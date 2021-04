Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 11ème et 12ème Journée C’est la dernière ligne droite qui attend les équipes de la Division1, avec des rencontres programmées ce Samedi puis Mardi prochain pour le compte de la 12e journée. La course aux premières place commence dès ce week-end entre Neuilly et Nantes. Pour Dunkerque c’est une victoire obligatoire à Tours pour espérer rester dans le peloton de tête. Du côté de la Poule Est après le report de Marseille Mont-Blanc, l’EHC Epinal se retire de la compétition en raison de la situation sanitaire. Pour la seule rencontre Strasbourg a son destin entre ses mains et affrontera les Éléphants de Chambéry à l’Iceberg pour la revanche. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 10/04/2021 à 10:30 Tweeter









POULE A OUEST





4e 4e CHOLET VS BREST



55 - 45 7e



Les Dogs de Cholet ne sont pas parvenus à renverser la tendance à Dunkerque, malgré la bonne prestation face aux autres Corsaires (de Nantes) l’équipe de Julien Pihant est tombée une nouvelle fois à l’extérieur. L’adversaire du soir à bien réussi aux Dogs à l’aller, avec une victoire (7-3). Ce soir les joueurs des Mauges tenteront de faire aussi bien et de pouvoir scorer au plus vite, les snipers Tait, Salerno, Luedtke et Côté seront à surveiller de près.



C’est une équipe blessée qui se déplace en Maine et Loire, après une lourde défaite face à Caen, les coéquipiers de Mathieu Gagnon doivent à tout prix remonter la pente. Une réaction collective est attendue dès ce soir. Bien que l’adversaire ne soit pas une équipe facile à jouer, les Brestois ont une revanche à prendre et surtout une remontée pas impossible à réaliser au classement où il faudra cravacher pendant les 4 prochains matchs.





6e 6e TOURS VS DUNKERQUE



45 - 55 3e





La nouvelle est tombée en début de semaine le club Tourangeau a annoncé le départ de Julien Guimard qui fera son retour au HC Mont-Blanc la saison prochaine. Les joueurs Remparts actuellement en fond de classement vont devoir trouver la motivation pour affronter une redoutable équipe Dunkerquoise à la patinoire municipale de Tours. La Victoire serait la bienvenue car il y a encore 4 rencontres au programme et en cas de défaite la fin pourrait paraitre bien longue pour l’ensemble du groupe.





Les Corsaires se déplacent à Tours avec le couteau entre les dents, car si la victoire de la semaine précédente face à Cholet a remis Dunkerque en lice pour le Top 2 de la poule, malgré le départ annoncé du défenseur canadien Michael Poirier les Nordistes comptent bien poursuivre sur leur lancée face à un adversaire qui a trébuché lors du match aller à Raffoux. Le coach Pierrick Rézard a prévenu ses joueurs car les Remparts attendent leur revanche il ne faudra pas tomber dans le piège et éviter les pénalités pour pouvoir l’emporter.







2e 2e NEUILLY/MARNE VS NANTES



50 - 50 1er



C’est une finale avant l’heure pour les Bisons avec la réception du Leader Nantes. Les hommes de François Dusseau attendent cette rencontre avec impatience car en ligne de mire c’est de se rapprocher de la première place de la poule Ouest. La mise en garde doit être de mise car si le match aller est loin il ne faut pas oublier la défaite en terre Nantaise (5-2) La série est en cours pour les Bisons qui restent sur 5 victoires consécutives et surtout L’heure de la revanche a sonné !



Les Nantais seront privés de leur attaquant et assistant Frédéric Bergeron, blessé lors de la rencontre face à Tours. Les joueurs de martin Lacroix n’ont qu’une idée en tête la victoire face à leur dauphin ben confortant le fauteuil de Leader. Les Corsaires se déplacent bel et bien pour défendre leur première position, sur la petite patinoire de Neuilly où les canadiens de Nantes se sentent particulièrement à leur aise. Exempt pour la 12e journée le mot d’ordre du coach est donné la victoire coûte que coûte.



Exempt: Caen









Mardi 13 Avril (J12)





DUNKERQUE VS NEUILLY/MARNE



50-50



Dunkerque doit remettre le bleu de chauffe après son affrontement face aux remparts, en recevant les Bisons de Neuilly c’est une lutte pour la 2e place qui est jeu. Car si la rencontre du 20 Mars où les Albatros ne se sont pas déplacés à Dunkerque la potentielle victoire sur tapis vert reste toujours à l’esprit. Les Corsaires ne doivent pas perdre pour continuer à espérer s’emparer de la seconde position de la poule.



Neuilly sortira de son duel face à Nantes et affrontera les Corsaires de Dunkerque, un autre morceau de la poule Ouest. Les Bisons espèrent bien accrocher deux fois de suite les équipes de Corsaires à leur tableau de chasse et ainsi s’emparer de la première place.







BREST VS TOURS



50-50



Après un déplacement à Cholet Les Albatros recevront les Remparts de Tours, un duel entre équipes de bas de tableau. L’enjeu pour Brest est d’éviter de terminer lanterne rouge pour l’honneur.



Les hommes de Julien Guimard auront affrontés les Corsaires de Dunkerque avant un déplacement au Rinkla Stadium, l’objectif est de terminer la saison à la meilleure place possible ainsi il faudra à tout prix vaincre les Albatros.





CAEN VS CHOLET



55 - 45



Caen étant exempt pour le 11e journée, attaquera sur la même lancée que face à Brest où la victoire fût belle (6-0) Les hommes de Luc Chauvel gardent en mémoire la défaite sur le fil à Cholet lors de la prolongation et espèrent bien s’imposer à Caen la mer pour remonter au classement et ainsi prendre une revanche.



Les Dogs sortiront d’un match face à Brest avant de prendre la direction de la Normandie. Si les joueurs de Julien Pihant sont fébriles à l’extérieur pour revenir sur les équipes de tête, la solution passe par une victoire à Caen la mer et de déjouer le portier des Drakkars Ronan Quémener.





Exempt: Nantes









POULE B EST





1er 1er STRASBOURG VS CHAMBERY 4e



50 - 50





Les joueurs de l’Etoile Noire ont les yeux rivés sur le classement, malgré l’avance sur le dauphin Marseille, l’écart reste mince pour conforter le rôle de Leader jusqu’à la fin du championnat. C’est avec cet enjeu que les hommes de Daniel Bourdages débuteront la rencontre, ainsi que de poursuivre la série en cours avec 6 victoires de rang. Les coéquipiers de Tomas Hiadlovsky pourront compter sur l’efficacité de leur portier qui comptabilise pas moins de 240 arrêts depuis le début du championnat et d’un pourcentage d’arrêt à 91,25%



Après la large victoire sur Montpellier (4-1) les éléphants se déplacent à l’Iceberg pour faire tomber le leader avec 3 points en ligne de mire ce qui positionnerai Chambéry dans le Top3 de la poule Est. Les joueurs de Sylvain Roy ont conscience qu’une victoire en Alsace serait une grosse performance et un match référence pour la suite, mais pour vaincre l’étoile Noire il faudra ré-éditer le même match qu’à l’aller où la victoire fût au rendez-vous (6-3), l’arrière garde Savoyarde devra être sur le qui vive face aux unités spéciales Strasbourgeoise.













2e MARSEILLE VS MONT-BLANC 3e 2e3e



Match Reporté au Jeudi 15 Avril à 19h30





Exempt: Montpellier 5e







Mardi 13 Avril (J 12)







CLERMONT VS MARSEILLE





45 - 55



Les Clermontois au repos samedi suite à l’annulation de la rencontre à Epinal, débuteront la 12e journée en recevant un cador de la Poule Est. Après avoir tenu la dragée haute face au Leader Strasbourg, les Sangliers ont les moyens de faire douter leur adversaire qui est en manque de jeu. En jouant libérer les hommes de Ramon Sopko ont une carte à jouer.



C’est un retour sur la patinoire, à l’arrêt depuis la fin du mois de Mars , les spartiates sont de retour et comptent bien revenir sur le leader en prenant un maximum de points à Clermont. Car il n’y aura pas de repos et après le match il faudra déjà avoir la tête au match suivant où le HC Mont-Blanc ira défier Marseille Jeudi 15/04







MONTPELLIER VS STRASBOURG



45 - 55



Exempt le samedi, les Montpelliérains recevront le Leader à Vegapolis. Loin d’être ridicule dans la Poule B les Vipers à mi-classement peuvent jouer les troubles fêtes pour l’avant-dernier match à domicile.



L’étoile Noire sera à la recherche d’une victoire pour pouvoir continuer à espérer terminer en tête de la Poule, car pour les Strasbourgeois il s’agira de la dernière rencontre de la courte saison 2021.







© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







