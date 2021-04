Les hommes de Julien Guimard sont regonflés à bloc après la large victoire à Brest ainsi que face à Dunkerque a redonné de l’envie au groupe Tourangeau. Bien que la qualification pour le Final Four semble impossible les Remparts souhaitent terminer sur une bonne note à la maison et vaincre les Drakkars comme au match aller. L’objectif de Luc Chauvel est de finir sur la plus haute marche du classement et de faire remonter les Drakkars dans la hiérarchie de la Poule Ouest. Malgré la cruelle défaite lors de la séance de tirs aux buts face à Cholet les Normands ont tout donné mais comptent bien confirmer leur progression après avoir renoué avec la victoire depuis la 9e journée.

2e NEUILLY/MARNE VS BREST 7e

60 - 40

Objectif 3 points pour les Bisons, car sous la menace de Dunkerque c’est un duel à distance qui démarre pour la 2e place significative d’une participation au Final Four. Les joueurs de François Dusseau souhaitent que leur qualification soit validée dès ce soir pour voyager plus sereinement à Caen Mardi prochain. Bien que vainqueur de Dunkerque Mardi dernier Neuilly joue son avenir face aux Albatros.



Les Albatros ne sont pas au mieux de leur forme, malgré les absences et les défaites récentes à Tours, Cholet et face à Caen, la fédération a appliqué la sanction pour le non déplacement à Dunkerque du 20 Mars. Diminués mais pas abattus les Bretons n’ont plus rien à perdre et peuvent toujours être l’équipe difficile à battre pour les adversaires. Les joueurs Brestois jouent l’honneur, revanchards ils comptent bien redorer le blason.

1er NANTES VS DUNKERQUE 3e

55 - 45

Si Nantes est Leader de la poule, la rencontre face à Dunkerque a un air de revanche car les Corsaires Nantais ont perdu à Raffoux lors de la 2e journée. Depuis l’équipe du coach Martin Lacroix est montée en puissance et dispose d’une force pour se défaire de leur adversaire. Pour le groupe Nantais cette rencontre doit être un final en beauté à domicile, avant de prendre la route pour Brest mardi prochain où cette fois les Corsaires devraient avoir la tête à Cergy.L’affiche de la Poule Ouest et c’est le match de la dernière chance pour les Corsaires du Nord qui joueront leur dernier match du championnat face au leader Nantais. La victoire et les 3 points sont impératifs pour espérer décrocher une place au Final Four. Pour les hommes de Pierrick Rézard c’est un véritable match de playoffs qui s’annonce où le sort dépendra des résultats de Neuilly sur Marne.