Division 1 - Les tendances de la 15ème Journée Après les confrontations entre les deux leaders des précédentes journées, Cergy et Neuilly Sur Marne sont à 30 points. Désormais Jokers et Bisons doivent rivaliser à distance face aux autres équipes de la Division, avec comme seul et unique objectif la première place du Championnat. Les Drakkars de Caen perdent du terrain et doivent regarder dans le rétroviseur, car les Eléphants de Chambéry sont désormais dans le Top 4. En bas de tableau les mal classés voudront passer les fêtes au chaud en visant la 10e place actuellement occupée par Nantes avec 16 points. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 21/12/2019 à 09:00

Marseille VS Dunkerque : 50 - 50



Si les Spartiates sont parvenus à prendre leur revanche sur les Clermontois la semaine passée, c’est une nouvelle revanche qui attend les hommes de Luc tardif Jr face à d’imprévisibles Corsaires. Pour terminer l’année en beauté une victoire est attendue par les supporters Marseillais et pour l’ensemble de l’équipe l’objectif est un retour dans le Top 8



Avec 4 victoires consécutives les Nordistes sont sur la bonne voie, ils enregistrent l’arrivée d’un nouvel attaquant Mathias Tellstrom en provenance du championnat de Suède. Le départ du portier Finlandais Lassi Yrjola suite à sa blessure propulse Guillaume Duquenne en n°1 avec son back-up de 17 ans Lucien Verleye. Le déplacement à Marseille ne s’annonce pas de tout repos, mais le mot d’ordre pour Antoine Richer reste la continuité et la victoire pour mettre ses Corsaires à l’abri avant la mini trêve de Noel.



Meilleurs Scoreurs



Marseille : Mickael Floodstrand (USA) 17 points (11 buts 5 assistances)

Dunkerque : Vit Budinsky (CZE) 16 points (3 buts 13 assistances)





Cergy VS Chambéry : 50 - 50



En tête du championnat, les Jokers s’attendent à livrer une nouvelle bataille face à une équipe du haut de tableau . Après les Bisons c’est un duel face aux Eléphants qui attend les Cergypontains à l’Aren’Ice sur un air de revanche car les Jokers ont été battus lors du match aller dans la prolongation. La vigilance doit être de mise.



La bonne forme des Savoyards rend les adversaires méfiants avec 4 victoires d’affilées, un match de préparation en semaine remporté 8-3 face à l’équipe Universitaire Américaine de Suny Canton. Le plein de confiance est à son maximum avant le déplacement à Cergy qui s’annonce comme un match de haut de tableau. La bataille va faire rage entre les deux équipes où l’issue de la rencontre risque bien de se terminer hors du temps réglementaire.



Meilleurs Scoreurs



Cergy : Max Kalter (USA) 24 points (12 buts 12 assistances)

Chambéry : Alex Vyhonsky (SVK) 22 points (12 buts 10 assistances)





Tours VS Clermont : 55 - 45



Très disciplinés les Remparts sont parvenus à prendre leur revanche en s’imposant largement à Montpellier (5-2) Les changements se poursuivent au sein de l’effectif avec les départs confirmés de Nicolas Dionne, et du défenseur Finlandais Elmeri Laamanen, le nouveau coach Claude Devèze forme une équipe capable de retrouver les sommets au plus vite.



Clermont lanterne rouge, se déplace avec la ferme intention de rivaliser voir plus si possible pour quitter à tout prix cette position inconfortable. Pour le groupe de Eric Sarliève le match référence à Marseille remporté 5-1reste dans toutes les têtes, les Sangliers ont de la ressource mais doivent aussi faire preuve de vigilance face aux joueurs Remparts.



Meilleurs Scoreurs



Tours : Louis Philippe-Denis (CAN) 13 points (4 buts 9 assistances)

Clermont : Deniss Baskatovs (LAT) 15 points (8 buts 7 assistances)





Brest VS Montpellier : 55 - 45



Brest n’a pris qu’un point à Nantes, l’opération décollage pour les Albatros est toujours active. Avec deux points d’avance sur l’adversaire du soir, les joueurs emmenés par Nicolas Favarin doivent remporter ce dernier match de l’année au Rinkla Stadium, où l’objectif de sortie de la zone rouge est tout fait jouable.



De retour en fond de tableau les Vipers sont dos au mur, avec l’obligation d’aller chercher une victoire à Brest. Avant cette rencontre le staff Montpelliérain s’est séparé de son attaquant Finlandais Patrik Forsberg auteur de 2 buts en 10 matchs. La bataille en terre Bretonne s’annonce rude où la pression risque de se faire sentir rapidement si l’équipe Montpelliéraine ne contrôle pas le match dès le début.



Meilleurs Scoreurs



Brest : Marcel Balaz (SVK) 9 points (6 buts 3 assistances)

Montpellier : Vladimir Kubus (SVK) 18 points (6 buts 12 assistances)





Caen VS Neuilly / Marne : 50 - 50



Cette rencontre est l’affiche de la journée, les Normands s’apprêtent à défier les solides Bisons de Frank Spinozzi. Lors du match aller les Drakkars ont échoué 2-1, cette fois la revanche a sonné à Caen la mer. Avec 3 défaites de rang, le manque de régularité se fait ressentir pour les joueurs de Luc Chauvel, un dernier effort avant les vacances.



Eliminé de la coupe de France mercredi dernier face à Mulhouse (SLM) lors du ¼ de Finale place désormais à 100% au championnat pour Neuilly. En D1 Il n’est pas simple d’arrêter les Bisons, les Nocéens ont livré deux grosses batailles face à Cergy récupérant ainsi 3 points. Ce déplacement s’annonce comme un match piège où l’enjeu reste important car en cas de victoire combinée à un échec de Cergy, les Bisons peuvent reprendre seul la tête du classement.



Meilleurs Scoreurs



Caen : Igor Halas (SVK) 12 points (7 buts 5 assistances)

Neuilly/Marne : Joe Dube (CAN) 23 points (9 buts 14 assistances)





Mont-Blanc VS Nantes : 50 – 50



Avec deux échecs face aux Corsaires de Dunkerque, les Yétis ont remporté la partie à Nantes il y a 3 semaines, il faut reprendre la marche en avant. Les co-équipiers de Richard Aimonetto ont préparé la réception des Corsaires Nantais toute la semaine, où une victoire permettrait de re positionner le Mont-Blanc à hauteur du Top 5.



Si les Nantais ont retrouvé des couleurs en stoppant la série des défaites la semaine passée, cette fois les hommes de Martin Lacroix doivent confirmer le renouveau en partant à la chasse aux Yétis. L’effectif Corsaires se déplace la ferme intention de prendre un maximum de points.



Meilleurs Scoreurs



Mont-Blanc : Alex Roberts (CAN) 15 points (12 buts 3 assistances)

Nantes : Karl Leveillé 19 points (11 buts 8 assistances)





Strasbourg VS Cholet : 45 - 55



Dernière rencontre de l’année à l’Iceberg où l’Etoile Noire doit reprendre des forces après avoir trébuché à deux reprises face à Chambéry. Désormais en zone rouge les Strasbourgeois doivent affronter une équipe Choletaise en forme. Pour éviter de se compliquer la tâche pour la suite de la saison les joueurs de Daniel Bourdages doivent se rassurer dès ce soir face à leur public.



Les Dogs occupent la 5e place, enchainant deux grosses victoires face à Caen, Cholet se déplace pour maintenir ce rang. Auteur de 15 points Louis Philippe Simard fera son dernier match sous les couleurs des Dogs. Toute l’équipe Choletaise aura à cœur de se séparer sur une victoire.



Meilleurs Scoreurs



Strasbourg : Sébastien Trudeau (CAN) 17 points (8 buts 9 assistances)

Cholet : Raphael Bastille (CAN) 16 points (8 buts 8 assistances)



