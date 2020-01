Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 1 Division 1 - Les tendances de la 20ème Journée Le championnat n’a jamais été aussi serré entre les équipes, les Jokers de Cergy disposent d’une avance de 5 points sur Neuilly / Marne qui reprend la deuxième place aux Normands de Caen. Ces trois équipes se disputent le podium de la Division, mais c’est une véritable bataille entre les clubs du 4e Tours au 11e Nantes l’écart reste minime et le suspense reste à son comble. Le trio du bas de classement semble aussi se décrocher mais les Strasbourgeois n’ont pas encore dit leur dernier mot. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 25/01/2020 à 10:00 Tweeter



Mont-Blanc VS Cergy : 45 – 55



Les joueurs de Julien Guimard sont tombés sur un Os face à Brest mardi dernier, les 3 points acquis à Montpellier la semaine passée ne suffit pas à maintenir les Yétis dans le Top8. La rencontre face au leader de la division s’annonce comme un match de gala à Megève où toute l’équipe doit se mobiliser pour faire un résultat et ainsi ne pas se laisser décrocher des places qualificatives. Le lendemain les Yétis prendront la route direction Marseille pour jouer la rencontre reportée de la 10e journée.



Toujours en tête du classement, le dernier déplacement à Marseille n’était pas de tout repos pour les Jokers, malgré la courte victoire 2-1, les joueurs de Jonathan Parades se savent attendus sur toutes les patinoires. Il faudra redoubler de vigilance avant de faire parler la puissance de feu Cergypontaine.



Meilleurs Scoreurs



Mont-Blanc : Alex Roberts (CAN) 18 points (14 buts 4 assistances)

Cergy : Max kalter (USA) 33 points (17 buts 16 assistances) & Pierre Charles Hordelalay (FRA) 33 points (14 buts 19 assistances)





Dunkerque VS Tours : 50 - 50



Les Nordistes se sont ressaisis en enchainant deux victoires importantes à la suite, dont celle à Caen face à une équipe Normande hermétique. Un seul petit but aura suffi pour que les Corsaires repartent avec les 3 points de la victoire et un blanchissage en prime. Revenus dans le Top 8 Dunkerque n’est plus qu’à 3 points de son adversaire du soir. Le public de Raffoux a prévu de se déplacer en masse pour soutenir haut et fort ses Corsaires.



Les Remparts de Tours maintiennent leur 4e place et se déplacent dans le Nord avec l’objectif de défendre cette position. Claude Devèze a dans son rétroviseur l’équipe Brestoise victorieuse la semaine dernière face à son équipe revenue à 1 point des Tourangeaux. Tours pourra compter sur son attaquant Tchèque Marek Rusicka en grande forme actuellement.



Meilleurs Scoreurs



Dunkerque : Vit Budinsky (CZE) 22 points (6 buts 16 assistances)

Tours : Louis Philippe-Denis (CAN) 18 points (5 buts 13 assistances)





Brest VS Caen : 55 - 45



On arrête plus les Albatros en ce moment, l’équipe est totalement métamorphosée depuis l’arrivée de ses renforts de poids. Restant sur 5 victoires consécutives les Bretons s’apprêtent à recevoir un client de taille au Rinkla Stadium. Un match test pour poursuivre l’ascension au classement.



Les joueurs de Luc Chauvel sont dans le dur, après le double échec face aux Corsaires de Nantes puis de Dunkerque, les Drakkars doivent remettre les voiles dès ce week-end pour espérer conserver une place sur le podium. Disposant de la meilleure défense, les Normands doivent sortir les barbelés pour éviter une troisième chute à la suite.



Meilleurs Scoreurs



Brest : Marcel Balaz (SVK) 16 points (10 buts 6 assistances)

Caen : Igor Halas (SVK) 15 points (10 buts et 5 assistances) & Pierre-Antoine Devin (FRA) 15 points (9buts 6 assistances)







Marseille VS Strasbourg : 55- 45



Match reporté 10e Journée Marseille VS Mont Blanc Dimanche 26/01. : 50 – 50



Les Spartiates occupent la 10e place du classement après les échecs à Tours mardi dernier et face à Cergy la semaine passée, les joueurs de Luc Tardif ont besoin de prendre des points. Ce Week end est l’occasion rêver pour les Marseillais d’engranger des points sur les 6 possibles en affrontant l’Etoile Noire ce samedi et Dimanche les Yétis du Mont-Blanc dans le cadre du match reporté de la 10e journée. Un Week end décisif en perspective.



L’étoile Noire était proche d’éteindre les Bisons mardi soir, c’était sans compter sur l’efficacité Nocéenne à hausser le niveau de jeu quand il le faut pour l’emporter. Coup dur pour les Strasbourgeois qui restent sur un zéro pointé en deux rencontres. Désormais décroché à 5 points de Nantes première équipe de la zone rouge, les hommes de Daniel Bourdages doivent réaliser un match complet sur les 3 tiers pour pouvoir espérer obtenir un bon résultat.



Meilleurs Scoreurs



Marseille : Mickael Floodstrand (USA) 22 points (13 buts 9 assistances)

Strasbourg : Sébastien Trudeau (CAN) 24 points (11 buts 13 assistances)





Neuilly / Marne VS Cholet : 55 - 45



Depuis une semaine les Bisons ont repris la deuxième place de la D1. Après les victoires face à Chambéry puis Strasbourg, les joueurs de Frank Spinozzi doivent faire face à des Dogs affamés de points. C’est avec le plus grand sérieux que l’équipe Nocéenne se prépare à affronter Cholet avec comme unique objectif la victoire dans le temps réglementaire.



Cholet dispose désormais d’une meute d’attaquants avec la 2e meilleure offensive du championnat (79 buts) Hors de leur base les Dogs doivent rester prudent face à l’expérience de leur adversaire du soir, car en cas de faux pas l’équipe Choletaise peut sortir du Top8 dès ce soir.



Meilleurs Scoreurs



Neuilly / Marne : Joe Dube (CAN) 27 points (10 buts 17 assistances)

Cholet : Mathieu Sevigny (CAN) 26 points (8 buts 18 assistances)





Nantes VS Chambéry : 50 – 50



Les Corsaires de Nantes actuellement en zone rouge ont nécessité à récupérer un maximum de points pour viser le top8. La rencontre face à Chambéry équipe Oustsider de la Division doit permettre aux hommes de Martin Lacroix de viser la victoire pour sortir l’équipe de la position actuelle, en cas de défaites les Nantais resteraient en lutte pour jouer le maintien en D1.



Les Eléphants de Chambéry se déplacent en Loire Atlantique avec comme objectif de conforter leur position dans le top 8. Après la victoire dans la douleur mercredi dernier face à une équipe de Clermont Ferrand aux tirs au but les joueurs de Alexandre Gagnon ont pour ambition de faire un coup à Nantes afin d’aspirer à prendre un maximum de points pour viser la meilleure pace qualificative dans le top 8



Meilleurs Scoreurs



Nantes : Karl Leveillé (CAN) 23 points (13 buts 10 assistances) Frederic Bergeron (CAN) 23 points (9 buts 14 assistances)

Chambéry : Alex Vyhonsky (SVK) 25 points (13 buts 12 assistances)





Montpellier VS Clermont : 50 - 50



Montpellier Lanterne rouge du championnat reçoit un adversaire direct pour la lutte au maintien. Une rencontre décisive à Végapolis avec comme unique objectif le maintien en Division1



Clermont a tenu tête aux Dogs de Cholet la semaine dernière décrochant ainsi 2 points grâce à la victoire aux tirs au but. Une victoire rapprocherait l’équipe auvergnate de Strasbourg adversaire direct en situation de jouer les Playdowns. La défaite ou partage des points pourrait condamner définitivement l’équipe de Clermont à jouer le maintien



Meilleurs Scoreurs



Montpellier : Vladimir Kubus (SVK) 23 points (9 buts 14 assistances)

Clermont : Deniss Baskatovs (LAT) & Teo Sarliève (FRA) 18 points (8 buts 10 assistances)





