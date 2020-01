Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les tendances de la 18e et 19e Journée La phase retour s’accélère, les équipes de la D1 s’affrontent ce samedi puis enchaînent Mardi prochain. A l’exception du Leader Cergy qui a joué en match avancé la rencontre de la 19e journée face à Nantes, en l’emportant dans la prolongation 1-0. Les poursuivants se livrent une véritable bataille pour le Top8 où tout peut basculer d’une journée à l’autre. Caen aura à cœur d’assurer son statut de Dauphin et pourquoi pas de revenir à hauteur des Jokers en cas de double victoires. Montpellier et Clermont restes coincés en bas de tableau désormais décrochés à 8 points des Strasbourgeois qui luttent pour une place qualificative pour les Playoffs. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 18/01/2020 à 09:00 Tweeter



BREST



Classement : 9e – 24 pts

3 derniers matchs : V – V – V



Programme : Reçoit Tours & Déplacement à Mont-Blanc



Après la victoire obtenue face à Dunkerque, les Albatros remontent au classement et ont désormais le Top8 en ligne de mire. Restant sur 3 victoires consécutives les Bretons comptent bien poursuivre sur cette dynamique dès samedi, avant de partir dans les Alpes affronter Mont-Blanc un adversaire direct pour une place dans les 8 qualifiables aux Playoffs.



Meilleur Scoreur : Marcel Balaz (SVK) 14 points (8 buts & 6 assistances)

Après la victoire obtenue face à Dunkerque, les Albatros remontent au classement et ont désormais le Top8 en ligne de mire. Restant sur 3 victoires consécutives les Bretons comptent bien poursuivre sur cette dynamique dès samedi, avant de partir dans les Alpes affronter Mont-Blanc un adversaire direct pour une place dans les 8 qualifiables aux Playoffs.

CAEN



Classement : 2e – 35 pts

3 derniers matchs : V TAB – V – V



Programme : Déplacement à Nantes & Reçoit Dunkerque



Les drakkars partent à l’abordage des Corsaires, pour commencer à Nantes où les Normands débarquent au Petit-Port avec l’ambition de prendre les 3 points. Les joueurs de Luc Chauvel doivent s’attendre à une véritable bataille face à des Nantais bien décidés à ne plus perdre aussi facilement. Si Caen dispose de la meilleure défense du Championnat avec seulement 28 buts encaissés, l’offensive reste un potentiel défaut exploitable par les adversaires à venir. Caen recevra une autre équipe de Corsaires à Caen la mer cette fois il s’agira des Nordistes de Dunkerque, un match difficile car il s’agit là aussi d’une équipe imprévisible avec un besoin de point. Deux rencontres à bien négocier pour les Normands pour garder le contact avec le leader.



Meilleur Scoreur : : Igor Halas (SVK) 15 points (10 buts 5 assistances)



CERGY



Classement : 1er – 41 pts

3 derniers matchs : V – V – V PRL





Programme : Déplacement à Marseille (match J19 joué le 14 Janvier contre Nantes 1-0 PRL)



Après le choc de Mardi face à Nantes, les Jokers ont fait face à un redoutable adversaire comme ils n’en avait pas connu depuis Neuilly / Marne. La victoire arrachée dans la prolongation permet à Cergy de conserver son avance. Les Jokers se déplacent au POMGE affronter une équipe de Marseille qui pointe en 5e position. Une rencontre à bien négocier pour les joueurs de Jonathan Parades où ils se savent attendus par une équipe de Spartiates bien décidée à ne faire aucun cadeau. Une rencontre qui peut avoir un avant-goût de Playoffs, face à un public Marseillais survolté.



Meilleur Scoreur : Max kalter (USA) 32 points (16 buts 16 assistances)



CHAMBERY



Classement : 6e – 26 pts

3 derniers matchs : D – V – D



Programme : Déplacement à Neuilly / Marne & Reçoit Clermont



Les éléphants s’apprêtent à défier les Bisons de Neuilly / Marne, opposés au 3e du classement Chambéry a préparé toute la semaine ce déplacement où les joueurs de Alexandre Gagnon savent qu’ils ont un coup à jouer face un adversaire qui ne gagne plus depuis 3 matchs, mais la vigilance doit être de mise un réveil des Bisons peut toujours faire mal, avant de recevoir Mercredi 22/01 à la Patinoire de Buisson Rond une autre bête blésée et lanterne rouge du championnat, pour une chasse aux Sangliers.



Meilleur Scoreur : Alex Vyhonsky (SVK) 23 points (12 buts 11 assistances)



CHOLET



Classement : 7e – 26 pts

3 derniers matchs : V – D – D PRL



Programme : Déplacement à Clermont & Reçoit Montpellier



Les joueurs de Julien Pihant se déplacent chez la lanterne rouge du championnat où l’objectif est de prendre un maximum de points avant de recevoir à Glisséo une autre équipe en bas de tableau les Vipers de Montpellier. Les Dogs doivent tout de même se méfier du classement qui ne reflète pas forcément l’opposition adverse où les équipes vont se livrer une véritable bataille avec des enjeux différents de celui des Dogs qui eux ambitionnent à s’approcher du Top5.



Meilleur Scoreur : Mathieu Sevigny (CAN) 19 points (6 buts 13 assistances)



CLERMONT



Classement : 14e – 13 pts

3 derniers matchs : D – D – D



Programme : Reçoit Cholet & Déplacement à Chambéry



Après avoir fait douter les Strasbourgeois le week-end dernier, les Sangliers veulent concrétiser dès ce week-end leur regain de forme en offrant la première victoire 2020 au public Clermontois. Pour le coach Eric Sarliève il faut absolument que son équipe sorte la tête de l’eau en remportant ce match, avant de partir affronter une équipe de Chambéry accrocheuse qui l’avait emporté haut la main (7-3) lors du match aller.



Meilleur Scoreur : Deniss Baskatovs (LAT) & Teo Sarliève (FRA) 18 points (8 buts 10 assistances)



DUNKERQUE



Classement : 11e – 22 pts

3 derniers matchs : D – D – D



Programme : Reçoit Strasbourg & Déplacement à Caen



Les Corsaires partent à la relance pour la course aux Playoffs, car désormais il faut prendre des points dès ce soir face à une équipe Strasbourgeoise qui remonte au classement et talonne d’un point les Nordistes. Il s’agit d’un concurrent direct qui se présente à la patinoire Michel Raffoux, avant de prendre la route en direction de la Normandie pour un duel avec le Dauphin du championnat où les joueurs de Antoine Richer joueront libérés.



Meilleur Scoreur : Vit Budinsky (CZE) 20 points (5 buts 15 assistances)



MARSEILLE



Classement 5e – 26 pts

3 derniers matchs : V – D – V



Programme : Reçoit Cergy & Déplacement à Tours



Depuis 1 semaine les Marseillais attendent avec impatience cette rencontre appelée « Glassico » par les Spartiates où ils souhaitent en découdre face au Leader de la D1. Les joueurs de Luc Tardif savent que l’adversaire pratique un hockey de haut niveau et qu’il faudra verrouiller la cage pour éviter de prendre la douche froide du match aller restée dans toutes les mémoires 11-1. C’est sur cet air de revanche et poussée par leur public que les Marseillais feront tout pour faire tomber les Jokers au POMGE. Mardi prochain le déplacement à Tours aura comme enjeu un affrontement direct entre deux adversaires proches au classement où seulement 2 points séparent Tours de Marseille, le vainqueur prendra une option pour viser le Top4.



Meilleur Scoreur : Mickael Floodstrand (USA) 21 points (13 buts 8 assistances)



MONT-BLANC



Classement :8e – 24pts

3 derniers matchs : D – V – D



Programme : Déplacements à Montpellier & Reçoit Brest



Si les Yétis sont tombés à la maison face à Marseille la semaine passée, il leur faut tourner la page et enchainer avec une victoire dès ce soir à Vegapolis face à une équipe de Vipers en bien mauvaise posture. Occupant la 8e position, les joueurs de Julien Guimard ne doivent pas descendre plus bas, car les Albatros se présenteront à Megève Mardi 21 avec l’ambition de poursuivre leur ascension au classement.



Meilleur Scoreur : Alex Roberts (CAN) 17 points (14 buts 3 assistances)





MONTPELLIER



Classement : 13e – 13 pts

3 derniers matchs : D – D – D



Programme : Reçoit Mont-Blanc & Déplacement à Cholet



Les Vipers de Raimonds Danilics n’ont plus gagné depuis le 7 Décembre, restant sur 4 défaites de rang, une réaction est attendue à Végapolis où les joueurs de Mont-Blanc se présentent. Le besoin de points se fait ressentir du côté de l’hérault, avec 2 matchs en 4 jours les Montpelliérains ont l’occasion de prendre des points pour tenter de sortir de la zone rouge d’ici la fin de la phase retour du Championnat. Le déplacement à Cholet n’est pas des plus simples mais tout est possible entre ces deux équipes où les Dogs étaient repartis avec la victoire aux tirs au but (5-4).



Meilleur Scoreur : Vladimir Kubus (SVK) 20 points (7 buts 13 assistances)



NANTES



Classement : 10e – 23 pts

3 derniers matchs : D PRL – V PRL – D PRL



Programme : Reçoit Caen (match J19 joué le 14 Janvier contre Cergy défaite 1-0 PRL)



Les Nantais sont revenus de Cergy Mardi dernier avec 1 point, après avoir réalisé un gros match face au leader, où les joueurs de Martin Lacroix ont démontré qu’ils n’étaient pas à leur place au classement de ce Championnat. Si les Corsaires engrangent des points depuis les 5 derniers matchs, la rencontre face à Caen s’annonce être un match clairement disputé face à la meilleure défense. L’atout des Nantais reste leur efficacité en supériorité numérique la 2e du championnat, car l’objectif est clair pour le groupe Nantais, il faut retrouver une place dans le Top8.



Meilleurs Scoreurs : Karl Leveillé (CAN) 23 points (13 buts 10 assistances) Fredéric Bergeron (CAN) 23 points (9 buts 14 assistances)





NEUILLY / MARNE



Classement : 3e – 32 pts

3 derniers matchs : D TAB – D – D TAB



Programme : Reçoit Chambéry & Déplacement à Strasbourg



Après un nouvel échec lors de la séance de tirs au but, les Nocéens doivent retrouver le chemin de la victoire car l’écart avec le quatrième fond comme neige au soleil. Frank Spinozzi a mobilisé tout son groupe pour tenter de retrouver le gout de la victoire à 3 points face à Chambéry. Pour ce premier match à domicile de l’année 2020 les Bisons voudront à tout prix l’emporter avant de prendre la route pour l’Alsace affronter une équipe Strasbourgeoise qui a repris du poil de la bête.



Meilleur Scoreur : Joe Dube (CAN) 25 points (9 buts & 16 assistances)



STRASBOURG



Classement : 12e – 21 pts

3 derniers matchs : D – V – V



Programme : Déplacement à Dunkerque & reçoit Neuilly / Marne



L’étoile Noire brille à nouveau, avec deux victoires consécutives les joueurs de Daniel Bourdages souhaitent enchainer avec une possible sortie de zone rouge en cas de victoires. L’expérimenté Aziz Baazzi a intégré l’équipe la semaine dernière et obtenue sa première assistance, son expérience s’avère être un plus profitable aux jeunes Strasbourgeois. Le déplacement à Dunkerque est l’occasion de passer devant les Corsaires au classement en cas de victoire. La réception des Bisons sera une autre paire de manches, mais sur une bonne dynamique les Alsaciens ont le potentiel pour faire tomber les Nocéens.



Meilleur Scoreur : Sebastien Trudeau (CAN) 23 points (10 buts & 13 assistances)



TOURS



Classement :4e – 28 pts

3 derniers matchs : V – V PRL – V TAB



Programme : Déplacement à Brest et reçoit Marseille



Les Remparts restent sur une bonne dynamique, après la victoire aux Tirs au but face à Neuilly sur Marne la semaine passée, les joueurs de Claude Devèze se déplacent au Rinkla Stadium pour affronter une équipe en forme. Tours s’attend à jouer un match disputé jusqu’au bout, et doit être prêt pour rééditer le score du match aller (4-3) avant de recevoir à la maison l’équipe des Spartiates.



Meilleur Scoreur : Louis Philippe (CAN) 17 points









Après avoir fait douter les Strasbourgeois le week-end dernier, les Sangliers veulent concrétiser dès ce week-end leur regain de forme en offrant la première victoire 2020 au public Clermontois. Pour le coach Eric Sarliève il faut absolument que son équipe sorte la tête de l’eau en remportant ce match, avant de partir affronter une équipe de Chambéry accrocheuse qui l’avait emporté haut la main (7-3) lors du match aller.Les Corsaires partent à la relance pour la course aux Playoffs, car désormais il faut prendre des points dès ce soir face à une équipe Strasbourgeoise qui remonte au classement et talonne d’un point les Nordistes. Il s’agit d’un concurrent direct qui se présente à la patinoire Michel Raffoux, avant de prendre la route en direction de la Normandie pour un duel avec le Dauphin du championnat où les joueurs de Antoine Richer joueront libérés.Depuis 1 semaine les Marseillais attendent avec impatience cette rencontre appelée « Glassico » par les Spartiates où ils souhaitent en découdre face au Leader de la D1. Les joueurs de Luc Tardif savent que l’adversaire pratique un hockey de haut niveau et qu’il faudra verrouiller la cage pour éviter de prendre la douche froide du match aller restée dans toutes les mémoires 11-1. C’est sur cet air de revanche et poussée par leur public que les Marseillais feront tout pour faire tomber les Jokers au POMGE. Mardi prochain le déplacement à Tours aura comme enjeu un affrontement direct entre deux adversaires proches au classement où seulement 2 points séparent Tours de Marseille, le vainqueur prendra une option pour viser le Top4.Si les Yétis sont tombés à la maison face à Marseille la semaine passée, il leur faut tourner la page et enchainer avec une victoire dès ce soir à Vegapolis face à une équipe de Vipers en bien mauvaise posture. Occupant la 8position, les joueurs de Julien Guimard ne doivent pas descendre plus bas, car les Albatros se présenteront à Megève Mardi 21 avec l’ambition de poursuivre leur ascension au classement.Les Vipers de Raimonds Danilics n’ont plus gagné depuis le 7 Décembre, restant sur 4 défaites de rang, une réaction est attendue à Végapolis où les joueurs de Mont-Blanc se présentent. Le besoin de points se fait ressentir du côté de l’hérault, avec 2 matchs en 4 jours les Montpelliérains ont l’occasion de prendre des points pour tenter de sortir de la zone rouge d’ici la fin de la phase retour du Championnat. Le déplacement à Cholet n’est pas des plus simples mais tout est possible entre ces deux équipes où les Dogs étaient repartis avec la victoire aux tirs au but (5-4).match J19 joué le 14 Janvier contre Cergy défaite 1-0 PRL)Les Nantais sont revenus de Cergy Mardi dernier avec 1 point, après avoir réalisé un gros match face au leader, où les joueurs de Martin Lacroix ont démontré qu’ils n’étaient pas à leur place au classement de ce Championnat. Si les Corsaires engrangent des points depuis les 5 derniers matchs, la rencontre face à Caen s’annonce être un match clairement disputé face à la meilleure défense. L’atout des Nantais reste leur efficacité en supériorité numérique la 2du championnat, car l’objectif est clair pour le groupe Nantais, il faut retrouver une place dans le Top8.Après un nouvel échec lors de la séance de tirs au but, les Nocéens doivent retrouver le chemin de la victoire car l’écart avec le quatrième fond comme neige au soleil. Frank Spinozzi a mobilisé tout son groupe pour tenter de retrouver le gout de la victoire à 3 points face à Chambéry. Pour ce premier match à domicile de l’année 2020 les Bisons voudront à tout prix l’emporter avant de prendre la route pour l’Alsace affronter une équipe Strasbourgeoise qui a repris du poil de la bête.L’étoile Noire brille à nouveau, avec deux victoires consécutives les joueurs de Daniel Bourdages souhaitent enchainer avec une possible sortie de zone rouge en cas de victoires. L’expérimenté Aziz Baazzi a intégré l’équipe la semaine dernière et obtenue sa première assistance, son expérience s’avère être un plus profitable aux jeunes Strasbourgeois. Le déplacement à Dunkerque est l’occasion de passer devant les Corsaires au classement en cas de victoire. La réception des Bisons sera une autre paire de manches, mais sur une bonne dynamique les Alsaciens ont le potentiel pour faire tomber les Nocéens.Les Remparts restent sur une bonne dynamique, après la victoire aux Tirs au but face à Neuilly sur Marne la semaine passée, les joueurs de Claude Devèze se déplacent au Rinkla Stadium pour affronter une équipe en forme. Tours s’attend à jouer un match disputé jusqu’au bout, et doit être prêt pour rééditer le score du match aller (4-3) avant de recevoir à la maison l’équipe des Spartiates.

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo