutives, les statiques sont en faveurs de Cholet : meilleure attaque et meilleure défense à égalité avec celle de Caen. Le long déplacement à Chambéry ne devra pas peser dans les pattes des dogs, car pour le coach Julien Pihant, il faut poursuivre la dynamique avec la possibilité d’accrocher le Top 3. La tâche ne sera pas de tout repos, car les Savoyards ont déjà fait tomber les Albatros de Brest dans leur antre. Le meilleur pointeur de la division Jérémiah Luedtke partira lui à la chasse aux éléphants.









6e Epinal VS Caen 3e



Match programmé le vendredi 3 décembre (résultat non communiqué à l’heure où nous écrivons ces lignes)



