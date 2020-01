Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les tendances de la 17ème Journée L’équipe de Cergy accentue un peu plus sa domination sur le Championnat de D1, mais c’est sans compter sur les poursuivants où Caen a repris la deuxième position au détriment de Neuilly sur Marne qui a chuté face à Mont-Blanc. La course est lancée entre les équipes prétendantes à une place qualificative en Playoffs. Pour Montpellier et Clermont ces deux équipes restent bloquées en fond de tableau, en cas de nouvelle défaite, la situation peut s’avérer compliquer pour la suite Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 11/01/2020 à 09:00 Tweeter

Mont-Blanc VS Marseille : 50 – 50



Les Yétis ont redémarré la nouvelle Année en renouant avec la victoire, dont une prestigieuse face aux Bisons de Neuilly sur Marne. En jouant à nouveau à domicile, l’avantage de la glace peut permettre aux joueurs de Julien Guimard de remonter vers les sommets en cas de victoire à Saint-Gervais.



Les Marseillais sont à un point de leur adversaire du soir, un match capital face à un concurrent direct pour une place en Playoffs, les hommes de Luc Tardif Jr doivent tourner la page de l’échec du week-end dernier au POMGE. Les Spartaites se déplacent avec des ambitions, après un match de gala à Nîmes remporté 6-2 face à une autre équipe de la Division Clermont pourrait avoir reboosté l’équipe Marseillaise.





Meilleurs Scoreurs



Mont-Blanc : Alex Roberts (CAN) 16 points (13 buts 3 assistances)

Marseille : Mickael Floodstrand (USA) 18 points (12 buts 6 assistances)





Caen VS Chambéry : 55 - 45



Caen nouveau Dauphin du Championnat, compte bien maintenir son rang en commençant par affronter les éléphants. Possédant la meilleure défense de la D1 les hommes de Luc Chauvel comptent bien verrouiller leur cage en s’appuyant sur leur gardien de haut niveau Ronan Quemener.



Après la victoire face à Cholet, les Eléphants talonnent le trio de tête au classement à 5 longueurs de Neuilly sur Marne. Les Savoyards se déplacent à Caen la mer pour affronter un adversaire qui était venu s’imposer sur la patinoire de Chambéry. Alexandre Gagnon sait qu’il doit tout miser sur ses attaquants Vyhonsky, Janecek, Ruotsalainen car pour cette rencontre il faudra tout tenter pour couler les Drakkars.



Meilleurs Scoreurs



Caen : Igor Halas (SVK) 15 points (10 buts et 5 assistances)

Chambéry : Alex Vyhonsky (SVK) 23 points (12 buts 11 assistances)





Strasbourg VS Clermont : 55 - 45



L’étoile Noire a enfin repris des couleurs en s’imposant à Montpellier, remontant ainsi du fin fond du classement. En réceptionnant les Auvergnats ce samedi, les joueurs de Daniel Bourdages comptent bien poursuivre leur remontée au classement en faisant tomber la lanterne rouge à L’Iceberg



Les Clermontois ne gagnent plus et les défaites sont lourdes, si les Sangliers accusent le coup, ils doivent relever la tête au plus vite car tout reste possible à ce stade du championnat. Eric Sarliève a prévenu ses joueurs pour qu’ils restent disciplinés, car à armes égales les Sangliers peuvent repartir d’Alsace avec un bon résultat.



Meilleurs Scoreurs



Strasbourg : Sébastien Trudeau (CAN) 21 points (10 buts 11 assistances)

Clermont : Deniss Baskatovs (LAT) & Teo Sarliève (FRA) 16 points (8 buts 8 assistances)





Cergy VS Montpellier : 60- 40



Bien installé en tête de Classement, Cergy doit conforter son statut de Leader, disposant d’une attaque de feu avec 76 buts inscrits en 16 rencontres, les Jokers voudront faire parler la poudre face à un adversaire fébrile qui dispose de la plus mauvaise attaque.



Restant sur 3 défaites consécutives, les Héraultais se déplacent à Cergy avec l’objectif de limiter la casse. Les joueurs de Raimonds Danilics ont bien conscience de l’écart entre leur équipe et les Jokers mais les joueurs expérimentés voudront montrer la voie pour déjouer les pronostics.



Meilleurs Scoreurs



Cergy : Max kalter (USA) 27 points (14 buts 13 assistances) & Pierre Charles Hordelalay (FRA) 27 points (11 buts 16 assistances)

Montpellier : Vladimir Kubus (SVK) 19 points (7 buts 12 assistances)





Tours VS Neuilly / Marne : 55 - 45



La montée en puissance des Remparts se confirme au fil des matchs. Avec trois victoires consécutives Claude Devèze doit trouver un plan pour affronter l’armada des Bisons à la patinoire municipale de Tour. La bonne dynamique du moment peur permettre aux joueurs Tourangeaux de trouver l’avantage psychologique pour venir à bout d’un adversaire qui peut être redoutable.



Un sursaut d’orgueil est attendu pour les joueurs de Frank Spinozzi, tombés à Mont-Blanc en cédant la 2e place. Après 3 défaites consécutives les Bisons n’ont plus le choix ils doivent repartir à la charge dès samedi dans un match choc qui sera probablement l’affiche de la 17e journée.



Meilleurs Scoreurs



Tours : Jonathan Joanette (CAN) 17 points (8 buts 9 assistances)

Neuilly / Marne : Joe Dube (CAN) 24 points (9 buts 15 assistances)



Cholet VS Nantes : 50 – 50



Match de Derby à Glisséo qui affiche complet depuis quelques jours. Les Dogs s’apprêtent à affronter leurs éternels rivaux les Corsaires de Nantes dans un match qui s’annonce d’ores et déjà explosif. Après la défaite à Chambéry, le coach Julien Pihant voudra faire oublier cet échec rapidement en s’imposant à la maison.



Martin Lacroix a annoncé à ses joueurs " l’heure de la revanche a sonné ". En mauvaise posture au classement les Nantais doivent surtout engranger un maximum de points pour espérer obtenir un ticket pour les playoffs en fin de saison. Ils pourront compter sur la motivation de leur Attaquant Canadien Frédéric Bergeron ancien pensionnaire de la maison Choletaise qui aura à cœur de faire à nouveau parler de lui du côté des Mauges.



Meilleurs Scoreurs



Cholet : Mathieu Sevigny (CAN) 18 points (6 buts 12 assistances)

Nantes : Frederic Bergeron (CAN) 22 points (8 buts 14 assistances)



Brest VS Dunkerque : 50 - 50



Les Albatros remontent petit à petit au classement. Actuellement à 2 points du Top8 les Bretons peuvent se projeter sur le milieu de tableau en cas de nouvelle victoire. Pour cela il va falloir faire face à une équipe de Corsaires qui n’ont pas froid aux yeux et prêts à en découdre au Rinkla Stadium.



Dans ce championnat homogène, un seul petit point sépare Dunkerque à leur adversaire du soir. Les Corsaires ont marqué le pas face à Cergy la semaine passée mais ont livré une belle prestation malgré la défaite. Cette fois pour ce match à l’extérieur l’objectif reste la victoire, face à une équipe de même niveau les deux adversaires du soir risquent de jouer les prolongations.



Meilleurs Scoreurs



Brest : Marcel Balaz (SVK) 13 points (8 buts 5 assistances)

Dunkerque : Vit Budinsky (CZE) 17 points (3 buts 14 assistances)





Cergy VS Nantes : 50 – 50



Mardi 14 Janvier Match avancé de la 19ème journée



L’Aren’Ice étant indisponible le 25 Janvier les Jokers reçoivent Nantes Mardi soir. C’est un avant de goût des matchs en semaine pour l’équipe Cergypontaine. Pour préparer cette rencontre Le staff de Jonathan Parades a mis à contribution l’ensemble de l’équipe médicale et le préparateur physique pour que l’équipe puisse récupérer du mieux possible car l’objectif visé est une victoire à 3 points.



Les Nantais sortiront d’un match de haut rang face à Cholet, après un derby de choc, les Corsaires ont la possibilité de garder le rythme avec l’enchainement d’un nouveau match choc. Martin Lacroix en tant que coach expérimenté aura prévenu ses joueurs c’est un mois de Janvier décisif qui attend l’équipe Corsaires où l’expérience des joueurs cadres peut faire la différence.





Les Yétis ont redémarré la nouvelle Année en renouant avec la victoire, dont une prestigieuse face aux Bisons de Neuilly sur Marne. En jouant à nouveau à domicile, l’avantage de la glace peut permettre aux joueurs de Julien Guimard de remonter vers les sommets en cas de victoire à Saint-Gervais.Les Marseillais sont à un point de leur adversaire du soir, un match capital face à un concurrent direct pour une place en Playoffs, les hommes de Luc Tardif Jr doivent tourner la page de l’échec du week-end dernier au POMGE. Les Spartaites se déplacent avec des ambitions, après un match de gala à Nîmes remporté 6-2 face à une autre équipe de la Division Clermont pourrait avoir reboosté l’équipe Marseillaise.16 points (13 buts 3 assistances)18 points (12 buts 6 assistances)Caen nouveau Dauphin du Championnat, compte bien maintenir son rang en commençant par affronter les éléphants. Possédant la meilleure défense de la D1 les hommes de Luc Chauvel comptent bien verrouiller leur cage en s’appuyant sur leur gardien de haut niveau Ronan Quemener.Après la victoire face à Cholet, les Eléphants talonnent le trio de tête au classement à 5 longueurs de Neuilly sur Marne. Les Savoyards se déplacent à Caen la mer pour affronter un adversaire qui était venu s’imposer sur la patinoire de Chambéry. Alexandre Gagnon sait qu’il doit tout miser sur ses attaquants Vyhonsky, Janecek, Ruotsalainen car pour cette rencontre il faudra tout tenter pour couler les Drakkars.15 points (10 buts et 5 assistances)23 points (12 buts 11 assistances)L’étoile Noire a enfin repris des couleurs en s’imposant à Montpellier, remontant ainsi du fin fond du classement. En réceptionnant les Auvergnats ce samedi, les joueurs de Daniel Bourdages comptent bien poursuivre leur remontée au classement en faisant tomber la lanterne rouge à L’IcebergLes Clermontois ne gagnent plus et les défaites sont lourdes, si les Sangliers accusent le coup, ils doivent relever la tête au plus vite car tout reste possible à ce stade du championnat. Eric Sarliève a prévenu ses joueurs pour qu’ils restent disciplinés, car à armes égales les Sangliers peuvent repartir d’Alsace avec un bon résultat.21 points (10 buts 11 assistances)16 points (8 buts 8 assistances)Bien installé en tête de Classement, Cergy doit conforter son statut de Leader, disposant d’une attaque de feu avec 76 buts inscrits en 16 rencontres, les Jokers voudront faire parler la poudre face à un adversaire fébrile qui dispose de la plus mauvaise attaque.Restant sur 3 défaites consécutives, les Héraultais se déplacent à Cergy avec l’objectif de limiter la casse. Les joueurs de Raimonds Danilics ont bien conscience de l’écart entre leur équipe et les Jokers mais les joueurs expérimentés voudront montrer la voie pour déjouer les pronostics.27 points (14 buts 13 assistances) &27 points (11 buts 16 assistances)19 points (7 buts 12 assistances)La montée en puissance des Remparts se confirme au fil des matchs. Avec trois victoires consécutives Claude Devèze doit trouver un plan pour affronter l’armada des Bisons à la patinoire municipale de Tour. La bonne dynamique du moment peur permettre aux joueurs Tourangeaux de trouver l’avantage psychologique pour venir à bout d’un adversaire qui peut être redoutable.Un sursaut d’orgueil est attendu pour les joueurs de Frank Spinozzi, tombés à Mont-Blanc en cédant la 2place. Après 3 défaites consécutives les Bisons n’ont plus le choix ils doivent repartir à la charge dès samedi dans un match choc qui sera probablement l’affiche de la 17journée.17 points (8 buts 9 assistances)24 points (9 buts 15 assistances)Match de Derby à Glisséo qui affiche complet depuis quelques jours. Les Dogs s’apprêtent à affronter leurs éternels rivaux les Corsaires de Nantes dans un match qui s’annonce d’ores et déjà explosif. Après la défaite à Chambéry, le coach Julien Pihant voudra faire oublier cet échec rapidement en s’imposant à la maison.Martin Lacroix a annoncé à ses joueurs " l’heure de la revanche a sonné ". En mauvaise posture au classement les Nantais doivent surtout engranger un maximum de points pour espérer obtenir un ticket pour les playoffs en fin de saison. Ils pourront compter sur la motivation de leur Attaquant Canadien Frédéric Bergeron ancien pensionnaire de la maison Choletaise qui aura à cœur de faire à nouveau parler de lui du côté des Mauges.18 points (6 buts 12 assistances)22 points (8 buts 14 assistances)Les Albatros remontent petit à petit au classement. Actuellement à 2 points du Top8 les Bretons peuvent se projeter sur le milieu de tableau en cas de nouvelle victoire. Pour cela il va falloir faire face à une équipe de Corsaires qui n’ont pas froid aux yeux et prêts à en découdre au Rinkla Stadium.Dans ce championnat homogène, un seul petit point sépare Dunkerque à leur adversaire du soir. Les Corsaires ont marqué le pas face à Cergy la semaine passée mais ont livré une belle prestation malgré la défaite. Cette fois pour ce match à l’extérieur l’objectif reste la victoire, face à une équipe de même niveau les deux adversaires du soir risquent de jouer les prolongations.13 points (8 buts 5 assistances)17 points (3 buts 14 assistances)L’Aren’Ice étant indisponible le 25 Janvier les Jokers reçoivent Nantes Mardi soir. C’est un avant de goût des matchs en semaine pour l’équipe Cergypontaine. Pour préparer cette rencontre Le staff de Jonathan Parades a mis à contribution l’ensemble de l’équipe médicale et le préparateur physique pour que l’équipe puisse récupérer du mieux possible car l’objectif visé est une victoire à 3 points.Les Nantais sortiront d’un match de haut rang face à Cholet, après un derby de choc, les Corsaires ont la possibilité de garder le rythme avec l’enchainement d’un nouveau match choc. Martin Lacroix en tant que coach expérimenté aura prévenu ses joueurs c’est un mois de Janvier décisif qui attend l’équipe Corsaires où l’expérience des joueurs cadres peut faire la différence. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo