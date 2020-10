Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 1ere Journée L’heure de la reprise a sonné pour les Clubs de la Division 1, c’est un tout nouveau championnat qui s’annonce entre excitation et expectative sous la menace Covid. A l’heure où nous écrivons ces lignes il est difficile de juger des forces en présence. En effet toutes les équipes n’ont pas bénéficié des mêmes conditions de préparations et c’est une première journée qui débutera d’ores et déjà avec des reports. Pourtant c’est une saison qui s’annonce passionnante sportivement où elle devrait être très serrée et disputée. Média Sports Loisirs , Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 10/10/2020 à 11:00 Tweeter Division 1 - Les tendances la 1ère Journée



Dunkerque VS Nantes 50 - 50

C’est le choc de la première journée avec un duel entre Corsaires. Les Dunkerquois ont l’honneur de retrouver leur patinoire de Raffoux pour accueillir leurs homonymes Nantais. Une rencontre qui s’annonce serrée au vu du recrutement effectué par ces deux équipes. Si la préparation n’a pas été optimale pour les Nordistes les joueurs de Pierrick Rézard voudront démarrer le championnat de la meilleure des manières .Dunkerque a renforcé son attaque en toute fin de semaine en enrôlant Kenny Martin qui arrive tout droit de l’équipe d’Anglet (SLM)



Pour Nantes c’est un test grandeur nature doté d’un effectif qui semble très solide, les hommes de Martin Lacroix ont clairement annoncé la couleur, ils ne sont pas là pour faire de la figuration et le coach Nantais laisse paraitre avoir un mental d’acier pour affronter ce premier adversaire du championnat avec l’idée de repartir de Dunkerque avec un bon résultat.





Cholet VS Caen 50 - 50

Pour cette première journée à domicile les Dogs affrontent un adversaire qu’ils ont fait tomber lors du 1er tour de la coupe de France. Cette fois il va falloir remettre le bleu de chauffe et se méfier des Normands qui voudront à tout prix se racheter. La formation Choletaise devra jouer avec le même sérieux pour espérer faire tomber les Drakkars à GlisséO.



Les Drakkars se déplacent avec un esprit de revanche et le coach Luc Chauvel espère bien disposer d’un groupe d’attaque pour entrer dans le championnat sur une meilleure entame qu’en Coupe de France. L’adversaire Choletais ne sera pas facile à battre à domicile mais les Drakkars chercheront à renverser la vapeur en montrant un tout autre visage que celui du week end dernier .





Strasbourg VSTours 45 - 55

Privé de coupe de France le week end dernier pour cause de report suite à un cas Covid détecté dans l’effectif Alsacien, les Strasbourgeois débutent à domicile face à un adversaire Tourangeau qui a plusieurs matchs de préparations à son actif. L’étoile Noire va devoir limiter la casse au maximum pour démarrer du mieux possible la première journée de championnat.

Les Remparts sont rentrés Victorieux du 1er tour de la coupe de France la semaine dernière en s’imposant à la Roche sur Yon (D3 8-2. Après une bonne préparation, pour ce déplacement à l’iceberg les hommes de Julien Guimard voudront marquer leur présence au championnat dès la première journée où ils ont clairement les moyens de s’imposer.



Clermont-Ferrand VS Mont-Blanc 30 - 70

Les Clermontois ont pris la douche froide à Saint Gervais (10-1) lors du 1er tour de coupe de France face au même adversaire du soir. Pour Clermont il faut passer l’éponge et repartir du bon pied pour cette 1ere journée. Le nouveau coach Ramon Sopko a fort à faire après les difficultés des dernières semaines privé de nombreux joueurs il espère pouvoir obtenir un groupe compétitif aux capacités à contenir les Yétis.



Pour Eric Sarliève c’est un retour dans l’antre des Sangliers, cette fois il passe du côté des visiteurs à la tête d’un groupe solide où l’ambition est de prendre rapidement le dessus sur l’adversaire du soir en inscrivant un maximum but, et ainsi se hisser dans le haut du classement dès la première journée.





Chambéry VS Marseille 50 - 50

Chambéry débute la saison par une rencontre à domicile face à son public. Les Savoyards restent sur un bon résultat après la victoire confortable 5-1 lors de la rencontre du week end dernier à Annecy (D2). C’est avec le plein de confiance que les Eléphants débutent ce championnat face à un adversaire à leur portée.



Si les Marseillais ont terrassé la petite équipe de Division 3 les Krokos de Nîmes 17 à 1 au 1er tour de la Coupe de France, les Spartiates débutent par un déplacement piège à Chambéry. L’équipe de Luc tardif va devoir prendre très au sérieux l’adversaire du soir et devront chercher à faire douter leurs adversaires pour espérer repartir avec la victoire.





Reporté 28/10





Montpellier VS Brest

