Division 1 - Les tendances de la 16ème Journée Les équipes de la Division 1 retrouvent la compétition, après une courte de trêve, les clubs débutent cette nouvelle Année 2020 par la 16e journée du Championnat de France. Le leader Cergy se prépare à un match intense face aux Corsaires de Dunkerque avec comme but de conserver la tête du classement, car le dauphin Neuilly sur Marne reste sur les talons des Jokers et visera une victoire face aux Yétis du Mont-Blanc. En bas de tableau un duel entre mal classés va avoir lieu à Montpellier où les Vipers s'apprêtent à recevoir l'Etoile Noire de Strasbourg comme affiche à Végapolis. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 04/01/2020 à 09:00



Marseille VS Brest : 50 - 50



Les Spartiates débutent la nouvelle année à domicile et espèrent un dénouement identique au dernier match de la saison 2019 en l’emportant face à Dunkerque 2-1. Le groupe de Luc tardif Jr est fin prêt à en découdre pour grappiller des places en vue de s’approcher un peu plus du Top 4 et de la meilleure position qualificative pour les Playoffs.



Si les Albatros ont enfin pris leur envol, ils auront fort à faire face à Marseille, mais les Brestois n’ont en tête qu’un seul objectif, celui de sortir de la zone rouge au plus vite. Les Slovaques Balaz et Ruckay auront à nouveau à cœur de faire parler la poudre.



Meilleurs Scoreurs



Marseille : Mickael Floodstrand (USA) 18 points (12 buts 6 assistances)

Brest : Marcel Balaz (SVK) 11 points (8 buts 3 assistances)





Mont-Blanc VS Neuilly Sur Marne : 40 - 60



L’équipe du Mont-Blanc est restée sur le pont pendant les fêtes, avec un match de gala contre le voisin et pensionnaire de D2 Annecy, Julien Guimard en a profité pour faire jouer ses jeunes du HC74 avec les joueurs cadres de l’équipe s’imposant 8-4. Les Yétis sont fins prêts pour chasser le Bison, mais attention l’équipe Nocéenne avait infligée une véritable douche froide en inscrivant 10 buts lors du match aller.



Après avoir raté le coche face à Caen, les hommes de Frank Spinozzi sont plus que jamais en course pour la première place du classement, à condition de s’imposer à Saint-Gervais, car les Bisons doivent aussi éviter de se faire rattraper par les Normands revenus à 2 longueurs.



Meilleurs Scoreurs



Mont-Blanc : Alex Roberts (CAN) 15 points (12 buts 3 assistances)

Neuilly / Marne : Joe Dube (CAN) 24 points (9 buts 15 assistances)





Dunkerque VS Cergy : 50 - 50



Après le coup d’arrêt à Marseille où les Spartiates ont mis fin à la série de 4 victoires d’affilées des Nordistes, les hommes d’Antoine Richer veulent remettre la dynamique en marche. Pour ce premier match de l’année à Raffoux, c’est l’occasion de présenter l’ultime recrue des Corsaires le jeune U20 Jonathan Estienne en provenance des Scorpions de Mulhouse. Si l’adversaire s’annonce de taille pour les Nordistes, le maintien dans le Top8 reste l’objectif à court terme.



Les Jokers sont en tête de la Division, mais Neuilly reste au contact à 2 points. Jonathan Parades a préparé son groupe pour ce déplacement en terrain hostile. Si le carton plein à Chambéry a donné de la confiance aux Cergypontains, c’est avec la plus grande méfiance qu’il va falloir affronter les Corsaires capables d’un coup à la maison.



Meilleurs Scoreurs



Dunkerque : Vit Budinsky (CZE) 16 points (3 buts 13 assistances)

Cergy : Pierre Charles Hordelalay (FRA) 27 points (11 buts 16 assistances)





Nantes VS Tours : 50- 50



La victoire a regagné le camp des Corsaires, mais pour débuter cette nouvelle année les joueurs de Martin Lacroix doivent faire une croix sur la défaite s’ils veulent poursuivre les ambitions du début de saison. Une victoire à 3 points pourrait remettre les Nantais dans le Top8. L’attaquant Canadien Karl Leveillé meilleur pointeur des Corsaires devrait être suspendu pour la rencontre à la suite de la sanction infligée lors de la rencontre à Mont-Blanc.



Les Remparts enregistrent l’arrivée de deux nouveaux joueurs expérimentés, le Letton Roberts Jekimovs qui évoluait chez les Rapaces de Gap depuis la saison dernière, et de Gauthier Gibert en provenance des Diables Rouges de Briançon. L’équipe remaniée par Claude Devèze ex-coach Briançonnais aux commandes depuis peu cherche a installé le club Tourangeau dans les 4 premières places du championnat. La rencontre au Petit-Port s’annonce d’ores et déjà durement disputée entre deux équipes de même niveau.



Meilleurs Scoreurs



Nantes : Karl Leveillé (CAN) 21 points (12 buts 9 assistances)

Tours : Louis Philippe-Denis (CAN) 15 points (4 buts 11 assistances) & Jonathan Joanette (CAN) 15 points (8 buts 7 assistances)





Clermont VS Caen : 45 - 55



Les Sangliers restent sur deux défaites consécutives, actuellement en position de Lanterne Rouge, Clermont compose de la plus mauvaise défense du Championnat, pour affronter des Normands qui ont la moins bonne attaque, les joueurs de Eric Sarliève doivent tenter le tout pour le tout pour espérer sortir de la posture actuelle.



Les Normands restent toujours en embuscade à 4 points du Leader, les Drakkars sont solidement attachés à la 3e place, mais le Déplacement en Auvergne devra être bien négocié pour ne pas se faire cueillir à froid par des Sangliers qui ont faim de points.



Meilleurs Scoreurs



Clermont : Deniss Baskatovs (LAT) 15 points (8 buts 7 assistances)

Caen : Igor Halas (SVK) 13 points (8 buts 5 assistances)





Montpellier VS Strasbourg : 50 – 50



Avant dernier au même nombre de points que Clermont, les Héraultais doivent à tout prix prendre un maximum de points à domicile. La rencontre du soir face à l’ancien pensionnaire de Magnus s’annonce comme un match de Gala à Végapolis, l’occasion de débuter l’année par une victoire et ainsi mettre un terme à la série de deux défaites consécutives.



L’année 2019 est à oublier au plus vite pour les Strasbourgeois, après une relégation et une place en zone rouge du championnat de Division 1, les joueurs de Daniel Bourdages vont devoir mettre les bouchées doubles pour la dernière ligne droite du championnat



Meilleurs Scoreurs



Montpellier : Vladimir Kubus (SVK) 18 points (6 buts 12 assistances)

Strasbourg : Sébastien Trudeau (CAN) 19 points (8 buts 11 assistances)





Chambéry VS Cholet : 45 - 55



Chambéry se prépare à affronter un adversaire de même calibre à la patinoire de Grand Chambéry. Lors du match aller les éléphants étaient parvenus à l’emporter lors de la séance de tirs au but. Les joueurs d’Alexandre Gagnon voudront à minima prendre deux points pour rester dans le groupe des 8.



La revanche à sonner pour les Dogs qui se déplacent avec comme seul objectif de faire tomber les éléphants sur leur territoire. La nouvelle recrue Nicolas Dionne arrivant tout droit de Tours devrait être alignée, il retrouve son co-équipier Universitaire Jacob Smith avec lequel il évoluait dans l’équipe Canadienne de Laurentian. A n’en pas douter, le duo voudra s’illustrer dès ce week-end. Les Choletais de Julien Pihant souhaitent se rapprocher encore un peu plus du podium.



Meilleurs Scoreurs



Chambéry : Alex Vyhonsky (SVK) 22 points (12 buts 10 assistances)

Cholet : Mathieu Sevigny (CAN) 18 points (6 buts 12 assistances)





