Division 1 - Les tendances de la 22ème et 23ème Journée Le championnat se terminera à la fin du mois de Février, c'est le moment ou jamais pour les équipes de la Division 1, pas de répits car la dernière ligne droite est lancée avec 3 journées en une semaine. Autant dire le faux pas est interdit pour les clubs qui visent une place dans le wagon du Top 8 et ceux qui visent le maintien. La semaine de tous les dangers est ouverte. Média Sports loisirs , Hockey Hebdo Guillaume FRANCOIS le 08/02/2020 à 09:00



BREST



Classement : 5e – 33 pts

3 derniers matchs : V – V – D



Programme : Reçoit Strasbourg & Déplacement à Clermont



Stoppés Net à Cergy après 6 victoires consécutives les Albatros sont tombés sur plus fort qu’eux. Cet échec ne doit pas stopper la dynamique des Bretons toujours candidats à une place en Playoffs. L’occasion pour les hommes de l’entraineur / joueur Nicolas Favarin de remettre son équipe d’attaque pour vaincre l’étoile noire dès ce samedi au Rinkla Stadium, la vigilance sera tout de même de mise car les expérimentés joueurs Alsaciens sont de retour. Gare à l’excès de confiance avant de prendre la direction de l’Auvergne pour affronter la lanterne Rouge Clermont-Ferrand dans un match piège où les Sangliers ont besoin de points.



Meilleur Scoreur : Marcel Balaz (SVK) 16 points (10 buts & 6 assistances)



CAEN



Classement : 3e – 38 pts

3 derniers matchs : D – D – V



Programme : Déplacement à Mont-Blanc & Reçoit Tours



La victoire face à Marseille a remis l’équipe Caennaise en confiance mettant un terme à la série de 3 défaites d’affilées, de bon augure pour les joueurs de Luc Chauvel qui entament un déplacement compliqué face à une équipe du Mont-Blanc difficile à jouer et qui a tenue tête aux Drakkars lors du match aller. L’objectif reste la victoire, car Mardi c’est un adversaire direct pour la 3e place qui se présentera à la patinoire Caen la Mer face à l’offensive Tourangelle où les Normands devront faire bloc en comptant sur leur gardien de haut niveau. Les Drakkars peuvent décrocher leur billet qualificatif pour les Playoffs avant le week end prochain.



Meilleur Scoreur : Pierre-Antoine Devin (FRA) 16 points (10 buts 6 assistances)





CERGY



Classement : 1er – 50 pts

3 derniers matchs : V PRL – V – V



Programme : Reçoit Tours & Déplacement à Strasbourg



Bien que leader de la D1, Cergy s’attend à affronter une équipe de Tours au caractère offensif, les Jokers emmenés par leur capitaine Kevin Da Costa ont pour objectif le maintien de leur première place en s’offrant l’avantage de la patinoire face aux futurs adversaires lors des Playoffs. Mardi le groupe Cergypontain prendra la direction de l’Iceberg pour se mesurer à Strasbourg qui fait partie des équipes actuellement en bonne forme. Pour Jonathan Parades il s’agira d’un bon test pour envisager une fin de saison régulière en guise de préparation aux phases-finales.



Meilleur Scoreur : Pierre-Charles Hordelalay (FRA) 39 points (19 buts 20 assistances)



CHAMBERY



Classement : 7e – 30 pts

3 derniers matchs : V TAB – D – V



Programme : Déplacement à Dunkerque & Reçoit Marseille



Les Eléphants sont revenus dans le top8 après la victoire du Week-end dernier face à Montpellier. Les hommes de Alexandre Gagnon s’apprêtent à défier un adversaire direct Dunkerque qui comptabilise 3 points d’avance. Un bon résultat dans le Nord permettrait à l’équipe de Chambéry d’affronter sereinement mercredi prochain à Buisson rond Marseille et ses spartiates qui pointent actuellement à seulement 3 points derrière les Savoyards.



Meilleur Scoreur : Alex Vyhonsky (SVK) 26 points (14 buts 12 assistances)



CHOLET



Classement : 8e – 30 pts

3 derniers matchs : V – D – D



Programme : Déplacement à Marseille & Reçoit Mont-Blanc





Le sprint est lancé pour les Dogs qui n’ont qu’un seul objectif maintenir leur position dans les 8. Restant sur 2 défaites de rang Cholet doit aller chercher un résultat hors de ses bases, le déplacement à Marseille ne s’annonce pas simple car l’adversaire actuellement en difficulté au classement va rendre la tâche difficile aux hommes de Julien Pihant déjà peu à l’aise à l’extérieur. La réception des Yétis Mardi soir à Glisséo doit permettre de maintenir l’équipe du Mont-Blanc à distance car les Choletais ne disposent pas d’une grande avance au classement.



Meilleur Scoreur : Mathieu Sevigny (CAN) 28 points (9 buts 19 assistances)



CLERMONT



Classement : 14e – 16 pts

3 derniers matchs : D TAB – D – D



Programme : Déplacement à Nantes & Reçoit Brest



Clermont lanterne rouge ne gagne toujours pas, mais les sangliers accrochent les adversaires au score, Neuilly sur Marne n’a pas eu la tâche facile le week-end dernier. Les hommes de Eric Sarliève se déplacent dans l’antre des Corsaires de Nantes un match de la dernière chance pour les Auvergnats qui visent le maintien. Pas de repos mardi prochain il faudra enchainer face à un redoutable adversaire Brestois qui n’en finit plus de remonter au classement.



Meilleurs Scoreurs : Deniss Baskatovs (LAT) & Teo Sarliève (FRA) 20 points (9 buts 11 assistances)



DUNKERQUE



Classement : 6e – 33 pts

3 derniers matchs : V – V PRL – V



Programme : Reçoit Chambéry & Déplacement à Montpellier



Les Corsaires visent une 5e victoire consécutive tout en confortant leur place dans la bonne partie du classement. Si Dunkerque a le vent en poupe son attaquant Canadien Kevin Altidor est en grand partie l’un des joueurs clé de cette réussite. Les adversaires doivent se méfier de ce joueur capable de faire basculer la rencontre face à Cholet. Les spectateurs en redemandent ce samedi dans le duel qui opposera les Corsaires aux Eléphants. Les hommes de Antoine Richer enchaineront avec un long déplacement dans l’Hérault où les Corsaires doivent se méfier des Vipers une équipe qui a du répondant.



Meilleur Scoreur : Vit Budinsky (CZE) 26 points (7 buts 19 assistances)





MARSEILLE



Classement 12e – 27 pts

3 derniers matchs : D – D – D



Programme : Reçoit Cholet & Déplacement à Chambéry



Les Spartiates n’ont pas dit leur dernier mot malgré la série de défaites il est temps pour Marseille de retrouver le chemin de la victoire et cela passe par un duel face à Cholet un adversaire peu à l’aise à l’extérieur mais qui risque d’opposer une ferme résistance. Prendre des points est devenu un impératif pour les joueurs de Luc Tardif avant de se rendre à Chambéry Mercredi pour espérer retrouver l’ascension au classement avant qu’il ne soit trop tard.



Meilleur Scoreur : Mickael Floodstrand (USA) 23 points (14 buts 9 assistances)





MONT-BLANC



Classement :10e – 29 pts

3 derniers matchs : D – D – D



Programme : Reçoit Caen & Déplacement à Cholet



Sortie du Top 8 après la défaite à Tours, les Yétis de Julien Guimard sont à 1 point de leur objectif. Désormais il ne faut plus perdre le moindre point en route. L’adversaire du soir s’annonce coriace doter d’une défense en béton, les joueurs du Mont-Blanc feront tout pour renverser les Drakkars à Saint-Gervais. Mardi soir le Mont-Blanc se rendra à Cholet pour affrontera un adversaire direct pour une place qualificative une rencontre où les deux équipes ne laceront rien quitte à en découdre par une séance de tirs au but.



Meilleur Scoreur : Alex Roberts (CAN) 18 points (15 buts 3 assistances)





MONTPELLIER



Classement : 13e – 16 pts

3 derniers matchs : D – V – D



Programme : Déplacement à Neuilly/Marne & Reçoit Dunkerque



Un véritable défi attend les Vipers ce week-end en affrontant le dauphin du championnat les redoutables Bisons de Neuilly / Marne. Malgré la défaite en prolongation lors du match aller, les joueurs de l’Herault se doivent d’aller chercher un résultat pour espérer obtenir la meilleure place pour la course au maintien, avant de recevoir les Dunkerquois à Végapolis mardi prochain où les hommes de Raimonds Danilics n’auront qu’un objectif en tête celui de sauver la peau des Vipers.



Meilleur Scoreur : Vladimir Kubus (SVK) 25 points (10 buts 15 assistances)





NANTES



Classement : 9e – 29 pts

3 derniers matchs : D PRL – V – D



Programme : Reçoit Clermont & Déplacement à Neuilly/Marne



La huitième défaite dans le temps réglementaire à Strasbourg a jeté un froid du côté de Nantes, où les joueurs de Martin Lacroix ont vu leur progression stoppée. Désormais les Corsaires n’ont plus le choix pour espérer participer aux phases finales ils doivent partir à la chasse aux points dès samedi face aux Sangliers puis mercredi sur la petite patinoire des Bisons. Si les attaquants Nantais restent toujours prêts à faire parler la poudre, la défense va devoir resserrer les rangs pour éviter l'avalanche de buts.



Meilleur Scoreur : Karl Leveillé (CAN) 27 points (15 buts 12 assistances)





NEUILLY / MARNE



Classement : 2e – 44 pts

3 derniers matchs : V – V – V



Programme : Reçoit Montpellier & Nantes



Le Ticket des Playoffs en poche, les Bisons ne comptent pas s’arrêter là, Frank Spinozzi connait l’importance d’obtenir l’avantage de jouer à domicile lors des phases-finales alors les Nocéens ne vont pas s’en priver. C’est une double réception qui s’offre aux Bisons avec les Vipers avant dernier du classement qui se présentent samedi à Neuilly / Marne, puis mercredi soir l’équipe Nantaise qui évolue en dents de scie mais ne laisse pas indifférent le manager des Bisons où ce dernier se méfie particulièrement de la stratégie qu’adoptera son compatriote et coach qui officie sur le banc des Corsaires.



Meilleur Scoreur : Joe Dube (CAN) 28 points (11 buts & 17 assistances) STRASBOURG



Classement : 11e – 27 pts

3 derniers matchs : D – V – V



Programme : Déplacement à Brest & reçoit Cergy



L’étoile Noire brille de nouveau après ses deux victoires consécutives, l’espoir reste permis pour les joueurs de Daniel Bourdages d’espérer raccrocher au wagon du Top8. Pour cela les Alsaciens doivent mettre les bouchées doubles en allant défier les Albatros au Rinkla Stadium un véritable défi qui attend les Strasbourgeois en Bretagne avant de recevoir le Leader de la D1 mardi soir pour un match de gala à l’Iceberg.



Meilleur Scoreur : Michal Duras (CZE) 29 points (13 buts & 16 assistances) TOURS



Classement :4e – 35 pts

3 derniers matchs : V – D PRL – V



Programme : Déplacements à Cergy & Caen



Les remparts espèrent valider leur billet qualificatif pour les Playoffs dès ce week end, en commençant fort avec un match au sommet à l’Aren Ice où les hommes de Claude Devèze pourront s’appuyer sur l’expérience de leur attaquant Lituanien Roberts Jekimovs arrivé depuis peu dans l’effectif Tourangeau qui performe avec 6 points en 6 matchs, un véritable atout pour affronter Caen dès Mardi. Deux rencontres à haut niveau qui ne font pas peur à l’équipe des Remparts prête à relever le défi.



Meilleur Scoreur : Marek Rusika (CZE) 19 points (3 buts 16 assistances)



