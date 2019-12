Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les tendances de la 14ème Journée Les Bisons de Neuilly sur Marne sont désormais seul en tête à mi-parcours du championnat. La phase « retour » débute ce soir pour les équipes de la Division. Les Jokers de Cergy ont une revanche à prendre sur leur voisin et rival Neuilly où la première place se disputera entre les deux adversaires à la patinoire Municipale. Caen complète le podium et dispose de 7 points d’avance sur les nombreux poursuivants qui eux se tiennent dans un mouchoir de poche. L’écart entre Mont-Blanc 4e et le dernier Clermont 14e est très mince, seulement 7 points séparent ces équipes. C’est une nouvelle journée à suspens qui attend les clubs de la Division. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 14/12/2019 à 09:00 Tweeter

Clermont VS Marseille : 50 - 50



Après une victoire nette et sans bavure à Marseille, les Sangliers s’apprêtent à recevoir les Spartiates à la patinoire de Clermont Auvergne. Les joueurs d’Eric Sarliève restent sur une bonne dynamique avec 2 victoires permettant ainsi d’entrevoir une sortie de zone rouge. L’ancien Marseillais Denis Baskatovs auteur d’un doublé face à ses ex-coéquipiers ne se privera pas pour remettre le couvert ce samedi en jouant le coup à fond.

Les Spartiates connaissent une période un peu compliquée, le coach Luc Tardif Jr attend une réaction de ses joueurs. Désormais exclue du Top 8 l’équipe Marseillaise doit repartir de l’avant pour éviter de perdre trop de points en route. La pression reste tout de même sur les épaules des Spartiates, car les Sangliers ne feront pas de cadeau.



Meilleurs Scoreurs



Clermont : Denis Baskatovs (LAT) 15 points (8 buts 7 assistances)

Marseille : Mickael Floodstrand (USA) 14 points (9 buts 5 assistances)





Nantes VS Brest : 45 - 55



Si la rencontre au Petit-Port annonce un match de Noel, les Corsaires ne doivent pourtant pas faire le moindre cadeau à leur adversaire du soir. Car avec 8 défaites de rang, si les joueurs Nantais n’y arrivent plus, ils doivent pourtant relever la tête au plus vite, car le groupe de Martin Lacroix n’est plus qu’à un point de la lanterne rouge. Avec une nouvelle défaite le navire des Corsaires risque de sombrer encore un peu plus dans le bas du tableau, mais touchera t’il le fond ?



Les Albatros respirent enfin avec 2 victoires consécutives, les changements opérés au sein du groupe s’avèrent payants. Les joueurs emmenés par Nicolas Favarin regardent désormais vers le milieu de tableau. La possibilité de sortir de la zone rouge reste possible dès ce soir. Les Bretons poursuivront sur cette lancée en jouant de la même manière que le week-end dernier, avec l’objectif de repartir avec les 3 points.



Meilleurs Scoreurs



Nantes : Karl Leveillé (CAN) 18 points (10 buts 8 assistances)

Brest : Marcel Balaz (SVK) 9 points (6 buts 3 assistances)





Dunkerque VS Mont-Blanc : 55 - 45



Les Corsaires ont fait le plein de confiance avec 3 victoires consécutives. Les hommes d’Antoine Richer semblent avoir trouvé un bon rythme car à mi-saison Dunkerque figure dans le top 5 et compte bien y rester en entamant la première rencontre de la phase retour à Raffoux par une victoire.



Les Yétis enchainent les matchs sur courant alternatif. Après un nouveau coup d’arrêt à Megève, les Hauts Savoyards doivent faire preuve d’efficacité offensive lors des supériorités pour pouvoir espérer accrocher un bon résultat à Dunkerque. Actuellement 4e à égalité de points avec Dunkerque et Chambéry, l’enjeu reste de taille.



Meilleurs Scoreurs



Dunkerque: Vit Budinsky (CZE) 15 points (3 buts 12 assistances)

Mont-Blanc : Alex Roberts (CAN) 14 points (11 buts 3 assistances)





Neuilly / Marne VS Cergy : 50 - 50



L’actuel leader va défendre sa position coûte que coûte même si Neuilly a l’avantage de jouer à domicile, cette rencontre reste l’affiche de la 14e journée où les hommes de Frank Spinozzi s’attendent à livrer une rude bataille. Pour ce match choc la patinoire risque d’afficher rapidement complet.



Les Jokers ont une revanche à prendre, battus lors de la prolongation, l’équipe Cergypontaine vise la victoire pour repasser en tête. Les joueurs de Jonathan Paradès sont prêts à livrer un véritable match de Playoffs où seule la victoire primera à l’issue de la rencontre.



Meilleurs Scoreurs



Neuilly / Marne : Joe Dubé (CAN) 20 points (9 buts 11 assistances)

Cergy : Pierre Charles Hordelalay (FRA) 23 points (9 buts 14 assistances)





Montpellier VS Tours : 55 - 45



Les Héraultais peuvent remercier leur gardien Tadeas Dvorak auteur d’un blanchissage avec pas moins de 37 arrêts face à Tours. La victoire des Vipers face aux Remparts reste une surprise, mais permet de regonfler à bloc les joueurs de Raimonds Danilics démontrant ainsi qu’il n’y a pas de petite équipe en D1. Cette fois il faut confirmer la bonne prestation de la semaine dernière à Végapolis



L’arrivée de Claude Devèze sur le banc Tourangeau n’a pas permis aux Remparts à faire tomber les Vipers. Si l’attaque Tourangelle est restée muette c’est en grande partie à cause du redoutable Dvorak véritable Muraille dans la cage Héraultaise. Pour ce déplacement à Végapolis Claude Devèze doit trouver la bonne formule pour venir à bout des Vipers et ainsi remettre les compteurs à zéro.



Meilleurs Scoreurs



Montpellier : Vladimir Kubus (SVK) 18 points (6 buts 12 assistances)

Tours : Louis Philippe-Denis (CAN) 12 points (3 buts 9 assistances)





Cholet VS Caen : 50 – 50



Les Dogs ont fait qu’une bouchée des Normands la journée précédente. Les joueurs de Julien Pihant sont désormais installés dans le Top 8 à mi-parcours. La seconde partie débute ce soir à GlisséO avec comme objectif de museler rapidement les Drakkars pour rester dans la bonne partie du classement. Les joueurs Choletais semblent monter en puissance au fil des rencontres.



Après avoir échoué la semaine dernière, l’espoir de conquérir la première place au classement n’est pas perdu pour autant. Les hommes de Luc Chauvel se déplacent pour prendre leur revanche, et si les Drakkars offrent moins de cadeaux à leur adversaire il est tout à fait possible de repartir avec des points.



Meilleurs Scoreurs



Cholet : Raphael Bastille (CAN) 16 points (7 buts 9 assistances)

Caen : Pierre-Antoine Devin (FRA) 11 points (8 buts 3 assistances)





Chambéry VS Strasbourg : 55 - 45



Les éléphants sont prêts à recevoir les Strasbourgeois à la patinoire de grand Chambéry, après un match engagé entre les deux formations, Chambéry est parvenu à l’emporter. Les joueurs d’Alexandre Gagnon s’attendent à une revanche des Alsaciens. L’efficacité et la solidarité des éléphants restent une force pour Chambéry, C’est sur cette lancée que l’équipe compte bien faire tomber une fois de plus Strasbourg.



Pour les Strasbourgeois les voyagent réussissent mieux que les matchs à la maison. Depuis Novembre. La revanche a sonné pour les joueurs de Daniel Bourdages, qui restent dans la course pour éviter de retomber dans la zone rouge. La rencontre s’annonce très disputée ce soir, mais l’Etoile Noire cherche à briller avec en ligne de mire le top 8.



Meilleurs Scoreurs



Chambéry : Alex Vyhonsky (SVK) 21 points (11 buts 10 assistances)

Strasbourg : Sebastien Trudeau (CAN) 16 points (8 buts 8 assistances)



