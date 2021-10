Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les Tendances de la 1ère Journée Les équipes prennent le chemin du retour à la compétition, après une première mise en jambes la semaine passée lors du 1er tour de la Coupe de France où 4 clubs de la Division sont tombés: Clermont, Caen, Cholet et Dunkerque. Ce soir les points comptent, et c’est l’occasion de prendre le meilleur départ d’une saison régulière qui ne manquera pas de suspens. Marseille devra assumer son statut de Champion en déplacement à Epinal dans l’antre de Poissompré qui devrait afficher complet pour l’occasion. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo La Rédaction/GF le 09/10/2021 à 11:00 Tweeter



Mont-Blanc VS Cholet

50 - 50



Les Yétis rentrent dans la compétition de la plus belle des manières après avoir remporté la rencontre permettant la qualification pour les 16èmes de Finale de la coupe de France, en s’imposant 6-2 face à Clermont équipe pensionnaire de D1. Ce soir il s’agira pour les hommes de Julien Guimard et Charles Lamblin de bien débuter en Championnat en prenant les 3 points de la Victoire et ainsi de se positionner au sommet du tableau.





Premier long déplacement pour les Dogs, qui se déplacent avec la pression de renouer au plus vite avec la victoire, car après avoir mené la rencontre face à Brest, les Albatros se sont imposés en prolongation, se qualifiant ainsi pour le tour suivant de la Coupe de France, un parfait Hold-up qui peut laisser des traces au moral des joueurs de Julien Pihant. Les Choletais ne sont pas abattus pour autant et ne devraient pas se faire piéger une nouvelle fois. Ville Vepsalainen dernière recrue Choletaise et Ex joueur du HC Mont-Blanc pourra guider les siens vers la victoire.







Chambéry VS Dunkerque

55 - 45



Les Savoyards se sont imposés sur le score minimal de 2-1 à la Patinoire de Valence (D2) se qualifiant ainsi pour le tour suivant de la coupe de France. Les éléphants affronteront une équipe Nordiste qui n’a pas encore trouvé ses marques, c’est le moment où Chambéry doit tout faire pour s’imposer et maintenir sa dynamique. Pour sa première sur le banc pour le compte du championnat. Pierre Bergeron a bien l’intention de lancer ses éléphants dans la compétition par une victoire à la maison.



Les Corsaires paraissent êtres encore en rodage après la chute à (2 à 1) face à Valenciennes (D2). Des ajustements sont encore en cours, mais désormais les hommes de Pierrick Rézard ont la tête à 100% au championnat. Pour ce premier déplacement le groupe Nordiste tentera de rentrer dans le vif du sujet dès la première journée face à un adversaire qui semble à leur portée. A surveiller Andrei Ankudinov fer de lance de l’offensive Corsaires ne demande qu’à ouvrir son compteur.





Brest VS Tours

50 - 50



Après des débuts victorieux en Coupe de France, les Albatros démarrent à domicile avec la même envie que face à Cholet. Les hommes de Claude Devèze on eu la capacité à se mobiliser pour aller chercher la victoire dans la prolongation. Ce soir face aux Remparts les bretons devront rester solides en défense.



Les hommes de Frank Spinozzi entameront le championnat avec un handicap de -6Pts, l’opération récupération des points est donc lancée et commence par un match choc au Rinkla Stadium. La bonne entame de la saison en s’imposant (6-1) face à la modeste équipe de la Roche/Yon Division 2, permet à l’équipe Tourangelle de pouvoir continuer de vivre l’aventure Coupe de France tout en ayant le moral au beau fixe avant la première journée du Championnat face aux Albatros.





Montpellier VS Nantes

45 - 55



Le Montpellier nouveau est prêt pour entrer dans le championnat à Végapolis. Eric Labrosse ancien adjoint de Martin Lacroix sur le banc Nantais va opposer son équipe à celle de son ancien club. Il a pris soin de préparer au mieux ses Vipers en allant s’imposer (7-1) à Avignon (D3). Ce soir face à un ténor de la D1 ce sera un bon test pour situer l’équipe Héraultaise sur l’échelle de la D1. Grappiller des points ce sera l’objectif pour la première journée.



Les Nantais sont déjà entrés dans le vif du sujet après un déplacement victorieux à Caen (5-3) pour le premier tour de la coupe de France, les Corsaires ont subi l’assaut des Drakkars en fin de rencontre mais ont tenu le choc. Ce soir si l’adversaire paraît plus simple à jouer sur le papier il faudra des Corsaires attentifs et vigilants car les Vipers joueront sans complexe.









Epinal VS Marseille

50 - 50



Grosse affiche à Poissompré, l’EHC Epinal reçoit le Champion de France Marseille. L’appui du public sera un élément important pour les joueurs de l’EHC, car si l’effectif a peu bougé depuis la saison précédente, c’est une équipe Spinalienne qui à soif de revanche, car les deux équipes ont parfaitement rivalisé la saison précédente. Les hommes de Jan Plch attendent cette rencontre comme un match choc de la D1.



Si les Spartiates n’ont pas fait de détail à Toulouse-Blagnac dans le cadre de la coupe de France (11-2) les Marseillais se préparent à un déplacement compliqué à Epinal où ils se savent attendus. Luc Tardif devrait se passer de son attaquant et buteur Maxim Makarov blessé et du Finlandais Ruotsalainen laissé au repos, la défense devra être robuste pour espérer l’emporter.







Les Drakkars se sont fait cueillir à Caen la mer, lors du premier tour de la coupe de France face à Nantes (3-5). Cette fois pour la rentrée du Championnat les Normands voudront empocher les points de la victoire, face au Vice Champion de D1. Pour cela les joueurs de Luc Chauvel ne devront pas se laisser déborder par leurs adversaires de l’Etoile Noire



Les Alsaciens se sont bien préparés en faisant une bonne entame en coupe de France face à Colmar (D2) en s’imposant 9-4. Ce soir l’adversaire s’annonce robuste et plus compliqué à bouger la jeunesse Strasbourgeoise devra user de toute sa vivacité et efficacité pour parvenir à faire tomber les Drakkars.





Neuilly sur Marne VS Clermont

60 - 40



Les Bisons sont prêts pour démarrer la première journée de championnat. Une première mise en jambes victorieuse face à l’équipe de D2 Evry/Viry (6-1) Les joueurs de François Dusseau tenteront de poursuivre sur la même dynamique à domicile cette fois. Après une première apparition très satisfaisante de Guillaume Roussel la semaine dernière (1but 1 assistance), sous licence bleue avec Amiens, il devrait être aligné pour la rencontre du soir face aux Sangliers.





Les Sangliers sont tombés en Coupe de France face à Mont-Blanc (6-2) cette fois ils arrivent chez les Bisons pour un affrontement au sommet. Michal Divisek se déplace avec un groupe de jeunes joueurs où la défensive sera de mise pour éviter d’encaisser des buts, une stratégie qui pourra être payante si Clermont parvient à passer le portier Nocéen.

