Division 1 - Les tendances de la 21ème Journée Les écarts commencent à se creuser entre le duo Cergy, Neuilly / Marne installés aux commandes de la D1 et les équipes poursuivantes qui elles se livrent une véritable course pour une place dans le Top8 où tout reste encore possible. Si Cergy a validé son ticket pour les Playoffs, pour Montpellier et Clermont la situation est tout autre et la mission s'annonce compliquée pour ces deux clubs qui semblent en bonne voie pour disputer la phase de Maintien. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 01/02/2020 à 09:00



Caen VS Marseille : 55 – 45



Les Drakkars restent sur 3 défaites consécutives et les hommes de Luc Chauvel ont grillé tout leur capital d’avance au classement se retrouvant désormais rattraper par des poursuivants menaçants que sont Brest et Tours. Ce n’est un secret pour personne Caen dispose de la plus mauvaise attaque de la D1 avec 49 buts mais d’une solide défense et un gardien hors norme. Les Normands doivent éviter à tout prix les erreurs pour remettre les voiles dès ce week-end



Après les échecs de la semaine dernière, les Marseillais doivent repartir de l’avant car les Spartiates ont besoin de prendre un maximum de points pour retrouver le Top8 et ainsi ne pas se faire décrocher. C’est un match capital pour l’équipe de Luc Tardif Jr où un résultat reste impératif pour éviter de jouer les cinq dernières journées sous pression.



Meilleurs Scoreurs



Caen : Igor Halas (SVK) 15 points (10 buts et 5 assistances) & Pierre-Antoine Devin (FRA) 15 points (9buts 6 assistances)

Marseille : Mickael Floodstrand (USA) 23 points (14 buts 9 assistances)





Cergy VS Brest : 50 - 50



Cergy caracole en tête du classement, désormais assuré de participer aux phases finales, les Jokers affrontent ce samedi une équipe Brestoise que plus rien n’arrête revenant du fin fond du classement. L’affrontement à l’ArenIce va avoir un avant-goût de Playoffs, de quoi mettre en haleine l’équipe de Jonathan Parades fin prête à en découdre.



Les Albatros ont le podium en ligne de mire, en cas de faux pas de Caen. Les Bretons s’apprêtent à se mesurer au leader de la D1. Revenus de l’enfer avec 6 victoires d’affilées, il faudra désormais compter avec Brest pour cette fin de championnat où les joueurs de Nicolas Favarin comptent bien faire tomber les adversaires un à un à commencer par Cergy.



Meilleurs Scoreurs



Cergy : Pierre Charles Hordelalay (FRA) 35 points (15 buts 20 assistances)

Brest : Marcel Balaz (SVK) 16 points (10 buts 6 assistances







Tours VS Mont-Blanc : 55 – 45



Si les Remparts n’ont pu éviter la défaite à Dunkerque dans la prolongation après avoir évolué en infériorité, c’est un match capital pour les joueurs de Claude Devèze qui s’annonce à la patinoire de Tours. L’écart sur les poursuivants est seulement de 3 points dont l’adversaire du soir qui pointe en 9e position.



De retour de Marseille après un match héroïque remporté dans l’extra-time avec groupe diminué les hommes de Julien Guimard sont regonflés à bloc et en course pour une place qualificative. Face à un adversaire direct les Yétis se déplacent avec comme objectif la victoire, mais ils savent que les remparts ne tomberont pas aussi facilement.



Meilleurs Scoreurs



Tours : Louis Philippe-Denis (CAN) 18 points (5 buts 13 assistances)

Mont-Blanc : Alex Roberts (CAN) 18 points (15 buts 3 assistances)







Chambéry VS Montpellier : 50- 50



C’est un coup dur pour Chambéry qui se retrouve sanctionné par le bureau directeur de la FFHG pour ne pas avoir aligné le nombre minimum de JFL lors de la rencontre perdue 6-1 à Mont Blanc le 21 Septembre dernier. C’est un retrait de 1 point au classement qui a pour conséquence de faire chuter les éléphants à la 11e place. Rien n’est perdu pour les joueurs de Alexandre Gagnon qui restent à 2 points du Top 8. Une victoire à la patinoire de Buisson-Rond sera la bienvenue.



Montpellier a quitté la dernière place du classement après avoir remporté la rencontre face à Clermont la semaine passée. Les Vipers souhaitent poursuivre sur cette lancée pour aller défier un adversaire à leur portée et mettre un terme à une série de 3 défaites consécutives à l’extérieur



Meilleurs Scoreurs



Chambéry : Alex Vyhonsky (SVK) 25 points (13 buts 12 assistances)

Montpellier : Vladimir Kubus (SVK) 25 points (10 buts 15 assistances)







Clermont VS Neuilly / Marne : 40 - 60



Si la défaite à Montpellier pèse sur la course au maintien, les Sangliers ne doivent pas pour autant baisser les bras. L’occasion de tendre un match piège en affrontant les Bisons à la patinoire de Clermont Auvergne Métropole. Eric Sarliève doit remobiliser ses troupes pour jouer libérer cette rencontre face à un adversaire de haut de tableau.



Pour cette rencontre les joueurs de Frank Spinozzi n’ont qu’un seul objectif, celui de réaliser le match parfait pour repartir avec les 3 points de la victoire, car si mathématiquement le ticket qualificatif aux Playoffs n’est pas encore validé, les Bisons souhaitent garder le contact avec le Leader Cergy.



Meilleurs Scoreurs



Clermont : Teo Sarliève (FRA) 20 points (9 buts 11 assistances)

Neuilly / Marne : Joe Dube (CAN) 28 points (11 buts 17 assistances)







Strasbourg VS Nantes : 50 – 50



La victoire à Marseille a remis le groupe Strasbourgeois dans la course, désormais l’étoile Noire n’a plus le droit à l’erreur. Le départ du célèbre défenseur Aziz Baazzi vers Grenoble affecte peu le groupe pour y avoir joué 4 rencontres. Les hommes de Daniel Bourdages ont qu’un objectif en tête avec une revanche à prendre sur leur adversaire du soir Nantes qui occupe la 8e place avec seulement 5 points d’avance.



De retour dans le Top8 les joueurs du coach Martin Lacroix restent sur une très bonne dynamique, le déplacement en Alsace ne doit pas être pris à la légère pour pouvoir maintenir son rang, les anciens pensionnaires de Strasbourg passés dans le camp des Corsaires, Gonçalves, Bergeron, Brenton, et Dufournet se feront un plaisir de retrouver l’Iceberg. Avec l’efficacité retrouvé des attaquants face au but cette rencontre risque de ne pas être de tout repos pour le gardien de l’étoile Noire Tomas Hiadlovsky.



Meilleurs Scoreurs



Strasbourg : Michal Duras (CZE) 24 points (13 buts 11 assistances) & Sébastien Trudeau (CAN) 24 points (11 buts 13 assistances)

Nantes : Karl Leveillé (CAN) 26 points (14 buts 12 assistances)







Dunkerque VS Cholet : 50 - 50



Dunkerque a retrouvé le Top8, cette fois Antoine Richer ne souhaite plus que son groupe sorte du rang. Après avoir remporté le match face à Tours, cette fois les Corsaires doivent faire tomber les Dogs à Raffoux. S’agissant d’un adversaire direct au même nombre de points Dunkerque ne doit faire aucun cadeau en s’appuyant sur l’expérience des Nordistes à l’image de Francis Ballet qui a offert la victoire la semaine passée.



Si Cholet est tombé à Neuilly le week-end dernier, ce soir c’est un adversaire de même rang que doivent affronter les Dogs. Si les déplacements ne réussissent pas beaucoup aux Choletais cette fois il va falloir mettre les bouchées doubles pour éviter de se faire exclure du Top8 et surtout pour ne pas se faire rattraper par la meute des clubs de D1 qui talonnent Cholet.



Meilleurs Scoreurs



Dunkerque : Vit Budinsky (CZE) 24 points (7 buts 17 assistances)

Cholet : Mathieu Sevigny (CAN) 26 points (8 buts 18 assistances)







